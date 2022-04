Giật mình bằng chứng về giác quan thứ 6 ở những người nổi tiếng

Nhà văn người Mỹ Mark Twain có giấc mơ tiên đoán trước được cái chết của anh trai mình. Mark Twain (tên thật Samuel Langhorne Clemens) đã thấy rõ đám tang của anh trai mình trong giấc mơ. Vào thời điểm đó, Sam, 23 tuổi và anh trai Henry chuẩn bị bước lên một con tàu trên sông Pennsylvania. Sam lúc đó đang học lái tàu còn Henry là một “nhân viên thử việc”. Đêm trước chuyến đi, Sam mơ thấy Henry đang nằm trong quan tài kim loại, mặc bộ đồ của người khác, với một bó hoa hồng trắng lớn trên ngực và một bông hồng đỏ ở giữa. Sau khi hai anh em lên tàu, Sam bị chuyển sang một con tàu khác vì mâu thuẫn với viên hoa tiêu nóng nảy. Trước khi rời đi, hai anh em đã thảo luận về các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp tàu đắm. Vào thời đó, sự cố nổ nồi hơi trên tàu xảy ra khá phổ biến. Và nồi hơi của tàu Pennsylvania thực sự đã phát nổ. Henry đã chết ở Memphis vài ngày sau đó, một người phụ nữ đã quyên tặng cho anh một chiếc quan tài kim loại có giá trị. Sam đã vô cùng hoảng sợ khi biết rằng giấc mơ của mình trở thành sự thật: người anh trai đã chết mặc một bộ âu phục được cho mượn và nằm trong cỗ quan tài… Đây là một trong những trường hợp minh chứng cho sự tồn tại của giác quan thứ 6. Các nhà sử học cũng đã chỉ ra rằng trước khi tàu Titanic khởi hành đã có khoảng 50 hành khách tạm thời huỷ chuyến. Trên thực tế, trước vụ đắm tàu thế kỷ này, nhiều hành khách đã nói với người thân và bạn bè của họ rằng họ đã có linh cảm chẳng lành. Henry Wilde, sĩ quan trưởng tàu Titanic, trong lá thư viết cho em gái mình, đã viết: “Anh không thích con tàu này. Anh có cảm giác kỳ lạ về nó”. Một cô bé 7 tuổi còn sống sót, Eva Hart, nhớ lại rằng hằng đêm mẹ cô không thể ngủ được, bà ngồi đó và thấy bất an về một con tàu sẽ gặp tai nạn nào đó. Annie Ward, một người giúp việc đã nói với mẹ cô trước khi lên tàu rằng cô không muốn đi thuyền qua đại dương, nhưng cô không thể giải thích được nỗi sợ hãi của mình đến từ đâu. Vào Lễ tình nhân năm 2013, cô người mẫu Reeva Steenkamp bị bạn trai của cô là Paralympian Oscar (vận động viên điền kinh nổi tiếng thế giới), giết chết bằng 4 phát súng, Oscar nói với cảnh sát vì tưởng lầm bạn gái là trộm cướp mới bắn. Sau này mẹ của Steenkamp cho giới truyền thông biết lúc còn sống Steenkamp từng vẽ một bức tranh kỳ lạ, trong tranh cô vẽ mình thành Thiên sứ mặc quần áo màu đỏ, hai tay che miệng, lại có một người đàn ông cầm súng đứng cách không xa. Lúc đó mẹ cô cảm thấy đây là bức tranh không may mắn. Không ngờ sau đó cảnh trong tranh biến thành sự thật, bà cho rằng cô con gái đã linh cảm trước được cái chết. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

Nhà văn người Mỹ Mark Twain có giấc mơ tiên đoán trước được cái chết của anh trai mình. Mark Twain (tên thật Samuel Langhorne Clemens) đã thấy rõ đám tang của anh trai mình trong giấc mơ. Vào thời điểm đó, Sam, 23 tuổi và anh trai Henry chuẩn bị bước lên một con tàu trên sông Pennsylvania. Sam lúc đó đang học lái tàu còn Henry là một “nhân viên thử việc”. Đêm trước chuyến đi, Sam mơ thấy Henry đang nằm trong quan tài kim loại, mặc bộ đồ của người khác, với một bó hoa hồng trắng lớn trên ngực và một bông hồng đỏ ở giữa. Sau khi hai anh em lên tàu, Sam bị chuyển sang một con tàu khác vì mâu thuẫn với viên hoa tiêu nóng nảy. Trước khi rời đi, hai anh em đã thảo luận về các biện pháp đảm bảo an toàn trong trường hợp tàu đắm. Vào thời đó, sự cố nổ nồi hơi trên tàu xảy ra khá phổ biến. Và nồi hơi của tàu Pennsylvania thực sự đã phát nổ. Henry đã chết ở Memphis vài ngày sau đó, một người phụ nữ đã quyên tặng cho anh một chiếc quan tài kim loại có giá trị. Sam đã vô cùng hoảng sợ khi biết rằng giấc mơ của mình trở thành sự thật: người anh trai đã chết mặc một bộ âu phục được cho mượn và nằm trong cỗ quan tài… Đây là một trong những trường hợp minh chứng cho sự tồn tại của giác quan thứ 6. Các nhà sử học cũng đã chỉ ra rằng trước khi tàu Titanic khởi hành đã có khoảng 50 hành khách tạm thời huỷ chuyến. Trên thực tế, trước vụ đắm tàu thế kỷ này, nhiều hành khách đã nói với người thân và bạn bè của họ rằng họ đã có linh cảm chẳng lành. Henry Wilde, sĩ quan trưởng tàu Titanic, trong lá thư viết cho em gái mình, đã viết: “Anh không thích con tàu này. Anh có cảm giác kỳ lạ về nó”. Một cô bé 7 tuổi còn sống sót, Eva Hart, nhớ lại rằng hằng đêm mẹ cô không thể ngủ được, bà ngồi đó và thấy bất an về một con tàu sẽ gặp tai nạn nào đó. Annie Ward, một người giúp việc đã nói với mẹ cô trước khi lên tàu rằng cô không muốn đi thuyền qua đại dương, nhưng cô không thể giải thích được nỗi sợ hãi của mình đến từ đâu. Vào Lễ tình nhân năm 2013, cô người mẫu Reeva Steenkamp bị bạn trai của cô là Paralympian Oscar (vận động viên điền kinh nổi tiếng thế giới), giết chết bằng 4 phát súng, Oscar nói với cảnh sát vì tưởng lầm bạn gái là trộm cướp mới bắn. Sau này mẹ của Steenkamp cho giới truyền thông biết lúc còn sống Steenkamp từng vẽ một bức tranh kỳ lạ, trong tranh cô vẽ mình thành Thiên sứ mặc quần áo màu đỏ, hai tay che miệng, lại có một người đàn ông cầm súng đứng cách không xa. Lúc đó mẹ cô cảm thấy đây là bức tranh không may mắn. Không ngờ sau đó cảnh trong tranh biến thành sự thật, bà cho rằng cô con gái đã linh cảm trước được cái chết . Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV