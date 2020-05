Độc đáo vách ngăn chống COVID-19 của trường học, "chặn" luôn học trò quay cóp

Sáng ngày 4/5, học sinh khối THCS và THPT khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên việc giãn khoảng cách học sinh từ 1-2 mét, tách đôi lớp hoặc chia nửa buổi học vẫn cần được đảm bảo, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Cũng từ đó mà loạt sáng kiến độc đáo về loại vách ngăn chống COVID-19 trong lớp học ra đời. Các trường học tiến hành lắp đặt các vách ngăn bằng gỗ, nhựa hay kính trong suốt giữa các bàn, đảm bảo ngăn cách tiếp xúc giữa học trò khi ngồi cạnh nhau trong lớp học. Một trường học ở Bình Phước trang bị vách ngăn cao vừa đủ bằng thân trên của học sinh, ngăn việc tiếp xúc trực tiếp giữa các học trò. Một trường học khác áp dụng vách ngăn trong lớp học phiên bản trong suốt. Học sinh các trường tỏ ra vô cùng hứng thú với cách phòng chống dịch và những hình ảnh độc đáo chỉ có trong mùa dịch này. So với việc tách lớp thì việc dựng vách ngăn "dễ thở" hơn nhiều vì các em học sinh vẫn có cơ hội được gặp gỡ bạn bè đầy đủ, ngồi gần nhau. Tuy nhiên với nhiều cô cậu học trò đây lại là tình huống dở khóc dở cười. Các vách ngăn tuy an toàn nhưng cũng chính là ''kẻ thù'' của học trò bởi là vật cản trở, không thể...quay cóp khi tới giờ kiểm tra. "Thế cuối cùng là chống virus hay chống chép bài nhau đây. An toàn thật đấy nhưng khối học trò phải rén lắm đây", một tài khoản Facebook bình luận. Nhiều học sinh ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh ghế đá sân trường hóa ''ghế cô đơn'', bàn học có vách ngăn kín mít khi quay lại trường học. Nhà ăn cũng được trang bị vách ngăn an toàn, hạn chế tiếp xúc khi các em ngồi ăn cùng nhau. Những tấm kính mica kiên cố ngăn giọt bắn giúp các em học sinh và thầy cô giáo yên tâm hơn khi trở lại sinh hoạt chung sau chuỗi ngày giãn cách xã hội. Các trường học cũng trang bị đầy đủ khẩu trang, mũ giọt bắn và yêu cầu học sinh sử dụng trong suốt thời gian ngồi trong lớp học. Việc đo nhiệt độ và cung cấp khẩu trang miễn phí cũng được thực hiện trong thời gian này. Trước đó, một số quán ăn tại Hà Nội đã tiến hành lắp đặt vách ngăn phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn cho thực khách khi đến dùng bữa. Những tấm ''tường'' mica tự chế. Tài xế taxi Trung Quốc lắp màn ngăn nhựa trên xe để ngừa Covid-19 | VTV24. Nguồn: Youtube

Sáng ngày 4/5, học sinh khối THCS và THPT khắp các tỉnh thành trên cả nước đã đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ phòng dịch COVID-19. Tuy nhiên việc giãn khoảng cách học sinh từ 1-2 mét, tách đôi lớp hoặc chia nửa buổi học vẫn cần được đảm bảo, tránh nguy cơ lây nhiễm bệnh. Cũng từ đó mà loạt sáng kiến độc đáo về loại vách ngăn chống COVID-19 trong lớp học ra đời. Các trường học tiến hành lắp đặt các vách ngăn bằng gỗ, nhựa hay kính trong suốt giữa các bàn, đảm bảo ngăn cách tiếp xúc giữa học trò khi ngồi cạnh nhau trong lớp học. Một trường học ở Bình Phước trang bị vách ngăn cao vừa đủ bằng thân trên của học sinh, ngăn việc tiếp xúc trực tiếp giữa các học trò. Một trường học khác áp dụng vách ngăn trong lớp học phiên bản trong suốt. Học sinh các trường tỏ ra vô cùng hứng thú với cách phòng chống dịch và những hình ảnh độc đáo chỉ có trong mùa dịch này. So với việc tách lớp thì việc dựng vách ngăn "dễ thở" hơn nhiều vì các em học sinh vẫn có cơ hội được gặp gỡ bạn bè đầy đủ, ngồi gần nhau. Tuy nhiên với nhiều cô cậu học trò đây lại là tình huống dở khóc dở cười. Các vách ngăn tuy an toàn nhưng cũng chính là ''kẻ thù'' của học trò bởi là vật cản trở, không thể...quay cóp khi tới giờ kiểm tra. "Thế cuối cùng là chống virus hay chống chép bài nhau đây. An toàn thật đấy nhưng khối học trò phải rén lắm đây", một tài khoản Facebook bình luận. Nhiều học sinh ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh ghế đá sân trường hóa ''ghế cô đơn'', bàn học có vách ngăn kín mít khi quay lại trường học. Nhà ăn cũng được trang bị vách ngăn an toàn, hạn chế tiếp xúc khi các em ngồi ăn cùng nhau. Những tấm kính mica kiên cố ngăn giọt bắn giúp các em học sinh và thầy cô giáo yên tâm hơn khi trở lại sinh hoạt chung sau chuỗi ngày giãn cách xã hội. Các trường học cũng trang bị đầy đủ khẩu trang, mũ giọt bắn và yêu cầu học sinh sử dụng trong suốt thời gian ngồi trong lớp học. Việc đo nhiệt độ và cung cấp khẩu trang miễn phí cũng được thực hiện trong thời gian này. Trước đó, một số quán ăn tại Hà Nội đã tiến hành lắp đặt vách ngăn phòng COVID-19 để đảm bảo an toàn cho thực khách khi đến dùng bữa. Những tấm ''tường'' mica tự chế. Tài xế taxi Trung Quốc lắp màn ngăn nhựa trên xe để ngừa Covid-19 | VTV24. Nguồn: Youtube