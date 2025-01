Elon Musk thú nhận chuyện động trời, cộng đồng game dậy sóng

Elon Musk hé lộ một thông tin … động trời. Ông nằm trong top 20 người chơi Diablo IV có thứ hạng cao nhất thế giới, một danh sách chỉ có duy nhất 2 người Mỹ. Game thủ còn lại trong top 20 có tên Resistance, đang đứng hạng nhất. Ảnh: Reuters

Tỷ phú Mỹ từng chơi Super Smash Bros - game được ông nhận xét là "ban đầu ngớ ngẩn nhưng sau đó thấy phức tạp", Bioshock, Warcraft, Overwatch và Elden Ring. Khi còn là bạn thân với nhà đồng sáng lập Google Larry Page, cả hai cũng dành nhiều thời gian chơi game cùng nhau. Ảnh: Reuters



Không ai rõ Elon Musk lấy đâu ra thời gian để chơi điện tử, chưa kể tới việc đạt top 20. Có người bông đùa rằng Musk giao phó nhiều việc phải làm cho cấp dưới, bao gồm cả việc … cày Diablo IV. Vì vậy mọi người đều đặt ra một nghi vấn rất lớn. Ảnh: Game Cast



Trước đây, Musk đã livestream cảnh chơi game Path of Exile 2 và Diablo IV nhưng tài khoản của ông có dấu hiệu lên cấp do người khác phụ giúp. Ảnh: ASO World Và cuối cùng, tỷ phú giàu nhất thế giới này thừa nhận, ông không có thời gian để nâng cấp nhân vật của mình nhưng vẫn muốn mọi người xem mình như "một vị thần của thế giới game". Ảnh: The Verge Khi được NikoWrex hỏi thẳng rằng liệu ông có thuê người chơi game hộ và mua tài nguyên trong game hay không, Musk đã thẳng thắn thừa nhận điều này. Đây tiếp tục là một tiết lộ gây chấn động. Ảnh: Tesla Trong buổi livestream khi chơi PoE 2 của Musk, nhiều người nhận ra rằng vị tỷ phú này không hiểu các thuật ngữ cơ bản của game, không biết thao tác sao cho nhanh gọn, không biết rõ giá trị của vật phẩm, điều này rõ ràng cho thấy tài khoản của ông Musk được người khác cày cho lên cấp. Ảnh: Tech Fun Tuy nhiên, một điều mà tỷ phú này gây shock hơn đó chính là ông mặc nhiên thừa nhận khả năng của các game thủ ...châu Á. Trên thế giới vốn dĩ tồn tại một nhân vật huyền thoại được gọi là "Asian guy". Điều này rất phổ biến trong văn hóa Mỹ với câu: Hoa hồng thì đỏ, hoa violet thì xanh. Dù bạn giỏi đến đâu thì cũng luôn có một thằng châu Á giỏi hơn bạn. Elon Musk thừa nhận: "...khi tôi đăng video hoặc stream game thì đó hoàn toàn là tôi chơi. Việc này là cần thiết vì không có cách nào vượt qua được các game thủ ở châu Á nếu không làm vậy..." Game thủ nổi tiếng Asmongold trước đó đã chỉ trích Musk về việc ông thuê người lên cấp hộ. Nhưng Musk tuyên bố ông unfollow Asmongold trên X, thu hồi tick xanh và công khai tin nhắn riêng mà không xin phép. Ảnh: X Social Cuối cuộc trò chuyện với streamer NikoWrex, Musk nói sẽ cân nhắc cho phép Asmongold livestream một sự kiện phóng tên lửa của SpaceX, "nhưng anh ta phải thừa nhận rằng tôi là vị thần sống của thế giới game" kèm theo biểu tượng cười. Ảnh: NikoWrex Live Mời độc giả xem thêm video "Elon Musk được tặng 200 triệu vàng trong Diablo 4"

