Elon Musk: "Mặt trời đang nở ra, thảm hoạ sẽ ập đến"?

Phản hồi một bài báo trên tạp chí Biological Review với tựa đề "Cuộc tuyệt chủng hàng loạt lần thứ sáu: sự thật, hư cấu hay suy đoán?", Elon Musk đã đăng tài một dòng tweet về mối nguy hiểm tiềm tàng của Trái đất. Cụ thể, theo tác giả của bài báo, đã có năm vụ tuyệt chủng hàng loạt trên hành tinh cho đến nay và lần thứ sáu đã bắt đầu. 5 lần trước đó là do các hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt gây ra, thì cuộc tuyệt chủng hàng loạt đang diễn ra hoàn toàn là do hoạt động của con người. Cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 có thể đã khiến 260.000 loài biến mất, bao gồm cả các động vật không xương sống như ốc sên và sên trần (sên không vỏ) kể từ năm 1500. Tuy nhiên, khi phản hồi về bài viết này, Elon Musk đã đưa ra một ý kiến khác. Vị tỷ phú này cho rằng: "100% khả năng *tất cả* các loài tuyệt chủng do sự nở rộng của Mặt Trời, trừ khi loài người sinh sống đa hành tinh". Chia sẻ này của Elon Musk không phải là không có cơ sở. Mặt Trời của chúng ta sẽ thực sự nở ra khi hết hydro và khi nở ra, nó sẽ bao phủ Trái Đất. Tỷ phú Elon Musk đang chỉ ra một vấn đề có thật và như chúng ta đã biết, công ty SpaceX của ông đang tìm kiếm những cách khả thi để tạo ra nền văn minh nhân loại liên hành tinh. Tuy nhiên, như Musk nhấn mạnh trong tweet của mình, "tất cả'"các loài trên hành tinh đều gặp rủi ro và cho đến nay, SpaceX vẫn chưa nói về kế hoạch cứu chúng như thế nào. Trừ khi SpaceX có kế hoạch làm "tàu vũ trụ Noah". Tuy nhiên, kế hoạch định cư ở hành tinh khác của Elon Musk chỉ là phương án B. Nhân loại cần phải thực hiện ngay phương án đối phó với những biến động môi trường đang xảy ra ngay hiện tại. Mặt trời gần như là một khối cầu hoàn hảo. Đường kính xích đạo và đường kính ở cực của nó chỉ chênh nhau 10km. Bán kính trung bình của Mặt trời là 696.000km, trong khi bán kính trung bình của Trái đất chỉ đạt 6.376km. Điều này đồng nghĩa, chúng ta có thể xếp 109 Trái đất nằm vắt ngang qua bề mặt Mặt trời. Tổng khối lượng của Mặt trời đạt 1,989 x 1030 kg, gấp khoảng 333.000 lần khối lượng của Trái đất. Xét về kích cỡ, nếu Mặt trời tương đương một quả bóng rổ thì Trái đất lúc ấy sẽ chỉ bé bằng một đầu que diêm. Theo các chuyên gia, với tổng thể tích của Mặt trời là 1,4x1027 m3, chúng ta có thể xếp vừa vặn hơn 1 triệu Trái đất vào bên trong ngôi sao này. Nằm cách Trái đất 149.600km, Mặt trời cấu thành từ plasma nóng chảy đan xen với các trường điện từ, với nhiệt độ bề mặt lên tới 5.505°C.

