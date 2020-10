Điểm mặt nữ streamer Liên Quân Mobile đáng xem nhất hiện nay

Là một trong nữ streamer nổi đình nổi đám đầu tiên tại Việt Nam, MisThy thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó Fanpage trên Facebook đạt 2,9 triệu follow và kênh Youtube gần 6 triệu sub. Vẻ ngoài xinh xắn, khả năng tương tác với khán giả tốt mỗi lần lên sóng chính là chìa khóa giúp MisThy có được thành công như hiện tại. MisThy cũng là một trong số ít streamer có thể chơi được nhiều thể loại game khác nhau. Từ Liên Minh Huyền Thoại đến khả năng chạy bo trong PUBG, và ngay cả khi “đá sân” sang Liên quân Mobile, cô nàng cũng cho thấy mình là một tay chơi "không phải dạng vừa đâu". Đào Thị Thùy Dung với biệt danh Dung Bí đang là một trong những hot streamer đầy tiềm năng ở thời điểm hiện tại. Một trong những tựa game mà cô nàng thường xuyên livestream nhất đó là Liên quân Mobile, đến mức mà cái tên của nữ streamer đã trở thành thương hiệu đối với đông đảo người chơi trong cộng đồng tựa game này. Đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ, trong sáng, giọng nói cực kỳ dễ thương là tất cả những điểm thu hút không thể không nhắc tới khi nói về nữ streamer này. Thảo Nari - tình cũ của cầu thủ Trọng Đại U23, là một trong số cái tên hot nhất nhì làng Liên Quân Việt Nam. Hai tựa game mà Thảo thường stream là Liên quân Mobile và PUBG Mobile. Nhan sắc xinh đẹp cùng sự đáng yêu trong cách giao lưu cùng người xem khiến mỗi buổi livestream của Thảo Nari luôn có hàng nghìn người xem. Nguyễn Lê Tuyết Chi, hay còn được biết đến nhiều hơn với cái tên Box Củ Cải là một trong nữ streamer thế hệ mới, xinh đẹp và tài năng của Liên Quân Việt Nam. Vừa cày game đỉnh, make up xinh lại còn có gu ăn mặc, không khó hiểu khi Box Củ Cải sở hữu lượng fan "khủng". Cô có khả năng chơi tốt các tướng Pháp sư và các vị tướng hỗ trợ, đạt tới mức rank Cao Thủ. Gương mặt xinh xắn dễ thương cùng chiều cao "siêu mẫu" 1m77 là những gì cộng đồng Liên Quân Mobile ấn tượng về cô nàng streamer Thiên An, ngoài vai trò là một game thủ. Từng là một idol trên TalkTV và chuyển hẳn sang nền tảng streamer game PUGB và Liên Quân vào cuối năm 2018, cô nàng sinh năm 1997 nhanh chóng có một lượng fan khá lớn. Nguyễn Hoàng Thiên An - hay còn được gọi là Mòe 1m77. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Streamer Misthy trong game với ngoài đời khác nhau như thế nào - Nguồn: YAN News

Là một trong nữ streamer nổi đình nổi đám đầu tiên tại Việt Nam, MisThy thu hút lượng lớn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó Fanpage trên Facebook đạt 2,9 triệu follow và kênh Youtube gần 6 triệu sub. Vẻ ngoài xinh xắn, khả năng tương tác với khán giả tốt mỗi lần lên sóng chính là chìa khóa giúp MisThy có được thành công như hiện tại. MisThy cũng là một trong số ít streamer có thể chơi được nhiều thể loại game khác nhau. Từ Liên Minh Huyền Thoại đến khả năng chạy bo trong PUBG, và ngay cả khi “đá sân” sang Liên quân Mobile, cô nàng cũng cho thấy mình là một tay chơi "không phải dạng vừa đâu". Đào Thị Thùy Dung với biệt danh Dung Bí đang là một trong những hot streamer đầy tiềm năng ở thời điểm hiện tại. Một trong những tựa game mà cô nàng thường xuyên livestream nhất đó là Liên quân Mobile, đến mức mà cái tên của nữ streamer đã trở thành thương hiệu đối với đông đảo người chơi trong cộng đồng tựa game này. Đôi mắt to tròn, gương mặt ngây thơ, trong sáng, giọng nói cực kỳ dễ thương là tất cả những điểm thu hút không thể không nhắc tới khi nói về nữ streamer này. Thảo Nari - tình cũ của cầu thủ Trọng Đại U23, là một trong số cái tên hot nhất nhì làng Liên Quân Việt Nam. Hai tựa game mà Thảo thường stream là Liên quân Mobile và PUBG Mobile. Nhan sắc xinh đẹp cùng sự đáng yêu trong cách giao lưu cùng người xem khiến mỗi buổi livestream của Thảo Nari luôn có hàng nghìn người xem. Nguyễn Lê Tuyết Chi, hay còn được biết đến nhiều hơn với cái tên Box Củ Cải là một trong nữ streamer thế hệ mới, xinh đẹp và tài năng của Liên Quân Việt Nam. Vừa cày game đỉnh, make up xinh lại còn có gu ăn mặc, không khó hiểu khi Box Củ Cải sở hữu lượng fan "khủng". Cô có khả năng chơi tốt các tướng Pháp sư và các vị tướng hỗ trợ, đạt tới mức rank Cao Thủ. Gương mặt xinh xắn dễ thương cùng chiều cao "siêu mẫu" 1m77 là những gì cộng đồng Liên Quân Mobile ấn tượng về cô nàng streamer Thiên An, ngoài vai trò là một game thủ. Từng là một idol trên TalkTV và chuyển hẳn sang nền tảng streamer game PUGB và Liên Quân vào cuối năm 2018, cô nàng sinh năm 1997 nhanh chóng có một lượng fan khá lớn. Nguyễn Hoàng Thiên An - hay còn được gọi là Mòe 1m77. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Streamer Misthy trong game với ngoài đời khác nhau như thế nào - Nguồn: YAN News