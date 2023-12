Đào đất công trường, bất ngờ đụng trúng “kho báu Trời ban” thế kỷ 19

" Kho báu" này được phát hiện dưới giao lộ King Street và State Road A1A, St. Augustine. Sau khi thấy dấu vết của gỗ trong lòng đất, đội ngũ đã phát hiện ra toàn bộ chiếc thuyền và tháo rời từng tấm ván để làm sạch. Các nhà khảo cổ học tin rằng, thuyền có thể đã bị bỏ hoang và bị bồi lấp theo thời gian, đồng thời giải thích lý do bảo quản tốt là do nó nằm dưới đất và không tiếp xúc với không khí. Một trường hợp khác, cách đây không lâu, một con tàu đã được những người thợ khai thác than phát hiện sau 1.700 năm mất tích trong mỏ than ở Serbia. Tàu dài khoảng 20 mét, có đáy phẳng như sà lan và có thể chứa báu vật quan trọng liên quan đến thành đô Viminacium của Đế chế La Mã. Được khai quật bởi những người khai thác than, tàu được cho là từ thế kỷ thứ III hoặc IV SCN. Để tránh ánh nắng Mặt trời có thể phá hủy gỗ lâu năm, các nhà khảo cổ đã phải tưới nước liên tục lên tàu để bảo vệ nó trong quá trình làm việc. Tàu có kích thước lớn, dài 20 mét và rộng 3,5 mét, được cho là tàu chở hàng cỡ lớn. Thành đô Viminacium của Đế chế La Mã là một trung tâm thương mại - văn hóa quan trọng của khu vực, được xây dựng từ thế kỷ thứ I SCN và sau đó bị phá hủy bởi người Huns vào năm 411. Nó đã được xây dựng lại vào thế kỷ thứ VI SCN bởi Đế chế Byzantine, nhưng lại bị phá hủy vào cuối thế kỷ này bởi cuộc xâm lược của người Avars từ thảo nguyên Á - Âu. Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

