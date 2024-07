Câu cá trên thuyền kayak, bất ngờ đụng trúng 'quái ngư' khủng

Thompson, trong lần đầu câu cá bằng thuyền kayak, đã bắt được con cá lớn. Do mực nước sông cao, việc kéo con " quái ngư" lên bờ gặp khó khăn. Carroll móc cần câu vào đuôi thuyền kayak của Thompson để kéo cả người và cá vào gần bờ. Sau một giờ vật lộn, họ bắt được con cá tầm cái nặng khoảng 136-147 kg. Carroll gọi đây là "cơ hội có một không hai trong đời" và cả hai đã thả con cá lớn theo quy định. Cá tầm có mặt vào khoảng đầu kỷ Jura, cùng thời với khủng long, có tên khoa học là Acipenser, gồm 21 loài. Khủng long hiện không còn, nhưng cá tầm thì vẫn còn lại nhiều nơi trên Trái Đất này. Chúng được ghi nhận là loài cá nước ngọt có kích thước khủng nhất, cũng là loài sống lâu nhất (có con cá tầm có thể sống 150 năm). Thịt cá tầm là một trong những loại thịt cá thơm ngon, bổ dưỡng nhất. Nó có vị ngọt, săn chắc, chứa nhiều vitamin A, selenium, canxi, phốt pho, DHA tự nhiên. Sụn cá tầm còn chứa collagen, omega-3, omega-6… Thế nên, cá tầm từ lâu đã là loại thức ăn bổ dưỡng, chế biến được thành nhiều món ăn ngon, bổ, được nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, do săn bắt quá lớn, cá tầm đã từng có giai đoạn bị tuyệt chủng. Tuy nhiên, do săn bắt quá lớn, cá tầm đã từng có giai đoạn bị tuyệt chủng. Trứng cá tầm thường chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có. Trên thế giới, trứng cá tầm nổi tiếng nhất có xuất xứ từ Nga. Hiện nay, 1kg trứng cá tầm trên thị trường có giá dao động từ 180-300 triệu đồng/kg, riêng loại cá tầm trắng được xếp vào dạng đặc sản “hiếm có, khó tìm” với giá lên tới 1,8 tỷ đồng/kg. Hiện nay, 1kg trứng cá tầm trên thị trường có giá dao động từ 180-300 triệu đồng/kg, riêng loại cá tầm trắng được xếp vào dạng đặc sản “hiếm có, khó tìm” với giá lên tới 1,8 tỷ đồng/kg. Một nhà khoa học cầm trên tay con cá tầm mũi ngắn, loài vật đang bị đe dọa tuyệt chủng, sau khi cá thể này lọt lưới trên sông Saco ở Biddeford, bang Maine. Một con cá tầm Đại Tây Dương được thả trở lại sông James ở Charles City, bang Virginia (Mỹ), sau khi được gắn thiết bị theo dõi. Sau những nỗ lực của con người, loài cá này dần hồi sinh. Cá tầm rất khó nuôi. Ở Việt Nam hiện nay chỉ có 2 nơi đáp ứng được điều kiện để nuôi loại cá đắt đỏ này là Sapa và Lâm Đồng. Để cho ra một lứa cá tầm mới phải mất 20 năm. Vì thế, nếu không có biện pháp bảo vệ và phát triển, số lượng cá tầm sẽ bị đe dọa. Mời quý độc giả xem thêm video:Hoảng hồn đụng trúng "quái vật xanh" trong cổ mộ nghìn năm.

