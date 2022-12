Độp nhập cơ sở đông lạnh 200 thi thể chờ hồi sinh

Cryonics (tạm dịch sang tiếng Việt: đông xác) là phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt gây chết lâm sàng rồi bảo quản con người trong điều kiện lạnh, chờ đợi được hồi sinh nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học trong tương lai. Tại Mỹ, nếu muốn sử dụng dịch vụ này, khách hàng phải có được sự cho phép hợp pháp cùng với túi tiền dư dả. Một trong những cơ sở lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ làm đông lạnh người chết là Tổ chức kéo dài cuộc sống Alcor (Alcor Life Extention Foundation) ở bang Arizona, Mỹ. Theo phóng viên Liliana Salgado đến từ Reuters, tính đến nay, 199 người đã gửi đầu và thi thể để bảo quản bằng phương pháp đông lạnh ở cơ sở Alcor với hy vọng có thể hồi sinh trong tương lai. Bằng cách bảo quản cơ thể ở nhiệt độ dưới 0 độ C, mục tiêu của Alcor là khôi phục sức khỏe tốt bằng công nghệ y học trong tương lai. Các bể hình trụ chứa đầy nitơ lỏng lưu giữ đầu và thi thể bệnh nhân cùng với 100 thú cưng. Khi “khách hàng” đã chết về mặt pháp y, nhân viên Alcor chuyển họ lên giường lạnh và dùng thiết bị hồi sức tim phổi làm cho máu lưu thông khắp cơ thể một lần nữa. Sau đó, họ sử dụng 16 loại thuốc khác nhau để giúp cho tế bào không bị hư tổn sau khi chết trước khi rút hết máu và dịch cơ thể rồi bơm chất lỏng bảo vệ nội tạng vào thay thế. Cuối cùng, các nhân viên tiến hành làm lạnh thi thể 0,5 độ C mỗi giờ cho đến khi đạt tới nhiệt độ của nitơ lỏng -160 độ C sau 2 tuần. Tiếp đó, họ cho các thi thể vào tủ đông lạnh hình trụ trong tư thế đầu lộn xuống. Do chi phí quá đắt đỏ (200.000 USD), nhiều khách hàng chỉ chọn giữ nguyên phần đầu sau khi chết với mức giá rẻ hơn, khoảng 80.000 USD. Họ tin rằng, trong tương lai các nhà khoa học sẽ kích hoạt được những tế bào não và làm não hoạt động trở lại. Một số ngôi sao nổi tiếng như Britney Spears, Simon Cowell và Larry King cũng tham gia đăng ký dịch vụ trên với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội tái sinh sau khi qua đời. Nhìn chung, dù chưa có bằng chứng đông lạnh xác người có hiệu quả nhưng những người ủng hộ đề cập nhiều thành tựu khoa học trong đó tinh trùng, phôi thai và tế bào gốc được đông lạnh và rã đông thành công. Năm 2016, nhóm nghiên cứu ở 21st Century Medicine bảo quản đông lạnh và rã đông não thỏ mà không gây tổn thương cấu trúc. Hiện chi phí đông lạnh toàn bộ thi thể ở Alcor có giá ít nhất 200.000 USD và bảo quản não có giá 80.000 USD. Song, không ai biết chắc khi nào có thể đánh thức các bệnh nhân. Được hỏi về khoảng thời gian đó, người đứng đầu Alcor đưa ra con số từ 50 đến 100 năm. >>>Xem thêm video: Vén màn bí ẩn hình xăm trên xác ướp thai phụ Ai Cập cổ đại. Nguồn: Tri thức & Cuộc sống.

Cryonics (tạm dịch sang tiếng Việt: đông xác) là phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt gây chết lâm sàng rồi bảo quản con người trong điều kiện lạnh, chờ đợi được hồi sinh nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học trong tương lai. Tại Mỹ, nếu muốn sử dụng dịch vụ này, khách hàng phải có được sự cho phép hợp pháp cùng với túi tiền dư dả. Một trong những cơ sở lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ làm đông lạnh người chết là Tổ chức kéo dài cuộc sống Alcor (Alcor Life Extention Foundation) ở bang Arizona, Mỹ. Theo phóng viên Liliana Salgado đến từ Reuters, tính đến nay, 199 người đã gửi đầu và thi thể để bảo quản bằng phương pháp đông lạnh ở cơ sở Alcor với hy vọng có thể hồi sinh trong tương lai. Bằng cách bảo quản cơ thể ở nhiệt độ dưới 0 độ C, mục tiêu của Alcor là khôi phục sức khỏe tốt bằng công nghệ y học trong tương lai. Các bể hình trụ chứa đầy nitơ lỏng lưu giữ đầu và thi thể bệnh nhân cùng với 100 thú cưng. Khi “khách hàng” đã chết về mặt pháp y, nhân viên Alcor chuyển họ lên giường lạnh và dùng thiết bị hồi sức tim phổi làm cho máu lưu thông khắp cơ thể một lần nữa. Sau đó, họ sử dụng 16 loại thuốc khác nhau để giúp cho tế bào không bị hư tổn sau khi chết trước khi rút hết máu và dịch cơ thể rồi bơm chất lỏng bảo vệ nội tạng vào thay thế. Cuối cùng, các nhân viên tiến hành làm lạnh thi thể 0,5 độ C mỗi giờ cho đến khi đạt tới nhiệt độ của nitơ lỏng -160 độ C sau 2 tuần. Tiếp đó, họ cho các thi thể vào tủ đông lạnh hình trụ trong tư thế đầu lộn xuống. Do chi phí quá đắt đỏ (200.000 USD), nhiều khách hàng chỉ chọn giữ nguyên phần đầu sau khi chết với mức giá rẻ hơn, khoảng 80.000 USD. Họ tin rằng, trong tương lai các nhà khoa học sẽ kích hoạt được những tế bào não và làm não hoạt động trở lại. Một số ngôi sao nổi tiếng như Britney Spears, Simon Cowell và Larry King cũng tham gia đăng ký dịch vụ trên với hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội tái sinh sau khi qua đời. Nhìn chung, dù chưa có bằng chứng đông lạnh xác người có hiệu quả nhưng những người ủng hộ đề cập nhiều thành tựu khoa học trong đó tinh trùng, phôi thai và tế bào gốc được đông lạnh và rã đông thành công. Năm 2016, nhóm nghiên cứu ở 21st Century Medicine bảo quản đông lạnh và rã đông não thỏ mà không gây tổn thương cấu trúc. Hiện chi phí đông lạnh toàn bộ thi thể ở Alcor có giá ít nhất 200.000 USD và bảo quản não có giá 80.000 USD. Song, không ai biết chắc khi nào có thể đánh thức các bệnh nhân. Được hỏi về khoảng thời gian đó, người đứng đầu Alcor đưa ra con số từ 50 đến 100 năm. >>>Xem thêm video: Vén màn bí ẩn hình xăm trên xác ướp thai phụ Ai Cập cổ đại. Nguồn: Tri thức & Cuộc sống.