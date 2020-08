Loạt con vật màu mè không giống ai nhưng siêu hiếm trên thế giới

Con châu chấu mang màu mè chẳng giống ai như vừa bị tạo hóa làm đổ khay sơn màu hồng lên cơ thể. Nếu không nhìn kỹ, không ít người sẽ lầm tưởng hai chấm nâu trên mặt chú chó kia là đôi mắt của nó. Cá heo bạch tạng thay vì có màu trắng chúng lại mang màu hồng đáng yêu thế này. Con cá sấu màu cam được người dân phát hiện ở Venice, Florida, Mỹ. Các nhà sinh vật học cho rằng màu cam của con cá sấu là do ảnh hưởng của môi trường sống. Con trăn khổng lồ sở hữu màu da như được một họa sĩ khắc họa lên. Chú công có bộ lông đuôi kỳ lạ nhất từng thấy. Có lẽ ai đó đang sơn dở thì lại bận việc khác... Trong khi chú công này lại mang màu trắng như thiên thần. Không biết ai đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật hài hước này? Chú chim bồ câu mang bộ lông màu hồng kỳ lạ, khiến nó trở thành loài vật màu mè cực hiếm. Các chuyên gia cho rằng chú chim này có nguồn gốc ở khu vực Mauritius, Ấn Độ Dương. Con sóc màu tím này được phát hiện tại một trường trung học ở Hampshire, Anh vào năm 2008. Người ta cho rằng có thể con sóc này là thú cưng của gia đình nào đó đi lạc và màu tím của nó là do nhuộm bởi mực in. Báo đốm đen cực kỳ hiếm trên thế giới. Loài này được coi là một dạng biến dị di truyền, không phải là một loài riêng vì không có sự cách ly giao phối với các nhóm khác. Khác với những con vật trên, thằn lằn đen là loài vật khá quen thuộc ở Australia và New Zealand. Chim cánh cụt đen lạc loài so với đồng loại xung quanh. Sinh sống ở khu vực Nam cực, loài chim cánh cụt này được nhận định là một dạng đột biến và xác suất xảy ra vô cùng thấp. Một chú chó con sinh ra đã mang bộ lông màu xanh lá độc đáo. Thực hư chuyện báo đen xuất hiện tại Đồng Nai | VTC Now

Con châu chấu mang màu mè chẳng giống ai như vừa bị tạo hóa làm đổ khay sơn màu hồng lên cơ thể. Nếu không nhìn kỹ, không ít người sẽ lầm tưởng hai chấm nâu trên mặt chú chó kia là đôi mắt của nó. Cá heo bạch tạng thay vì có màu trắng chúng lại mang màu hồng đáng yêu thế này. Con cá sấu màu cam được người dân phát hiện ở Venice, Florida, Mỹ. Các nhà sinh vật học cho rằng màu cam của con cá sấu là do ảnh hưởng của môi trường sống. Con trăn khổng lồ sở hữu màu da như được một họa sĩ khắc họa lên. Chú công có bộ lông đuôi kỳ lạ nhất từng thấy. Có lẽ ai đó đang sơn dở thì lại bận việc khác... Trong khi chú công này lại mang màu trắng như thiên thần. Không biết ai đã tạo nên tác phẩm nghệ thuật hài hước này? Chú chim bồ câu mang bộ lông màu hồng kỳ lạ, khiến nó trở thành loài vật màu mè cực hiếm. Các chuyên gia cho rằng chú chim này có nguồn gốc ở khu vực Mauritius, Ấn Độ Dương. Con sóc màu tím này được phát hiện tại một trường trung học ở Hampshire, Anh vào năm 2008. Người ta cho rằng có thể con sóc này là thú cưng của gia đình nào đó đi lạc và màu tím của nó là do nhuộm bởi mực in. Báo đốm đen cực kỳ hiếm trên thế giới. Loài này được coi là một dạng biến dị di truyền, không phải là một loài riêng vì không có sự cách ly giao phối với các nhóm khác. Khác với những con vật trên, thằn lằn đen là loài vật khá quen thuộc ở Australia và New Zealand. Chim cánh cụt đen lạc loài so với đồng loại xung quanh. Sinh sống ở khu vực Nam cực, loài chim cánh cụt này được nhận định là một dạng đột biến và xác suất xảy ra vô cùng thấp. Một chú chó con sinh ra đã mang bộ lông màu xanh lá độc đáo. Thực hư chuyện báo đen xuất hiện tại Đồng Nai | VTC Now