Điều khó tin về loài chân khớp sống trên cạn lớn nhất Trái Đất

Sống trên các hòn đảo có khí hậu ấm áp ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, cua dừa (Birgus latro) được biết đến với tư cách của một loài động vật chân khớp sinh sống trên cạn lớn nhất thế giới. Ảnh: Reddit. Các cá thể cua dừa trưởng thành có thân dài 40 cm với trọng lượng lên đến trên 4 kg. Chiều dài từ đầu chân này đến đầu chân kia của chúng có thể dài đến 1 mét. Ảnh: Matthew L. Miller. Có họ hàng với các loài cua ký cư (ốc mượn hồn), cua dừa non sử dụng vỏ ốc hoặc vỏ quả dừa để bảo vệ phần bụng mềm yếu, nhưng những con trưởng thành phát triển bộ xương ngoài cứng rắn và ngừng mang vỏ. Ảnh: Treehugger. Cơ thể của cua dừa, giống như tất cả các loài cua ký cư, được chia thành phần đầu ngực và phần bụng. Trong đó, phần đầu ngực có 5 cặp chân, cặp chân đầu tiên có dạng càng to khỏe, bên trái lớn hơn bên phải. Ảnh: Tulsa Zoo. Hai cặp chân tiếp theo có móng nhọn, giúp cua dừa leo lên bề mặt thẳng đứng hoặc nhô ra. Cặp chân thứ tư nhỏ với càng giống như nhíp, giúp cua non bám chặt vào bên trong vỏ, còn cua trưởng thành dùng để bò và leo trèo. Ảnh: Treehugger. Cặp chân cuối cùng rất nhỏ và được cua cái dùng để chăm sóc trứng, còn cua đực dùng khi giao phối. Cặp chân cuối cùng này thường nằm bên trong mai, trong khoang chứa các cơ quan hô hấp. Ảnh: Treehugger. Có một số khác biệt về màu sắc của cua dừa trên hòn đảo khác nhau, từ màu đỏ da cam đến tím xanh. Trong hầu hết các vùng, màu xanh là màu sắc chủ đạo, nhưng ở một số nơi, như quần đảo Seychelles, hầu hết cua dừa có màu đỏ. Ảnh: Weedmandan. Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài, cua dừa đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trên đất liền. Chúng dùng một cơ quan được gọi là "phổi branchiostegal" để thở thay cho mang đã thoái hóa. Chúng không thể bơi, và sẽ bị chết đuối nếu chìm trong nước 1 giờ. Ảnh: Our Wild World. Cua dừa có khứu giác rất phát triển, giúp chúng tìm kiếm các nguồn thực phẩm tiềm năng, gồm trái cây, các loại hạt, phần lõi của cây đổ. Chúng cũng ăn cả xác thối và bắt chuột để xơi khi có cơ hội. Ảnh: Axios. Loài giáp xác khổng lồ này nổi tiếng với biệt tài leo lên cây dừa và ăn quả dừa bằng cách bổ vỏ và ăn cùi dừa. Tuy nhiên, dừa không phải là một thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống của cua dừa. Ảnh: Treehugger. Cho nhiều thịt với chất lượng cao, lại không có khả năng tự vệ trước con người, cua dừa đã bị săn bắt ở bất cứ nơi nào con người hiện diện. Đây là lý do chúng đã tuyệt chủng ở những khu vực đông dân như đất liền Australia và đảo Madagascar. Ảnh: The Howarths. Trong sách đỏ IUCN, cua dừa được xếp vào danh sách các loài Sắp nguy cấp. Chúng được pháp luật bảo vệ trong một số khu vực phân bố của mình. Ảnh: Daily Mail. Mời quý độc giả xem video: Khám phá thế giới của loài bọ ngựa | VTV2.

