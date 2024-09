Giật mình sự thật loài rắn trông như giun có mặt khắp Việt Nam

Thực tế, loài rắn được nhắc đến là rắn giun (Ramphotyphlops braminus), một loài rắn nhỏ nhất thế giới, chỉ dài tối đa 20cm. Chúng không có nọc độc và không thể cắn người, với miệng quá nhỏ và tính nhút nhát. Rắn giun thường sống dưới đất, ăn kiến và mối. Tin đồn về nọc độc gây chết người của chúng là thất thiệt. (Ảnh: iNaturalist) Rắn giun (Ramphotyphlops braminus), còn được gọi là rắn mù, là một loài bò sát thuộc họ Rắn giun (Typhlopidae). Với vẻ ngoài giống như giun đất trưởng thành, rắn giun thường bị nhầm lẫn với giun, ngoại trừ việc chúng không có phân đốt. Tuy nhiên, rắn giun là một loài rắn thực sự với đầy đủ các đặc điểm cấu tạo của rắn như có xương sống, có vảy và có thể ngóc đầu lên khi bò.(Ảnh: Wikipedia) Rắn giun có màu nâu đen, gần giống màu giun đất nhưng sậm hơn. Do tập tính sống trong đất, mắt của chúng đã thoái hóa, chỉ còn một chấm nhỏ hầu như không có tác dụng thị lực. Điều này khiến chúng thường được gọi là rắn mù. (Ảnh: iNaturalist) Chúng chủ yếu sống ở các khu vực ẩm ướt, gần các tổ kiến, mối và ăn các ấu trùng, trứng của kiến, mối.(Ảnh: India Biodiversity Portal) Rắn giun được tìm thấy trên khắp Việt Nam, Thái Lan, bán đảo Malaysia, và Singapore. Chúng cũng xuất hiện ở châu Phi, vùng Trung Đông, các vùng còn lại của châu Á nhiệt đới và một số khu vực của châu Á có khí hậu ôn hòa, các đảo trên Thái Bình Dương, châu Mỹ (Mexico, Hoa Kỳ), và Australia.(Ảnh: iNaturalist) Một đặc điểm đáng chú ý của rắn giun là chúng sinh sản đơn tính (parthenogenesis), nghĩa là tất cả các cá thể được phát hiện từ trước đến nay đều là con cái. Mỗi lần đẻ khoảng 8 trứng, con nở ra có các đặc tính di truyền giống hệt con mẹ.(Ảnh: OzAnimals) Hiện tại, rắn giun được xếp vào danh sách “Ít quan tâm” theo phân loại của IUCN. Số lượng loài này tương đối ít, có lẽ là do đặc điểm sinh tồn riêng và sự sinh sản đơn tính chứ không hẳn do các hoạt động của con người.(Ảnh: Ecology Asia) Rắn giun là một loài bò sát độc đáo và bí ẩn, sống âm thầm dưới lòng đất. Dù không có độc và ít được chú ý, chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, đặc biệt là trong việc kiểm soát số lượng kiến và mối. Việc hiểu rõ hơn về loài rắn này sẽ giúp chúng ta bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học của hành tinh. (Ảnh: Jeff's Nature Page) Mời quý độc giả xem thêm video: Kỳ lạ loài rắn biết bay phổ biến ở Việt Nam.

