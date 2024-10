Drone gây mất điện ở Long An: Loạt nguyên tắc vàng khi dùng drone

Ngày 14/10, công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, một thiết bị bay phun thuốc vướng dây điện 110kV, đã gây mất điện khoảng 76.000 hộ dân các huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng, thị xã Kiến Tường. Ảnh: MH / Tiền Phong. Theo khuyến cáo từ các chuyên gia, việc sử dụng drone (thiết bị bay không người lái) dân dụng đòi hỏi phải tuân thủ một số nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho người điều khiển và toàn xã hội. Sau đây là những nguyên tắc cầm ghi nhớ. Ảnh: Pinterest. 1. Có giấy phép bay. Ở nhiều quốc gia, các drone có trọng lượng trên một mức nhất định cần phải được đăng ký với cơ quan chức năng. Một số quốc gia còn yêu cầu phải có giấy phép để điều khiển drone. Ảnh: Pinterest. 2. Bay trong khu vực được phép: Tránh bay trong các khu vực cấm, như sân bay, khu quân sự, các cơ sở hạ tầng quan trọng, hoặc khu vực tư nhân mà không được phép. Ảnh: Pinterest. 3. Giữ khoảng cách an toàn với người và tài sản: Không bay drone trực tiếp trên đám đông, gần người qua đường hoặc các tòa nhà, phương tiện giao thông, để tránh các sự cố va chạm xảy ra khi không kiểm soát được drone. Ảnh: Pinterest. 4. Duy trì tầm nhìn. Người điều khiển drone cần phải luôn duy trì tầm nhìn trực tiếp với drone để có thể phản ứng nhanh với các tình huống bất ngờ. Không sử dụng drone ngoài tầm mắt trừ khi có giấy phép và trang bị đặc biệt. Ảnh: Pinterest. 5. Tránh bay trong điều kiện thời tiết xấu: Không bay trong mưa, gió lớn hoặc sương mù do thời tiết xấu có thể làm giảm khả năng điều khiển drone và dễ gây tai nạn. Bay vào ban đêm cũng có thể gây nguy hiểm vì tầm nhìn hạn chế. Ảnh: Pinterest. 6. Kiểm tra tình trạng drone trước khi bay: Kiểm tra pin, tín hiệu GPS và tình trạng kỹ thuật để đảm bảo drone và pin đang trong tình trạng hoạt động tốt, không có hư hỏng trước khi bay. Ảnh: Pinterest. 7. Tránh gây phiền toái hoặc xâm phạm quyền riêng tư: Không sử dụng drone để quay phim hoặc chụp ảnh người khắc hoặc nhà cửa, tài sản của người khác khi không có sự cho phép. Ảnh: Pinterest. 8. Sử dụng chế độ "Home" hoặc "Return to Home": Nên sử dụng các loại drone có chế độ này để khi mất tín hiệu hoặc điều khiển bị lỗi, thiết bị có thể tự động quay lại điểm xuất phát. Ảnh: Pinterest. 10. Không mang theo vật nặng hoặc nguy hiểm: Drone dân sự không nên được sử dụng để mang theo vật liệu có nguy cơ gây cháy nổ, sát thương hoặc vũ khí. Ảnh: Pinterest. 11. Luôn có trách nhiệm khi điều khiển: Tránh sử dụng drone khi bạn bị mệt mỏi, uống rượu hoặc dùng chất kích thích. Ảnh: Pinterest. 12. Sử dụng drone phù hợp với mục đích: Đảm bảo rằng drone của bạn được thiết kế để bay ở môi trường mà bạn định sử dụng, như trong nhà, ngoài trời, hoặc ở vùng có địa hình phức tạp. Ảnh: Pinterest. 13. Luôn giữ kết nối với điều khiển từ xa: Tránh bay drone quá xa khỏi bộ điều khiển, vì điều này có thể khiến tín hiệu bị mất và mất kiểm soát drone. Ảnh: Pinterest. 14. Bay ở những nơi không đông người: Để đảm bảo an toàn và tránh làm phiền người khác, nên bay drone ở các khu vực rộng rãi, ít người. Ảnh: Pinterest. 15. Bảo quản và bảo dưỡng drone: Đảm bảo drone luôn trong tình trạng tốt nhất bằng cách vệ sinh và kiểm tra định kỳ các bộ phận như cánh quạt, động cơ, pin. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

