Điều rợn người về loài vật được mệnh danh là “ma cà rồng”

Dơi quỷ thông thường (Desmodus rotundus) là một trong ba loài loài dơi hút máu bản địa của châu Mỹ. Chúng sinh sống trong khu vực kéo dài từ Mexico xuống Brazil, Chile và Argentina. Ảnh: Senckenberg Museum.Đúng như tên gọi tiếng Anh là "dơi ma cà rồng" (vampire bat), dơi quỷ chỉ kiếm ăn vào ban đêm và thức ăn duy nhất của chúng là máu tươi. Ảnh: The Telegraph.Khác với các loài dơi thông thường, dơi quỷ có thể dùng đôi cánh như hai cái nạng nhảy trên mặt đất tiếp cận con mồi, thường là các loại gia súc, đôi khi là cả con người, khi nạn nhân đang ngủ. Ảnh: Animals Happen Wildlife Control.Chúng sẽ dùng các cơ quan cảm thụ nhiệt để tìm các vùng da có nhiệt độ cao của vật chủ để hút máu. Sau khi tìm được vị trí thích hợp, chúng dùng răng cửa trên cắn rách da vật chủ. Ảnh: Wikipedia.Hàm răng của dơi quỷ sắc như dao cạo, khiến những nạn nhân của chúng hầu như không có cảm giác đau đớn khi bị cắn. Vết thương tạo ra dài khoảng 7 mm và sâu 8 mm. Sau đó, chúng liếm máu rỉ ra bằng chiếc lưỡi dài của mình. Ảnh: Eden Channel.Nước bọt của dơi quỷ đóng vai trò quan trọng trong việc hút máu, vì chúng chứa các hợp chất chống đông máu và chống lại sự co thắt của các mạch máu gần vết thương, đảm bảo cho máu liên tục chảy. Ảnh: Tamara Pérez Rodríguez.Dơi quỷ hoàn toàn có khả năng làm chết người bằng việc hút máu của mình. Theo thống kê, khoảng 0,5% số cá thể dơi quỷ mang mầm bệnh dại. Có nhiều trường hợp người mắc bệnh dại do dơi đã được ghi nhận. Dù vậy, con số chỉ bằng một phần rất nhỏ so với các ca mắc dại do chó cắn. Ảnh: EurekAlert!.Mặc dù có hình dáng và tập tính đáng sợ, dơi quỷ lại là loài vật rất "nhân ái". Chúng sẵn sàng chia sẻ một phần máu mình hút được cho những con dơi bị đói do không tìm được thức ăn. Ảnh: New Scientist.Một tập tính đặc biệt khác là chúng sẵn sàng nhận nuôi con của dơi cái khác khi mẹ của đứa con nuôi chẳng may gặp phải chuyện gì bất trắc. Đây là một điều khá hiếm gặp trong thế giới động vật. Ảnh: CBC.Những năm gần đây, đặc tính chống đông máu trong nước bọt của dơi quỷ đã được nghiên cứu để điều chế thuốc desmoteplase, một loại thuốc có tác dụng làm tăng lưu lượng máu ở bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: Bat Conservation International.

