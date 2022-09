Giật mình những người dự cảm được thảm hoạ: Có giác quan thứ 6?

Ngày 17/ 7/ 2014, Miguel Panduwinata - 11 tuổi người Hà Lan cùng với người anh 19 tuổi lên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines và bay từ Amsterdam về nhà bà ngoại ở Bali để đi nghỉ. Trên đường đến cầu thang máy bay, Miguel bất ngờ chạy lại phía mẹ, ôm bà và nói: “Mẹ ơi, con sẽ nhớ mẹ. Nhỡ máy bay rơi và con chết thì sao? Con sợ ngồi máy bay!” Người mẹ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn an ủi cậu, bà nói: “Đừng nói vậy, sẽ không có chuyện gì đâu”. Khi Samila nhìn hai anh em rời đi, cậu con trai nhỏ cứ ngoái lại nhìn cô, ánh mắt đầy bi ai. Dường như cậu bé có thể dự cảm được sinh tử của mình trong tương lai. Hai giờ sau khi cất cánh, chiếc máy bay chở khách của chuyến bay MH17 đã bị phiến quân Ukraine sử dụng tên lửa do Nga sản xuất bắn trúng và rơi xuống miền Đông Ukraine, nơi đang bị chiến tranh tàn phá. 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng. Samila cũng hồi tưởng lại, rằng vài ngày trước khi khởi hành, Miguel có vẻ bất an, luôn hỏi cô những câu hỏi về cái chết, linh hồn và Thượng Đế. Buổi tối, cậu nói với mẹ: “Con có thể ôm mẹ được không?” Sau đó liền ôm chặt lấy mẹ không muốn buông. Hai tuần trước khi xảy ra sự kiện 11/9, có một phụ nữ đang đi nghỉ ở thủ đô Washington D.C. Khi dự cảm xuất hiện, chồng của người phụ nữ đang lái xe trong khi cô đang ngủ gật trên xe. Khi đang mơ màng, cô sững sờ mở mắt, thứ hiện ra trước mắt cô là cảnh tượng khói đen dày đặc từ Lầu Năm Góc. Đến khi cô tỉnh hẳn và nhìn lại, thì mọi thứ trở lại bình thường. Hai tuần sau, trong vụ tấn công khủng bố 11/9, chuyến bay 77 của Hãng hàng không Mỹ đã đâm vào Lầu Năm Góc, khiến 184 người thiệt mạng. Trên TV, Lầu Năm Góc bị trúng đạn và khói tỏa ra giống hệt như cảnh người phụ nữ nhìn thấy trong lúc nửa mơ, nửa tỉnh. Một tuần trước khi vụ tấn công khủng bố 11/9 diễn ra, người phụ nữ này đột nhiên cảm thấy mình chìm vào bóng tối trong giấc ngủ, và sau đó cô ấy nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lặp lại số “2830, 2830”. Trong mơ hồ, cô ấy nghe thấy tên một người, nhưng không nghe thấy rõ ràng, nó dường như là Rooks và Horrooks. Người phụ nữ này đã cùng gia đình đặt vé máy bay đến Disneyland vào ngày 11 tháng 9. Vì vậy, bất chấp sự phản đối kịch liệt của chồng con, cô đã hủy vé. Một tuần sau, linh cảm của cô hóa ra đã cứu mạng cả gia đình. Con số “2830” xuất hiện liên tục trong giấc mơ của cô cũng tương đồng với số người tử vong được báo cáo vào thời điểm đó. Phi công phụ của chuyến bay United Flight 175 đâm vào Tháp Nam của Trung tâm Thương mại Thế giới tên là Michael Horrocks. Sáng ngày 21/10/1966, hai ngày mưa lớn liên tiếp cuối cùng đã làm sập mỏm đá, nước mưa trộn lẫn với bùn than và đá đổ xuống một ngôi làng nhỏ tên là Aberfan, xứ Wales, nước Anh. Nó ngay lập tức tràn xuống trường tiểu học và 20 ngôi nhà tư nhân ở địa phương. Trong số 144 người thiệt mạng, 116 nạn nhân là học sinh tiểu học từ 8 đến 10 tuổi. Có một cô bé 10 tuổi tên Eryl Mai Jones, là học sinh của trường tiểu học này. Một ngày trước khi thảm họa xảy ra, cô bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, con sẽ kể cho mẹ nghe về giấc mơ của con đêm qua”. Người mẹ trả lời: “Con yêu, bây giờ mẹ không có thời gian. Kể cho mẹ sau nhé!” “Không, mẹ, mẹ cần phải nghe”. Cô bé nài nỉ, “Con mơ thấy mình đi học, nhưng lớp học không còn nữa, toàn bộ bị bao phủ bởi một thứ màu đen!”. Điều kỳ lạ hơn nữa, là nửa tháng trước khi thảm họa xảy ra, Eryl đã nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không sợ chết đâu”. Lúc đó, mẹ cô đang dọn phòng, bà hỏi Eryl: “Tại sao con lại nói về cái chết vậy? Con còn quá nhỏ. Con có muốn ăn kẹo mút không?”. “Con không ăn! Nhưng con sẽ ở cùng với Peter và June!”, cô bé trả lời. Sau khi thảm họa xảy ra, Eryl và hai người bạn của cô bé, Peter và June Margaret Williams, được chôn cất tại một nghĩa trang công cộng. Peter và June, một người ở bên trái cô bé, và một người ở bên phải cô bé. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

