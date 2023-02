Hé lộ câu chuyện ghi chép sớm nhất về UFO, chuyên gia lên tiếng

Utsuro-bune được xem là vật thể không xác định đã dạt vào bờ biển ở tỉnh Hitachi phía Đông nước Nhật vào năm 1803. Theo truyền thuyết, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp tầm tuổi 18, 20 đã đến vùng biển địa phương này trên Utsuro-bune vào ngày 22 tháng 2 năm 1803. Ngư dân đưa cô vào đất liền để tra hỏi lai lịch, thế nhưng cô gái không thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Ngoài ra ngoại hình của cô cũng rất khác biệt, chân mày màu đỏ, cao khoảng 150cm, làn da nhợt nhạt. Theo ghi chép, bên trong con thuyền có xuất hiện các chiếc hộp khắc các ký tự không xác định, ngoài ra còn có nước uống, thức ăn, giường và trải thảm, có nhiều giả định về nguồn gốc người phụ nữ. Một số người nghi ngờ rằng cô là nữ hoàng của một đất nước xa xôi, bị buộc tội ngoại tình và bị lưu đày. Nhiều người cho rằng chiếc hộp trên thuyền có chứa đầu của người yêu. Một phần hoảng sợ trước tin đồn, một phần do không thể giao tiếp, các ngư dân đã để cô đi. Nhiều người cho rằng đây là ghi chép lâu đời nhất về sự tiếp xúc của người Trái đất và người ngoài hành tinh. Câu chuyện về Utsuro-bune được lưu lại trong 3 văn bản khác nhau, đều được viết trong vòng 1 năm kể từ thời gian dự đoán của sự kiện. Đầu tiên là Toen shōsetsu (Những câu chuyện về khu vườn của bầy thỏ), mô tả chi tiết về chuyến viếng thăm của cô gái. Văn bản thứ hai là Hyōryū kishū (Nhật ký và câu chuyện của người bị mắc kẹt) và cuối cùng là Ume-no-chiri (bột mơ). Cả ba văn bản đều mô tả cùng một sự kiện, thay đổi vài chi tiết nhỏ, thế nhưng đều có sự xuất hiện của một con thuyền, một người phụ nữ xa lạ. Những câu chuyện về đĩa bay UFO (Unidentified flying object – Vật thể bay không xác định) của người ngoài hành tinh bắt đầu lan truyền trên thế giới từ sự kiện phi công, doanh nhân Kenneth Arnold nhìn thấy 9 đĩa bay tại núi Rainier, Washington vào ngày 24/06/1947. Sau đó, tại khu vực gần Roswell, bang New Mexico, Mỹ, đĩa bay lại một lần nữa được phát hiện vào tháng 7/1947. Tuy nhiên, đến cuối cùng, các nhà khoa học đã không tìm thấy xác của đĩa bay hay thi thể người ngoài hành tinh. Điều thú vị được giáo sư Kazuo Tanaka (田中 嘉津夫) tại Đại học Gifu phát hiện là trước khi những câu chuyện về UFO tại Mỹ xảy ra, con tàu của người ngoài hành tinh đã được mô tả trong nhiều tài liệu vào thời Edo và được gọi là Utsuro-bune. Trong khi nhà nghiên cứu văn học dân gian Yanagita Kunio cho rằng tất cả các truyền thuyết về tàu Utsuro-bune là hư cấu và không có căn cứ thì giáo sư Kazuo lại chứng minh chúng không giống với những câu chuyện dân gian khác. Sự kiện trong truyền thuyết diễn ra vào năm 1803, và sau đó đã có nhiều bằng chứng cho thấy con tàu trông giống với đĩa bay hay trang phục của cô gái giống công chúa Konjiki. Bên cạnh đó, nước Nhật đang thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng trong thời gian này nên nếu có một con tàu nước ngoài hoặc người nước ngoài đến, nó sẽ trở thành một sự kiện vô cùng lớn và chắc chắn được công khai. Do đó, giáo sư Tanaka vẫn tiếp tục nghiên cứu để tìm ra nhiều sự thật hơn về câu chuyện hấp dẫn này. >>>Xem thêm video: Mỹ công bố nhìn thấy hơn 120 UFO trong 2 thập kỷ trở lại đây (Nguồn: VTV24).

