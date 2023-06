Giải mã vụ nổ vũ trụ được mệnh danh "sáng nhất mọi thời đại"

Trên bầu trời đêm, nếu may mắn có thể bắt gặp một tia sáng đỏ hồng bao phủ cả bầu trời, hãy biết rằng đó là một cơn bão gamma đến từ chiều dài ngàn năm ánh sáng. Nhưng trong số rất nhiều bão gamma phát sinh từ các nguồn tia gamma từ xa, đặc biệt xảy ra sự kiện mới nhất, được đặt tên lạ lẫm GRB 221009A với biệt danh "Boat" đã tạo nên sự chú ý từ giới khoa học. GRB 221009A là một trong những cơn bão gamma mạnh nhất được quan sát từ trước tới nay. Nó được phát hiện bởi thiết bị Fermi của NASA vào ngày 9/10/2022. Người ta gọi nó là "Boat", viết tắt của "brightest of all time", có nghĩa là "Sáng nhất mọi thời đại", do độ sáng của nó khiến nó nổi bật hơn những cơn bão gamma khác từ trước đến nay. Với độ sáng hơn 10^20 lần so với độ sáng của mặt trời, GRB 221009A đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc khám phá sự hình thành của các bão gamma. Theo các nhà khoa học, nó đã giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về việc các tinh vân của các sao khổng lồ sẽ hình thành như thế nào, đồng thời mở ra cả một lĩnh vực mới trong việc khám phá vũ trụ. Những thông tin chi tiết về GRB 221009A đã được các nhà khoa học thu thập dần từ các thiết bị quan sát, kể cả các thiết bị vũ trụ và đất liền. Theo đó, sự kiện này đã bắt đầu với một vụ nổ mạnh từ nguồn tia gamma ở khoảng cách 10 tỷ năm ánh sáng từ trái đất. Sau đó, trong vòng 100 giây kế tiếp, nó đã phát ra năng lượng tương đương với sự tiêu thụ của quốc gia Mỹ trong một ngày. "Khám phá ra GRB 221009A là một bước tiến lớn trong hiểu biết của chúng ta về dòng tia gamma, cho thấy những tia cực đoan nhất không đi theo tiêu chuẩn của các tia thông thường", Brendan O'Connor, nhà thiên văn học tại Đại học George Washington, tác giả nghiên cứu phát hiện nguyên nhân GRB 221009A cho biết. Không chỉ là nguồn tia gamma đắt giá, GRB 221009A còn là một lời nhắc nhở đối với con người về sự mãnh liệt và tuyệt vời của vũ trụ. Trong khi chúng ta chỉ là một yếu tố nhỏ bé nhỏ trong vũ trụ, nhưng với kiến thức và sự tò mò, chúng ta có thể đưa ra những khám phá đáng kinh ngạc như GRB 221009A. >>>Xem thêm video: Cận cảnh tàu vũ trụ Thần Châu-15 chở 3 phi hành gia vừa hạ cánh.

