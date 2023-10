Đi dạo, cô gái vô tình đụng trúng kho báu khủng ngàn năm

Kho báu này gồm khoảng 300 đồng xu bạc có niên đại hơn 1.000 năm. Đây là một phát hiện quý báu và giúp giới khoa học tìm hiểu thêm về lịch sử người Viking và thời kỳ với pháo đài do Vua Harald Bluetooth xây dựng. Những đồng xu này đại diện cho một câu chuyện lịch sử tuyệt vời và có khả năng liên quan đến việc Cơ đốc giáo hóa người Đan Mạch, vì hình cây thánh giá xuất hiện trên các đồng xu. Kho báu này được phát hiện cách pháo đài Viking Fyrkat của Harald Bluetooth 8 km. Cô gái đã tìm thấy kho báu này có thể sẽ được thưởng một khoản tiền lớn, mặc dù số tiền chính xác vẫn chưa được xác định. Phát hiện này là một sự kiện quan trọng đối với lịch sử và nghiên cứu của người Viking. Ở một trường hợp tương tự, một người đàn ông ở Kentucky, Mỹ, đã tình cờ đào được một kho báu chứa hơn 700 đồng xu bằng vàng từ thời Nội chiến Mỹ trong khi làm việc trên cánh đồng ngô nhà mình. Trong kho báu, có các đồng xu Liberty 10 đô la và 20 đô la là những đồng xu hiếm và đắt giá, đặc biệt là những loại không có dòng chữ "In God We Trust" được thêm vào sau khi Nội chiến kết thúc. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh siêu kho báu trị giá 200 tỉ USD Trung Quốc vừa phát hiện.

Kho báu này gồm khoảng 300 đồng xu bạc có niên đại hơn 1.000 năm. Đây là một phát hiện quý báu và giúp giới khoa học tìm hiểu thêm về lịch sử người Viking và thời kỳ với pháo đài do Vua Harald Bluetooth xây dựng. Những đồng xu này đại diện cho một câu chuyện lịch sử tuyệt vời và có khả năng liên quan đến việc Cơ đốc giáo hóa người Đan Mạch, vì hình cây thánh giá xuất hiện trên các đồng xu. Kho báu này được phát hiện cách pháo đài Viking Fyrkat của Harald Bluetooth 8 km. Cô gái đã tìm thấy kho báu này có thể sẽ được thưởng một khoản tiền lớn, mặc dù số tiền chính xác vẫn chưa được xác định. Phát hiện này là một sự kiện quan trọng đối với lịch sử và nghiên cứu của người Viking. Ở một trường hợp tương tự, một người đàn ông ở Kentucky, Mỹ, đã tình cờ đào được một kho báu chứa hơn 700 đồng xu bằng vàng từ thời Nội chiến Mỹ trong khi làm việc trên cánh đồng ngô nhà mình. Trong kho báu, có các đồng xu Liberty 10 đô la và 20 đô la là những đồng xu hiếm và đắt giá, đặc biệt là những loại không có dòng chữ "In God We Trust" được thêm vào sau khi Nội chiến kết thúc. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh siêu kho báu trị giá 200 tỉ USD Trung Quốc vừa phát hiện.