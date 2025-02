Chiêm ngưỡng hẻm vực khổng lồ, ngoạn mục nhất Hệ Mặt Trời

1. Được đặt theo tên tàu thăm dò Mariner 9. Hẻm vực Valles Marineris được phát hiện bởi tàu thăm dò Mariner 9 của NASA vào năm 1971, và được đặt theo tên của nó để ghi nhận khám phá này. Ảnh: Pinterest. 2. Hẻm vực lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Valles Marineris là hệ thống hẻm núi dài nhất và sâu nhất mà con người từng biết, vượt xa Grand Canyon của Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 3. Dài gần bằng chiều rộng của nước Mỹ. Hẻm vực này dài khoảng 4.000 km, gần bằng khoảng cách từ New York đến Los Angeles. Ảnh: Pinterest. 4. Sâu gấp nhiều lần Grand Canyon. Độ sâu trung bình của Valles Marineris là khoảng 7 km, trong khi Grand Canyon chỉ sâu khoảng 1,6 km. Một số khu vực của hẻm vực có thể sâu đến 10 km. Ảnh: Pinterest. 5. Rộng hơn cả châu Âu. Với chiều rộng lên đến 200 km, hẻm vực này đủ rộng để chứa cả Vương quốc Anh hoặc phần lớn Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest. 6. Không phải do nước tạo ra. Không giống như Grand Canyon, vốn được hình thành do xói mòn bởi sông Colorado, Valles Marineris có thể đã được tạo ra bởi hoạt động kiến tạo và sự nứt vỡ của lớp vỏ Sao Hỏa khi hành tinh này nguội dần. Ảnh: Pinterest. 7. Có thể chứa dấu vết nước cổ đại. Một số bằng chứng cho thấy có thể đã từng có nước chảy qua khu vực này trong quá khứ, điều này làm tăng hy vọng về sự sống từng tồn tại trên Sao Hỏa. Ảnh: Pinterest. 8. Liên quan đến núi lửa khổng lồ Olympus Mons. Sự hình thành của Valles Marineris có thể liên quan đến hoạt động của Olympus Mons, ngọn núi lửa lớn nhất trong Hệ Mặt Trời. Các hoạt động núi lửa đã làm căng bề mặt Sao Hỏa, dẫn đến việc hình thành các vết nứt khổng lồ này. Ảnh: Pinterest. 9. Khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Nếu đứng trong hẻm vực Valles Marineris, bạn sẽ trải qua nhiệt độ cực lạnh, bầu khí quyển loãng và bão bụi mạnh – một môi trường không thể ở được với con người mà không có thiết bị bảo hộ. Ảnh: Pinterest. 10. Có thể là địa điểm thám hiểm trong tương lai. NASA và các tổ chức nghiên cứu đang xem xét Valles Marineris là một trong những khu vực tiềm năng cho các sứ mệnh khám phá Sao Hỏa trong tương lai, đặc biệt là để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

