Điện thoại của Vinsmart “đồng bộ” AT&T thế nào mà lọt mắt xanh thị trường Mỹ

Khi đối chiếu với tên mã sản phẩm được cấp phép hoạt động tại Mỹ trên trang web của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) và Hiệp hội khai thác mạng di động Bắc Mỹ (PTCRB), cả ba model trên đều do thương hiệu Việt Nam sản xuất. Maestro Plus, Motivate và Fusion Z đều sở hữu màn hình 6 inch, độ phân giải HD+, cài đặt sẵn các ứng dụng trong hệ sinh thái của AT&T với AT&T TV. Cả ba đều dùng chip xử lý lõi tứ từ Qualcomm, hỗ trợ kết nối mạng 4G LTE và chạy hệ điều hành Android 10 (phiên bản GO). Giá bán của ba máy nếu kèm gói cước ưu đãi trả trước từ nhà mạng là 39 USD (900.000 đồng) cho mẫu Fusion Z. 49 USD (1.130.000 đồng) cho mẫu Motivate. Và 89 USD (2.050.000 đồng) cho mẫu Maestro Plus và chế độ bảo hành là hai năm. Hiện ba mẫu điện thoại trên đang được AT&T phân phối các cửa hàng viễn thông của hãng, thương hiệu con Cricket và các đối tác lớn khác, như chuỗi siêu thị Walmart. Trước đó, tại một sự kiện dành cho báo giới, VinSmart đã chính thức xác nhận về việc sản xuất smartphone 5G. Tiếc rằng, thị trường đầu tiên được trải nghiệm dòng sản phẩm này sẽ không phải là Việt Nam, mà thay vào đó là Mỹ. Không chỉ smartphone 5G, trong năm 2021, VinSmart sẽ còn mang tới thị trường Mỹ nhiều dòng sản phẩm khác thuộc mọi phân khúc. Bên cạnh những mẫu máy giá rẻ hay tầm trung, những mẫu máy với công nghệ hàng đầu như Vsmart Aris Pro với camera ẩn dưới màn hình cũng sẽ được VinSmart giới thiệu tại thị trường được đánh giá là rất khó tính này. Aris 5G hỗ trợ mạng 5G băng tần Sub 6 GHz. Đại diện VinSmart cho biết sẽ đưa ra các sản phẩm hỗ trợ cả 2 băng tần 5G tốt nhất hiện nay Sub 6 GHz và mmWave trong thời gian tới. Việc hợp tác với nhà mạng được coi là yếu tố bắt buộc để các nhà sản xuất smartphone có thể "sinh tồn" tại Mỹ. Bởi tại thị trường này, người dùng chủ yếu mua điện thoại thông qua nhà mạng.

