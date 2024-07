Đánh cá trên biển, bất ngờ đụng trúng 'quái ngư' khổng lồ

Đoạn phim ghi lại cảnh nhiều người tụ tập quanh con " quái ngư" trên bãi biển, chụp ảnh và chạm vào nó. Những người đánh cá cho biết, đây là lần thứ hai trong mười năm họ bắt được cá đuối gai độc, con trước đã được bán với giá 16,6 triệu đồng. (Ảnh: Người đưa tin) Cá đuối gai độc, thuộc bộ Myliobatiformes, là một loài cá biển có thân mình dẹt và đuôi dài gần gấp ba lần chiều dài thân mình. Chúng thường sống ở những vùng nước nông, đáy phẳng và thích phơi mình trên cát. (Ảnh: Monterey Bay Aquarium) Cá đuối gai độc có vẻ ngoài hiền lành nhưng lại sở hữu một vũ khí chết người: chiếc đuôi chứa gai độc. (Ảnh: Wikipedia) Mặc dù cá đuối gai độc không chủ động tấn công con người, chúng sẽ phản ứng khi bị đe dọa hoặc giẫm lên. Khi đó, chiếc đuôi với gai độc sẽ trở thành vũ khí tự vệ hiệu quả, có thể gây ra những vết thương nghiêm trọng. (Ảnh: Encyclopedia) Vết thương do cá đuối chích có thể gây đau đớn dữ dội, nhiễm trùng và trong một số trường hợp hiếm hoi, có thể dẫn đến tử vong. (Ảnh: Flickr) Vết thương do cá đuối chích có thể được điều trị bằng cách chườm nước ấm, uống kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng và tiêm phòng uốn ván nếu cần thiết. Tuy nhiên, việc phòng tránh vẫn là biện pháp tốt nhất. Người dân và du khách nên cẩn thận khi di chuyển trong vùng nước nông, nơi cá đuối thường sinh sống. (Ảnh: Animalia Bio) Ngôi sao truyền hình Steve Irwin đã qua đời vào năm 2006 khi bị một con cá đuối gai độc chích vào ngực trong lúc quay phim tài liệu tại Australia. Sự kiện này đã làm dấy lên nhiều lo ngại về sự nguy hiểm của loài cá này, mặc dù các trường hợp tử vong do cá đuối chích rất hiếm. (Ảnh: Intotheblue.link) Cá đuối gai độc là một phần không thể thiếu của hệ sinh thái biển, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng sinh thái. Tuy nhiên, con người cần phải hiểu rõ và tôn trọng không gian sống của chúng để tránh những tai nạn đáng tiếc. (Ảnh: Animalia Bio) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

