Giải mã thú vị: Vì sao Nam Cực lạnh hơn Bắc Cực?

Bắc Cực và Nam Cực đều lạnh do cả hai nơi này không nhận được ánh sáng trực tiếp từ Mặt Trời. Ở cả hai nơi, Mặt Trời luôn nhô lên ở vị trí thấp trên đường chân trời, ngay cả giữa mùa hè. Vào mùa đông, Mặt Trời nằm hẳn bên dưới đường chân trời và không xuất hiện trong nhiều tháng. Phần lớn năng lượng từ ánh sáng Mặt Trời chiếu tới đều bị phản chiếu ngược trở lại không gian, khiến không khí bên trên mặt đất càng lạnh. Theo Viện Hải dương học Woods Hole. Nhiệt độ trung bình hàng năm ở Bắc Cực là -40 độ C vào mùa đông và 0 độ C vào mùa hè. Trong khi đó, nhiệt độ trung bình của Nam Cực thấp hơn nhiều, ở mức -60 độ C vào mùa đông và -28,2 độ C vào mùa hè. Trung bình, nhiệt độ mùa hè ở Nam Cực là −28,2 ° C, giảm xuống −60 ° C trong mùa đông. Mức nhiệt trung bình của Bắc Cực là 0 ° C vào mùa hè và −40 ° C vào mùa đông. Cho nên, Nam Cực vẫn lạnh hơn nhiều so với Bắc Cực. Theo ước tính, Nam Cực chứa khoảng 90% lượng băng trên thế giới. Một trong những lý do của việc Nam Cực lạnh hơn là do Bắc Cực nằm ở mực nước biển, trong khi Nam Cực là lục địa cao nhất với độ cao trung bình khoảng 2.300 m. Càng lên cao, nhiệt độ càng lạnh. Theo viện Hải dương học Woods Hole, nhiệt độ không khí giảm khoảng 6,5 độ C cho mỗi 1km khi lên cao. Vì độ cao của Nam Cực là 2,3km nên không khí lạnh hơn nhiều so với Bắc Băng Dương. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, khối lượng băng ở Nam Cực đang giảm đáng kể do hiện tượng ấm lên toàn cầu,. Cecilia Bitz, một nhà khoa học khí hậu vùng cực tại Đại học Washington, Seattle cho hay, mất băng trên biển quanh Nam Cực và mất băng trên đất liền ở Nam Cực đã có những thay đổi hỗn loạn, lúc lên lúc xuống trong 40 năm qua. Trong khi đó, diện tích băng ở biển Bắc Cực giảm dần. Các nhà khoa học tiếp tục cảnh báo, có thể Bắc Cực sẽ không còn băng vào mùa hè, bắt đầu từ năm 2035. Điều này gây một số thảm họa khó lường trong tương lai.

