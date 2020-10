Gia đình bà Tân Vlog “nếm trái đắng” sau những lùm xùm

Năm 2019, cộng đồng mạng Việt Nam được phen bất ngờ trước sự phát triển mạnh mẽ của kênh youtube Bà Tân Vlog, đạt nút vàng youtube chỉ trong 20 ngày. Người phụ nữ 60 tuổi, dáng hình nhỏ nhắn bỗng xuất hiện trên khắp mặt báo, truyền hình, fanpage, trở thành hiện tượng mạng được xem là thành công nhất thời điểm bấy giờ. Hiện tại kênh Bà Tân Vlog đã đạt 4 triệu subs, thành tích nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng chưa chắc đã đạt được.Các con của bà Tân Vlog cũng sở hữu những kênh youtube thành công không kém mẹ của mình. Tuy nhiên những lùm xùm không đáng có đối vs những kênh youtube của nhà bà Tân đã khiến cho lượng tương tác giảm sút. Mỗi tháng kênh của Bà Tân Vlog có thể thu về từ 8.100 USD đến 130.000 USD mỗi tháng, kênh Hưng Vlog có thể thu về từ 13.000 USD đến 207.600 USD, kênh Hưng Troll có thể thu về từ 3.800 USD đến 61.100 USD và kênh Hậu Troll cũng có thể thu về từ 1.400 USD đến 22.000 USD. Tuy nhiên số liệu cho thấy các kênh nhà bà Tân đang tụt dốc. So với thời điểm tháng 6, kênh của Bà Tân Vlog cũng bị hạ xếp hạng trên trang theo dõi YouTube này Kênh Hưng Vlog sau loạt lùm xùm đã ẩn nhiều video gây tranh cãi khiến lượt xem giảm mạnh. Thu nhập của kênh Hưng Troll cũng đã về 0 khi dính phải những video bị chỉ trích. Kênh Hậu troll cũng không còn thu nhập do xóa bỏ nhiều video. Từ đầu năm 2020 đến nay, kênh bà Tân lại trở thành tâm điểm của các scandal mới như nấu ăn để tay trần cặn bẩn, nói dối người xem, chế biến thức ăn trên nền đất, để ruồi bâu, nhuộm màu thực phẩm, các vị khách “ăn chực nói xạo”… Kênh Bà Tân Vlog ngày càng thiếu sáng tạo, thiếu hụt những tiêu chuẩn cơ bản về thuần phong mỹ tục. Sự lao dốc của gia đình bà Tân Vlog là bài học cho những youtuber Việt Nam muốn làm youtube, phải luôn tôn trọng hai yếu tố cơ bản là sự sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng. Phía sau những clip triệu view.

Năm 2019, cộng đồng mạng Việt Nam được phen bất ngờ trước sự phát triển mạnh mẽ của kênh youtube Bà Tân Vlog, đạt nút vàng youtube chỉ trong 20 ngày. Người phụ nữ 60 tuổi, dáng hình nhỏ nhắn bỗng xuất hiện trên khắp mặt báo, truyền hình, fanpage, trở thành hiện tượng mạng được xem là thành công nhất thời điểm bấy giờ. Hiện tại kênh Bà Tân Vlog đã đạt 4 triệu subs, thành tích nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng chưa chắc đã đạt được. Các con của bà Tân Vlog cũng sở hữu những kênh youtube thành công không kém mẹ của mình. Tuy nhiên những lùm xùm không đáng có đối vs những kênh youtube của nhà bà Tân đã khiến cho lượng tương tác giảm sút. Mỗi tháng kênh của Bà Tân Vlog có thể thu về từ 8.100 USD đến 130.000 USD mỗi tháng, kênh Hưng Vlog có thể thu về từ 13.000 USD đến 207.600 USD, kênh Hưng Troll có thể thu về từ 3.800 USD đến 61.100 USD và kênh Hậu Troll cũng có thể thu về từ 1.400 USD đến 22.000 USD. Tuy nhiên số liệu cho thấy các kênh nhà bà Tân đang tụt dốc. So với thời điểm tháng 6, kênh của Bà Tân Vlog cũng bị hạ xếp hạng trên trang theo dõi YouTube này Kênh Hưng Vlog sau loạt lùm xùm đã ẩn nhiều video gây tranh cãi khiến lượt xem giảm mạnh. Thu nhập của kênh Hưng Troll cũng đã về 0 khi dính phải những video bị chỉ trích. Kênh Hậu troll cũng không còn thu nhập do xóa bỏ nhiều video. Từ đầu năm 2020 đến nay, kênh bà Tân lại trở thành tâm điểm của các scandal mới như nấu ăn để tay trần cặn bẩn, nói dối người xem, chế biến thức ăn trên nền đất, để ruồi bâu, nhuộm màu thực phẩm, các vị khách “ăn chực nói xạo”… Kênh Bà Tân Vlog ngày càng thiếu sáng tạo, thiếu hụt những tiêu chuẩn cơ bản về thuần phong mỹ tục. Sự lao dốc của gia đình bà Tân Vlog là bài học cho những youtuber Việt Nam muốn làm youtube, phải luôn tôn trọng hai yếu tố cơ bản là sự sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng. Phía sau những clip triệu view.