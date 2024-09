Loài vật quý hiếm nhất Trái đất, cả thế giới chỉ còn 80 con

Tê giác Java (Rhinoceros sondaicus), còn được gọi là tê giác Sunda, là một trong những loài động vật quý hiếm nhất trên hành tinh. Với chỉ khoảng 40-80 cá thể còn lại trong tự nhiên, loài này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao. (Ảnh: iNaturalist) Tê giác Java có kích thước nhỏ hơn so với tê giác Ấn Độ, với chiều dài cơ thể từ 3,1 đến 3,2 mét và chiều cao từ 1,4 đến 1,7 mét. Chúng có một chiếc sừng duy nhất, thường dài dưới 25 cm, nhỏ hơn nhiều so với các loài tê giác khác. (Ảnh: Palm Oil Detectives) Da của chúng có những nếp gấp giống như áo giáp, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các vết thương.(Ảnh: BioLib) Hiện nay, tê giác Java chỉ còn tồn tại trong Vườn quốc gia Ujung Kulon trên đảo Java, Indonesia. Trước đây, chúng từng phân bố rộng rãi khắp Đông Nam Á, từ Indonesia đến Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: Ujung Kulon National Park) Tê giác Java thường sống đơn độc, ngoại trừ khi chúng kết đôi hoặc nuôi con. Chúng thích các khu vực rừng mưa nhiệt đới và các vùng đất ngập nước.(Ảnh: Wikipedia) Nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm số lượng tê giác Java là do săn bắt trộm để lấy sừng, một loại dược liệu có giá trị cao trong y học truyền thống. Ngoài ra, sự thu hẹp môi trường sống do chiến tranh và phát triển đô thị cũng góp phần làm giảm số lượng loài này. (Ảnh: Mongabay) Hiện tại, tê giác Java đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm đa dạng di truyền do giao phối cận huyết. (Ảnh: Ecology Asia) Các nỗ lực bảo tồn đang tập trung vào việc bảo vệ môi trường sống và ngăn chặn săn bắt trộm. Các nhà khoa học sử dụng bẫy ảnh tự động và mẫu phân để theo dõi sức khỏe và hành vi của tê giác. Tuy nhiên, việc bảo tồn loài này vẫn gặp nhiều khó khăn do số lượng cá thể quá ít và môi trường sống bị đe dọa. (Ảnh: iNaturalist) Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

