Động vật dự báo thiên tai: Cá mập thích săn bão, mèo phát hiện động đất

Nhà nghiên cứu Neil Hammerschlag thuộc Chương trình Bảo tồn biển J.R. Dunlap tại Đại học Miami, Mỹ phát hiện cá mập rất thích săn đuổi những cơn bão. Cá mập bị thu hút đến nơi có nhiệt độ thay đổi nhanh chóng, thường là nơi có cường độ và tần suất xảy ra bão nhiều hơn. Theo dõi sự di chuyển của cá mập có thể giúp dự đoán vị trí bão xuất hiện và diễn biến trong tương lai. Ong là loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến, mối. Các con ong có thể phát triển một cách đáng kinh ngạc các giác quan để hỗ trợ các thói quen hàng ngày. Đặc biệt, loài ong có thể cảm nhận được sự thay đổi về độ ẩm trong không khí trước những cơn mưa. Do đó, chúng sẽ tìm nơi trú ẩn trước khi mưa kéo đến. Bọ rùa thường tập trung lại với nhau trước thời gian nắng nóng, hạn hán xảy ra. Do đó, khi thấy bọ rùa tập trung thành từng đám thì đó chính là thời điểm báo hiệu thời tiết nắng nóng. Đó là cách chúng giữ độ ẩm của cơ thể và tự bảo vệ để tránh bị khô. Gấu xám Bắc Mỹ có khứu giác cực tốt, có thể ngửi mùi của con người từ vị trí cách xa gần 30km do đó chúng có thể phát hiện những cơn bão đang đổ bộ và nhiều thiên tai khác. Chim chích cánh vàng có thể phát hiện ra thời tiết xấu như mưa bão, lũ… 24 giờ trước khi sự việc diễn ra. Loài chim này có khả năng đoán trước một cơn bão lớn sẽ đổ bộ vào nơi ở của chúng.Chó có khoảng 200 triệu tế bào khứu giác trong mũi, gấp 40 lần số tế bào khứu giác ở mũi người.Loài động vật này cũng thể dự báo đủ loại thời tiết từ mưa, bão, vòi rồng đến tuyết rơi. Chúng có khả năng ngửi thấy mùi mưa và cả mùi của ozone trong không khí tạo ra bởi tia chớp trước cả lúc con người thấy được tia chớp. Ông bà ta đã có câu: " Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm". Lý giải cho điều này có thể là do cánh của chuồn chuồn quá mỏng, lại chứa các nan đặc biệt hút được độ ẩm của không khí. Do đó, khi không khí có nhiều hơi nước sẽ đọng vào những bộ cánh mỏng của chuồn chuồn, làm tăng tải trọng, khiến chúng chỉ có thể bay là là sát mặt đất Voi có thính giác nhạy hơn con người và có khả năng nghe được những âm thanh rất nhỏ và xa mà chúng ta không thể nghe thấy. Vì vậy, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, khi một trận động đất sắp sửa xảy ra, voi có thể nghe thấy dấu hiệu từ khoảng cách rất xa và thậm chí cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất thông qua bàn chân to lớn. Điều này cảnh báo chúng lập tức phải chạy đến những nơi cao, an toàn hơn. Một nghiên cứu cho thấy từ 6 ngày trước trận động đất, một số con mèo bỗng thể hiện hành vi kỳ quặc, trở nên căng thẳng, run rẩy, bồn chồn và cố trốn ra ngoài. Các nhà nghiên cứu cho rằng mèo có thể nhận biết trước động đất vì thính giác của mèo có khả năng nghe được những âm thanh mà con người không phát hiện ra. Chúng cũng có khả năng phát hiện thay đổi về áp suất khí quyển, trọng lực và sự biến dạng trong lòng đất. Khi động đất ở Nhật Bản xảy ra, những con bò gần tâm chấn có các hành vi khác thường giống như bồn chồn, lo lắng và không đứng yên một chỗ. Bên cạnh đó, lượng sữa tiết ra cũng ít hơn so với bình thường. Nghiên cứu chứng tỏ loài bò cảm nhận được thiên tai trước khi chúng xảy đến. Gấu mèo hoành hành tại Nhà Trắng.

