Dùng máy dò kim loại, mừng rỡ tìm thấy “chim phượng vàng"

Vào một ngày, một người đàn ông ở Trung Quốc lên núi để tìm kho báu. Ông mang theo máy dò kim loại với hy vọng sẽ tìm thấy kho báu giúp "đổi đời". Sau một hồi dò tìm kho báu ở một khu vực hoang vắng trên núi, ông mừng rỡ khi tìm thấy một con chim phượng hoàng bằng vàng trong một khe núi. Dù không hiểu rõ về cổ vật nhưng người đàn ông cho rằng, "con chim phượng hoàng" mà ông tìm thấy có giá trị không nhỏ do được chế tác bằng vàng vô cùng tinh xảo. Do đó, ông quyết định mang hiện vật có hình con chim phượng hoàng bằng vàng về nhà. Việc ông tìm thấy báu vật nhanh chóng được nhiều người biết đến. Nhiều dân làng và cả những người thích sưu tầm cổ vật đã ghé tới nhà người đàn ông để tận mắt chiêm ngưỡng "con chim phượng hoàng" bằng vàng. Một số người sau khi xem xong hiện vật liền khuyên ông hãy nhờ chuyên gia thẩm định để biết nó thực sự là gì, có giá trị như thế nào. Sau một thời gian suy nghĩ, ông đã mang "con chim phượng hoàng" bằng vàng lên tỉnh để nhờ các chuyên gia thẩm định. Qua quan sát, kiểm tra tỉ mỉ, vị chuyên gia nói với ông rằng bản thân rất may mắn khi tìm được một cổ vật quý giá như vậy. Chuyên gia nói thêm hiện vật đó chắc chắn là đồ tùy táng của một quý tộc. Kế đến, chuyên gia khuyên ông sớm giao nộp con chim phượng hoàng quý hiếm cho cơ quan chức năng vì nó là hiện vật lịch sử. Nghe xong, người đàn ông rất buồn vì không thể bán và thu được một số tiền khủng. Sau đó, ông giao nộp cho giới chức trách và được trao bằng khen cùng một số tiền thưởng nhỏ. Mời độc giả xem video: Chuyên gia hoang mang phát hiện cổ vật khổng lồ 300.000 năm.

