Giải mã 13 bức hình kỳ lạ được chụp trên sao Hỏa

1. Mỳ spaghetti trên sao Hỏa: Mới đây, bức hình kỳ lạ trên sao Hỏa được tàu thám hiểm Perseverance của NASA chụp lại cho thấy một vật thể trông hơi giống mì spaghetti. Theo một nhà khoa học của NASA, lời giải thích khả dĩ nhất cho vật thể này là nó thuộc về thiết bị hạ cánh còn sót lại của Percy. 2. Thiên thần và trái tim trên sao Hỏa: Năm 2020, Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã công bố một bức ảnh được gọi là "Hình tượng thiên thần" do vệ tinh Mars Express chụp lại. Thực chất, đây là hình ảnh về những hố băng còn sót lại tại cực nam sao Hỏa, nhưng bằng một cách nào đó, chúng tạo thành hình một thiên thần giương cánh bên một trái tim. 3. Khuôn mặt trên sao Hỏa: Một trong những hình ảnh kỳ lạ nhất xuất hiện năm 1976 khi tàu vũ trụ Viking 1 của NASA chụp được gương mặt người tại khu vực Cydonia trên hành tinh đỏ. Thực chất đó chỉ là một quả đồi có chiều dài lên tới gần 3,2 km với nhiều chỗ lồi lõm mà thôi. 4. Một đoạn mã Morse: Năm 2016, vệ tinh thăm dò quỹ đạo sao Hỏa của NASA lại chụp được một tấm ảnh kỳ lạ giống như một đoạn mã Morse. Thực tế, đây là một loạt các đụn cát thuộc về vùng tối của sao Hỏa, nhưng cách sắp xếp của chúng lại rất giống với bộ mã Morse. 5. Vàng trên sao Hỏa: Tháng 11/2018, Curiosity tiếp tục ghi lại hình ảnh kỳ lạ trên sao Hỏa. Lần này vật thể giống vàng. Vật thể này có thể là thiên thạch gồm nickel và sắt 6. Xương đùi: Năm 2014, Curiosity chụp lại hình ảnh bề mặt sao Hỏa với các vật thể tương tự xương đùi. Nhiều người cho rằng đây là hóa thạch từ nền văn minh đã biến mất. Tuy nhiên nhiều khả năng đây cũng chỉ là một hòn đá hình thù kỳ lạ.

7. Một cái túi nhựa: Ngay khi đáp xuống hành tinh đỏ, Curiosity phát hiện mẩu nhựa trên bề mặt. Sau khi xem xét, nhóm dự án tại NASA kết luận đây là mảnh nhựa từ chính tàu tự hành. 8. Người phụ nữ trên sao Hỏa: Ngày 5/9/2007, ảnh chụp từ tàu tự hành Spirit xuất hiện hình ảnh một phụ nữ mặc váy, giơ tay ra trước. Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác thì người phụ nữ chỉ là một hòn đá có hình dạng và vị trí ngẫu nhiên.

9.Cái thìa: Đây không phải là "chiếc thìa" đầu tiên được phát hiện trên Hành tinh Đỏ. 10. Một ánh sáng ở nơi xa: Năm 2016, trong bức ảnh do Curiosity ghi lại, nhiều người chú ý đến đốm sáng kỳ lạ ở phía xa, từ đó hình thành nhiều giả thuyết về người ngoài hành tinh. Thực tế, đây có khả năng là một ảo ảnh thị giác được tạo ra bởi một tia vũ trụ mà thôi. 11. Quả việt quất: Bức hình được chụp vào năm 2004 tại Meridiani Planum trên sao Hỏa, nơi bề mặt được phủ bằng những viên sỏi xám tròn trông như những quả việt quất đầy bất thường. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được ý kiến đồng nhất về những thứ được gọi là quả việt quất này. 12. Tượng của một vị thần cổ đại: Ảnh do tàu tự hành Opportunity chụp năm 2010 tại hố Concepción xuất hiện vật thể tương tự tác phẩm điêu khắc của nền văn minh Lưỡng Hà cổ đại, nó rất giống tượng Nabu - vị thần trí tuệ của nền văn minh Neo-Assyrian. 13. Một con sóc sao Hỏa đang ngụy trang: Ngày 28/9/2012, Curiosity chụp lại khu vực cồn cát Rocknest. Nhà săn UFO nổi tiếng Scott C. Waring ngay lập tức phát hiện hình ảnh con sóc trong ảnh. Tuy nhiên, đây chỉ là hòn đá nhỏ nằm giữa những hòn đá khác.

