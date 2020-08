Top 12 loài dơi xấu xí đến nỗi... đồng loại cũng phải xa lánh

Dơi Epauletted chuyên ăn hoa quả là một trong những loài dơi xấu xí nhất thế giới khi sở hữu thân hình như một con chó có cánh. Chỉ có dơi đực trưởng thành mới có ngoại hình này với mõm lớn và môi lớn, con cái hoàn toàn bình thường giống như các loài dơi khác. Dơi ma được tìm thấy tại các cánh rừng nhiệt đới ở Mexico, Brazil và cả trên đảo Trinidad, vùng Ca-ri-bê. Chúng là loài sống đơn độc và dành phần lớn thời gian treo mình dưới những lá cọ, chỉ bay lượn vào ban đêm để săn những con bướm đêm hoặc các loài côn trùng bay. Sở hữu "bộ tóc'' như mào gà và mùi hương lạ lùng thu hút bạn tình, ấy vậy mà dơi Chapin’s lại bị xếp vào danh sách loài dơi xấu đến mức đồng loại không dám nhận mặt. Chúng thường sống trong những cánh rừng nhiệt đới tại Trung Phi và thức ăn yêu thích là côn trùng. Với đôi tai khổng lồ, Dơi Tai To (Big Eared Bat) thính hơn những loài tai nhỏ và còn có thể sử dụng sóng âm để tìm mồi. Ngoại hình lạ lùng là vậy nhưng loài dơi này lại rất phổ biến, sống ở nhiều vùng trên thế giới. Dơi mặt nhăn được biết đến với những cái tên như dơi ông già hoặc dơi mặt trần bởi khuôn mặt nhăn nhúm. Chúng có một cái túi da lớn để che đi khuôn mặt trong lúc ngủ. Dơi Mặt Quỷ sống khắp nơi, trải dài từ phía nam nước Mỹ cho đến Peru. Chúng sở hữu một vẻ ngoài vô cùng kỳ quặc: gần như không có mũi, trên mặt có những lớp da cứng kỳ lạ cùng cái trán nhô lên. Loài vật kỳ dị này có tên là dơi mũi ống, được tìm thấy năm 1984 và gây được sự chú ý nhờ đôi lỗ mũi hình ống kỳ lạ cùng những sọc vằn trên lưng. Thức ăn chủ yếu của chúng là quả sung và một số loại trái cây khác, và đôi khi là cả côn trùng. Dơi muỗi trông như quái vật bước ra từ bộ phim kinh dị. Được tìm thấy ở những cánh rừng mưa châu Phi, những con dơi đầu búa sở hữu cái đầu to với hình dáng rất kỳ lạ như chiếc búa. Loài dơi xấu xí này sở hữu khoang ngực lớn có thể tạo ra những âm thanh lớn nhằm thu hút con cái. Dơi trắng Hondura thực tế không hề xấu xí chút nào. Thế nhưng loài dơi này khiến cho người ta liên tưởng đến một con chim hay chuột nhỏ, thay vì một con dơi. Dơi Pied có thân hình ''đốm'' độc đáo nhìn xa như loài ong. Dơi quả có lẽ cũng là một trong số những loài gây ám ảnh cho người nhìn bơi sở hữu thân hình...chẳng khác là bao so với con người và khá to lớn. Thiên đường của loài Dơi Quạ khổng lồ | Nguồn: Youtube

