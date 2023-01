Giải mã thú vị: Sao Kim là Trái Đất cách đây 3 tỷ năm

Các nhà khoa học tin rằng sự sống có thể đã được sinh ra trên các hành tinh khác trong hệ mặt trời từ lâu, nhưng sự sống trên các hành tinh đó dần biến mất khi môi trường của hành tinh thay đổi. (Nguồn: Genk) Đối với các hành tinh trong hệ mặt trời, có hai hành tinh gần trái đất hơn, một là sao Hỏa và một là sao Kim. Sự sống trên hai hành tinh này dường như đã xuất hiện ở một mức độ lớn, vì chúng rất giống với Trái đất trong các cấu trúc khác nhau. Nhiệt độ bề mặt trên hành tinh này cao tới 500 độ C, áp suất khí quyển gấp 96 lần bề mặt trái đất, và mưa axit sulfuric lơ lửng trong không khí, cộng với nhiều hoạt động. Môi trường khắc nghiệt của núi lửa đã khiến các nhà thiên văn gọi sao Kim là “Hành tinh địa ngục”. (Nguồn: Genk) Vì vậy, hiện tại không thể có các hoạt động sống trên bề mặt của hành tinh này. Vậy tại sao lại nói rằng sao Kim là Trái đất trước đây? (Nguồn: VietnamPlus) Thực tế là do các nhà khoa học đã tìm thấy một tòa kim tự tháp giống kim tự tháp trên trái đất ở trên Sao Kim. Vì vậy các nhà khoa học tin rằng trên sao Kim trước đây đã có sự sống thậm chí là có các nền văn minh phát triển. (Nguồn: cauchuyenls.com) Các nhà khoa học cho rằng sao Kim trong ba tỷ năm trước, môi trường sống vẫn còn rất tốt, các thời kỳ bức xạ yếu hơn mặt trời, nhiệt độ bề mặt sao Kim hay mưa axit dễ chịu hơn. Có lẽ chính nền văn minh thời đó đã tạo nên cấu trúc giống như kim tự tháp này, nhưng sau đó khi hành tinh thay đổi, sự sống trên bề mặt hành tinh này cuối cùng đã bị hủy diệt. (Nguồn: KhoaHoc.tv) Tài liệu có tên “Nikola Tesla Phần 03 của 03” là tài liệu thứ ba về Tesla được FBI giải mã. Có một đoạn trong nội dung không bị bôi đen viết rằng: “Cư dân vũ trụ đã liên lạc với Nikola Tesla nhiều lần, và nói với FBI rằng Tesla đến từ sao Kim. Năm 1856, Tesla được đưa đến trái đất và trao cho một cặp vợ chồng Nam Tư nuôi dưỡng”. Tesla là một nhà phát minh thiên tài vĩ đại, với hơn 1.000 bằng sáng chế được ghi nhận. Sáng tạo khoa học của ông đã vượt 300 năm so với trình độ cùng thời kỳ, thậm chí hơn 1.000 năm. Đóng góp của ông cho nền văn minh nhân loại là không thể xóa nhòa. Trung bình, Tesla có hơn 20 phát minh mỗi năm, đó là một con số đáng kinh ngạc. Một số người nghĩ rằng Tesla có thể không phát minh ra, nhưng mang công nghệ của Sao Kim đến trái đất và truyền thụ cho nhân loại. Tesla qua đời vào năm 1945, và tất cả các phát minh trong những năm cuối đời của ông được FBI liệt kê là tối mật. Các tài liệu như “Tesla từ sao Kim” chỉ là bí mật thông thường và sẽ được giải mã sau 50 năm. Sẽ mất ít nhất 100 năm để các tài liệu tối mật được phép giải mật. Vũ trụ vẫn còn rất nhiều bí mật mà công nghệ hiện tại của chúng ta chưa thể khảo sát trực tiếp được, chỉ có thể nói rằng với sự phát triển của thời gian và công nghệ thì chúng ta có thể biết được đôi chút, nhưng chúng ta rất muốn hiểu hết về vũ trụ. Con người vẫn còn một chặng đường dài phía trước. (Nguồn: VnReview) Mời quý độc giả xem video: NASA 'bắn' tiểu hành tinh để bảo vệ Trái đất | VTV24.

