Giật mình loài động vật dễ thương tự ăn não để phát triển

Bạn có nghĩ rằng những đốm nhỏ mỏng manh kia lại là động vật không? Chúng được gọi là hải tiêu (sea squirt). Hải tiêu xuất hiện khắp các đại dương và thường sống bám vào thân tàu hoặc các các vật thể khác như đá hoặc san hô Hải tiêu dễ làm chúng ta lầm tưởng đó là một loài thực vật với màu sắc hết sức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, bạn đừng để diện mạo hiền lành của nó đánh lừa. Hải tiêu được coi là loài động vật khá rùng rợn bởi chúng tự ăn não của mình trong quá trình phát triển. Thực chất đó là quá trình sinh trưởng từ hải tiêu non với hình hài khá giống với nòng nọc (có đầy đủ mắt, não và đuôi) đến khi gắn cơ thể cố định vào một mặt bám và tiêu biến tất cả các bộ phận, chỉ còn lại một đốt thần kinh. Có hải tiêu khi sinh sản từ thân mọc ra một mầm non, mầm này lớn dần lên rồi rời khỏi thân mẹ phát triển thành một cơ thể mới. Đó là mầm sinh thực của hải tiêu. Có hải tiêu lại sinh sản hữu tính, khi đó, hải tiêu lưỡng tính, trứng và tinh trùng không chín đồng thời nên không thể tự thụ, đành phải 'đi lại' với con hải tiêu khác. Mặc dù không có não, chúng có khả năng tự hàn kín các vết thương bằng cách tái tạo tế bào mới. Tuy là động vật nhưng trông khá giống thực vật với thân mình không có hình dáng rõ rệt, thường thì chúng có hình cầu hoặc hình trụ với nhiều màu sắc sặc sỡ. Chúng là loài sinh sản hữu tính, mỗi cá thể vừa có trứng vừa có tinh trùng (lưỡng tính). Nhưng vì trứng và tinh trùng không chín đồng thời nên không thể tự thụ, đành phải "yêu" với một con hải tiêu khác. Hải tiêu có rất nhiều phân loài khác nhau, sinh sống khắp các vùng biển trên thế giới. Khi đã trưởng thành, chúng rất lười di chuyển, mỗi ngày đi được vài centimet đã là hay. Dù vậy, hải tiêu vẫn là động vật tiến hóa bậc cao do có đốt sống. Tên tiếng Anh của nó Ascidian hay là Tunicate, hoặc một tên dễ nhớ hơn là Sea squirt, trong đó "sea" là biển còn "squirt" là tia nước. Vì mỗi lần hải tiêu nhổ mình ra khỏi mặt bám sẽ bắn ra một tia nước nhẹ.

Bạn có nghĩ rằng những đốm nhỏ mỏng manh kia lại là động vật không? Chúng được gọi là hải tiêu (sea squirt). Hải tiêu xuất hiện khắp các đại dương và thường sống bám vào thân tàu hoặc các các vật thể khác như đá hoặc san hô Hải tiêu dễ làm chúng ta lầm tưởng đó là một loài thực vật với màu sắc hết sức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, bạn đừng để diện mạo hiền lành của nó đánh lừa. Hải tiêu được coi là loài động vật khá rùng rợn bởi chúng tự ăn não của mình trong quá trình phát triển. Thực chất đó là quá trình sinh trưởng từ hải tiêu non với hình hài khá giống với nòng nọc (có đầy đủ mắt, não và đuôi) đến khi gắn cơ thể cố định vào một mặt bám và tiêu biến tất cả các bộ phận, chỉ còn lại một đốt thần kinh. Có hải tiêu khi sinh sản từ thân mọc ra một mầm non, mầm này lớn dần lên rồi rời khỏi thân mẹ phát triển thành một cơ thể mới. Đó là mầm sinh thực của hải tiêu. Có hải tiêu lại sinh sản hữu tính, khi đó, hải tiêu lưỡng tính, trứng và tinh trùng không chín đồng thời nên không thể tự thụ, đành phải 'đi lại' với con hải tiêu khác. Mặc dù không có não, chúng có khả năng tự hàn kín các vết thương bằng cách tái tạo tế bào mới. Tuy là động vật nhưng trông khá giống thực vật với thân mình không có hình dáng rõ rệt, thường thì chúng có hình cầu hoặc hình trụ với nhiều màu sắc sặc sỡ. Chúng là loài sinh sản hữu tính, mỗi cá thể vừa có trứng vừa có tinh trùng (lưỡng tính). Nhưng vì trứng và tinh trùng không chín đồng thời nên không thể tự thụ, đành phải "yêu" với một con hải tiêu khác. Hải tiêu có rất nhiều phân loài khác nhau, sinh sống khắp các vùng biển trên thế giới. Khi đã trưởng thành, chúng rất lười di chuyển, mỗi ngày đi được vài centimet đã là hay. Dù vậy, hải tiêu vẫn là động vật tiến hóa bậc cao do có đốt sống. Tên tiếng Anh của nó Ascidian hay là Tunicate, hoặc một tên dễ nhớ hơn là Sea squirt, trong đó "sea" là biển còn "squirt" là tia nước. Vì mỗi lần hải tiêu nhổ mình ra khỏi mặt bám sẽ bắn ra một tia nước nhẹ.