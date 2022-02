Giật mình những thứ không tin nổi được phát hiện dưới đáy đại dương

Tàu ngầm H.L. Hunley đã bị đắm tới 3 lần. Lần đầu tiên là vào năm 1863, con tàu đã bị chìm ngay trong lần định thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. 3 nỗ lực đã được thực hiện để trục vớt H.L. Hunley từ đáy đại dương. Sau khi sửa chữa xong, tàu ngầm Hunley lại ra khơi nhưng một trong các thành viên thủy thủ đoàn đã không đóng được một van quan trọng, khiến toàn bộ tàu bị ngập nước và chìm lần thứ hai. Đến năm 1874 tàu Hunley lại chìm trong khi đang làm nhiệm vụ mà không rõ lí do. Ngày 10/8/1628, tàu chiến Vasa của Thụy Điển ra khơi nhưng đã bị chìm sau chưa đầy 20 phút rời bến. Nhiều thế kỷ sau, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy các phần của thân tàu cũng như 40.000 hiện vật từ đống đổ nát. Hiện nó đang được trưng bày tại bảo tàng Vasa ở TP Stockholm (Thụy Điển). Các nhà nghiên cứu đã phát hiện sống núi giữa Đại Tây Dương (Mid-Atlantic Ridge-MAR) và nó được coi là dãy núi dài nhất hành tinh. Nó được hình thành bởi chuyển động phân kỳ giữa các mảng kiến tạo lục địa Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và Á - Âu từ thời xa xưa. Sứa lửa còn gọi là "Portuguese Man O’ War" (tạm dịch "Tàu chiến Bồ Đào Nha"). Chúng có tên gọi như trên vì trông giống như một chiếc tàu chiến thuộc thế kỷ XVIII đang căng buồm. Độc tố từ sứa này khiến nạn nhân đau đớn. Riêng tại Úc, khoảng 10.000 trường hợp bị sứa lửa đốt được báo cáo vào mùa hè hàng năm. Ngay cả khi đã chết, sứa lửa vẫn có thể gây đau đớn cho người đi biển lỡ giẫm phải xác chết trôi dạt của chúng. Những nạn nhân không may đó có thể bị vết sưng kéo dài đến 3 ngày. May mắn là vết sưng này hiếm khi gây chết người. Marrus orthocanna là một loài sứa ống có hành xử giống như loài ong và chúng cũng làm việc tập thể vì lợi ích của "lãnh thổ" chung. Mục đích chính của chúng là tìm kiếm thức ăn để tồn tại. Bất cứ khi nào phát hiện động vật giáp xác như tôm mysid, nhuyễn thể..., chúng sẽ mở rộng các xúc tu và bắt con mồi. Năm 1901 cỗ máy Antikythera được biết đến khi các thợ lặn Hy Lạp thám hiểm một con tàu đắm La Mã và tìm ra 82 mảnh vụn bằng đồng. Nó đã được xác nhận là một siêu máy tính thiên văn của thế giới cổ đại, thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật bậc thầy của người Hy Lạp cổ. Năm 1929, nhà động vật học người Anh Guy Coburn Robson phát hiện loài bạch tuộc đốm xanh - được cho là loài bạch tuộc duy nhất có độc tố đủ mạnh để giết một người trưởng thành. Những sinh vật này chuyển sang màu vàng tươi và đốm của chúng nhấp nháy màu xanh lam sáng trong 1/3 giây sau khi chúng nhận thấy mối đe dọa. Sau gần 3 thế kỷ bị chôn vùi dưới nước, một khẩu pháo của một trong những băng cướp biển đáng sợ và nổi tiếng nhất trong lịch sử - Blackbeard, đã được kéo lên từ đáy đại dương. Khẩu pháo này được vớt từ xác con tàu Queen Anne's Revenge. Một phần của tàu vũ trụ Apollo 11 - chiếc tàu chở Niel Armstrong vào vũ trụ, đặt chân đầu tiên lên Mặt Trăng, mở ra một kỷ nguyên mới cho con người khám phá vũ trụ rộng lớn, đã được tìm thấy dưới đáy biển. Người ta không thể lí giải bằng cách kỳ lạ nào đó mà nó lại có thể trở về Trái Đất. Mời các bạn xem video: Đại dương đang 'ngạt thở' vì rác nhựa từ châu Á. Nguồn: VTV

Tàu ngầm H.L. Hunley đã bị đắm tới 3 lần. Lần đầu tiên là vào năm 1863, con tàu đã bị chìm ngay trong lần định thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. 3 nỗ lực đã được thực hiện để trục vớt H.L. Hunley từ đáy đại dương. Sau khi sửa chữa xong, tàu ngầm Hunley lại ra khơi nhưng một trong các thành viên thủy thủ đoàn đã không đóng được một van quan trọng, khiến toàn bộ tàu bị ngập nước và chìm lần thứ hai. Đến năm 1874 tàu Hunley lại chìm trong khi đang làm nhiệm vụ mà không rõ lí do. Ngày 10/8/1628, tàu chiến Vasa của Thụy Điển ra khơi nhưng đã bị chìm sau chưa đầy 20 phút rời bến. Nhiều thế kỷ sau, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy các phần của thân tàu cũng như 40.000 hiện vật từ đống đổ nát. Hiện nó đang được trưng bày tại bảo tàng Vasa ở TP Stockholm (Thụy Điển). Các nhà nghiên cứu đã phát hiện sống núi giữa Đại Tây Dương (Mid-Atlantic Ridge-MAR) và nó được coi là dãy núi dài nhất hành tinh. Nó được hình thành bởi chuyển động phân kỳ giữa các mảng kiến tạo lục địa Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Phi và Á - Âu từ thời xa xưa. Sứa lửa còn gọi là "Portuguese Man O’ War" (tạm dịch "Tàu chiến Bồ Đào Nha"). Chúng có tên gọi như trên vì trông giống như một chiếc tàu chiến thuộc thế kỷ XVIII đang căng buồm. Độc tố từ sứa này khiến nạn nhân đau đớn. Riêng tại Úc, khoảng 10.000 trường hợp bị sứa lửa đốt được báo cáo vào mùa hè hàng năm. Ngay cả khi đã chết, sứa lửa vẫn có thể gây đau đớn cho người đi biển lỡ giẫm phải xác chết trôi dạt của chúng. Những nạn nhân không may đó có thể bị vết sưng kéo dài đến 3 ngày. May mắn là vết sưng này hiếm khi gây chết người. Marrus orthocanna là một loài sứa ống có hành xử giống như loài ong và chúng cũng làm việc tập thể vì lợi ích của "lãnh thổ" chung. Mục đích chính của chúng là tìm kiếm thức ăn để tồn tại. Bất cứ khi nào phát hiện động vật giáp xác như tôm mysid, nhuyễn thể..., chúng sẽ mở rộng các xúc tu và bắt con mồi. Năm 1901 cỗ máy Antikythera được biết đến khi các thợ lặn Hy Lạp thám hiểm một con tàu đắm La Mã và tìm ra 82 mảnh vụn bằng đồng. Nó đã được xác nhận là một siêu máy tính thiên văn của thế giới cổ đại, thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật bậc thầy của người Hy Lạp cổ. Năm 1929, nhà động vật học người Anh Guy Coburn Robson phát hiện loài bạch tuộc đốm xanh - được cho là loài bạch tuộc duy nhất có độc tố đủ mạnh để giết một người trưởng thành. Những sinh vật này chuyển sang màu vàng tươi và đốm của chúng nhấp nháy màu xanh lam sáng trong 1/3 giây sau khi chúng nhận thấy mối đe dọa. Sau gần 3 thế kỷ bị chôn vùi dưới nước, một khẩu pháo của một trong những băng cướp biển đáng sợ và nổi tiếng nhất trong lịch sử - Blackbeard, đã được kéo lên từ đáy đại dươn g . Khẩu pháo này được vớt từ xác con tàu Queen Anne's Revenge. Một phần của tàu vũ trụ Apollo 11 - chiếc tàu chở Niel Armstrong vào vũ trụ, đặt chân đầu tiên lên Mặt Trăng, mở ra một kỷ nguyên mới cho con người khám phá vũ trụ rộng lớn, đã được tìm thấy dưới đáy biển . Người ta không thể lí giải bằng cách kỳ lạ nào đó mà nó lại có thể trở về Trái Đất. Mời các bạn xem video: Đại dương đang 'ngạt thở' vì rác nhựa từ châu Á. Nguồn: VTV