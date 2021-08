Cực nóng: "Tóm sống" vòng tròn hooàn hảo, siêu ma quái bao vây lỗ đen

Đài quan sát tia X Chandra của NASA và Đài quan sát Neil Gehrels Swift đã phát hiện những vòng tròn hoàn hảo, ma quái, chưa từng thấy bao quanh một lỗ đen V404 Cygni. Hệ thống sao của lỗ đen V404 Cygni đã tạo ra những cấu trúc ánh sáng kỳ lạ là các vòng tròn hoàn hảo, chỉ có thể nhìn thấy dưới tia X. NASA mô tả cấu trúc này như chiếc cổng đi tới các vì sao, nhưng trên thực tế, nó dẫn thẳng tới "địa ngục vũ trụ" - một lỗ đen hung dữ. Các nhà thiên văn cho biết, các vòng tròn này được tạo ra bởi hiện tượng "tiếng vang ánh sáng", cùng cơ chế với các tiếng vọng âm thanh ở Trái đất khi âm thanh dội lại từ các bề mặt cứng. Ánh sáng này xuất phát từ việc lỗ đen đang kéo vật chất từ các ngôi sao lân cận, nuốt vào bụng. Những vòng ánh sáng này không chỉ tiết lộ nhiều điều thú vị về hành vi của lỗ đen, mà còn giúp xác định những cấu trúc chưa từng nhìn thấy được giữa lỗ đen và Trái đất. Một số người nghĩ rằng lỗ đen giống như máy hút bụi vũ trụ, hút hết không gian xung quanh chúng, nhưng trong thực tế, lỗ đen cũng chỉ giống như các vật thể khác trong vũ trụ, dù có trường hấp dẫn rất mạnh xung quanh. Nếu thay Mặt trời hiện tại bằng một lỗ đen, Trái đất sẽ không bị hút vào mà tiếp tục quay quanh lỗ đen. Quan niệm lỗ đen hút vật chất là sai lầm, nó thực chất chỉ hút vật chất dưới dạng gió sao phát tán ra từ các ngôi sao ở gần. Hiện tượng này được gọi với cái tên "spaghetti hóa", lỗ đen sẽ kéo dài bạn ra thành một sợi mỳ spaghetti theo đúng nghĩa đen. Tên gọi lỗ đen chỉ được chính thức đưa ra vào năm 1967. Nguyên nhân của hiện tượng này là do lực hấp dẫn thay đổi theo khoảng cách, càng gần tâm hấp dẫn lực càng mạnh. Dưới lực hấp dẫn rất lớn, như ở gần một lỗ đen, sự khác biệt này càng rõ ràng. Chân gần tâm hơn nên bị hút mạnh hơn, làm cơ thể bị kéo dài ra. Lỗ đen làm cong không gian xung quanh nó. Tưởng tượng không gian như một tấm thảm cao su. Nếu đặt một vật nặng lên, nó sẽ bị biến dạng. Vật càng nặng đặt lên thì độ biến dạng càng lớn. Một lỗ đen cũng gây hiệu ứng tương tự với không gian xung quanh nó. Nó tạo ra một cái giếng sâu tới mức không gì đủ năng lượng để trồi ngược ra, kể cả ánh sáng. Lỗ đen là các nhà máy năng lượng vĩnh cửu. Các lỗ đen có thể tạo ra năng lượng hiệu quả hơn nhiều so với Mặt Trời. Vật chất của các đĩa vật chất xung quanh lỗ đen càng ở gần chân trời sự kiện lỗ đen sẽ quay càng nhanh do lực hấp dẫn mạnh hơn. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

