Cực nóng: Thiên hà Milky Way chứa Trái đất có lỗ thủng khổng lồ

Per-Tau Shell là một khoảng rỗng hình cầu cách chúng ta 700 năm ánh sáng, xung quanh nó là những đám mây phân tử dày đặc bụi và khí lạnh, nơi các ngôi sao hình thành. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Shmuel Bialy từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian (CfA) cho biết, lỗ thủng này được hình thành bởi 2 giả thiết. Đầu tiên là một siêu tân tinh cực mạnh đã thoát ra khỏi lõi của một cấu trúc dạng bong bóng, đẩy khí ra bên ngoài thật mạnh mẽ đến nỗi tạo thành lỗ trống. Giả thiết thứ 2 là một loạt siêu tân tinh cổ đại xuất hiện trong vòng hàng triệu năm đã dần đục khoét vùng không gian này. Per-Tau Shell ẩn nấp giữa các chòm sao Perseurs và Taurus, thuộc thiên hà Milky Way chứa Trái đất. Nó được phát hiện trong kho dữ liệu khổng lồ của Gaia, vệ tinh lập bản đồ vũ trụ của ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu). Được biết, tên đầy đủ của Per-Tau Shell là Peseur-Taurus Supershell. Ước tính thời gian nó được tạo thành vào khoảng 6-22 triệu năm về trước, khá "mới" vì khoảng thời gian đó chỉ là một khoảnh khắc đối với lịch sử vũ trụ. Ban đầu, các nhà khoa học tập trung vào vùng dày đặc các đám mây phân tử xung quanh, để rồi tình cờ phát hiện ra lỗ thủng. Thiên hà của chúng ta được đặt tên là Milky Way, có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng (1 năm ánh sáng tương đương với hơn 9,4 nghìn tỷ km). Trung tâm của Thiên hà Milky Way chứa một hố đen siêu khối lượng có lực hấp dẫn mạnh đến nỗi bất cứ thứ gì, kể cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi nó. Ngoài ra, Thiên hà Milky Way còn có các nhánh xoắn ốc xuất phát từ trung tâm chứa hàng triệu vì sao và trong số đó có cả mặt trời. Thiên hà được ước tính là có "tuổi thọ" lên tới 13,2 tỷ năm và là một trong hàng tỷ các thiên hà tồn tại trong vũ trụ. Có thể những thiên hà khác có kích thước và tuổi đời lớn hơn nhưng đã từ rất lâu Thiên hà Milky Way đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của con người trong lĩnh vực thiên văn học. Thiên hà Milky Way đã được phát hiện bởi các nhà thiên văn học từ hàng ngàn năm trước đây và rất nhiều nền văn minh cổ xưa đã miêu tả Thiên hà Milky Way như một nét đặc trưng trong thần thoại của họ. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.

Per-Tau Shell là một khoảng rỗng hình cầu cách chúng ta 700 năm ánh sáng, xung quanh nó là những đám mây phân tử dày đặc bụi và khí lạnh, nơi các ngôi sao hình thành. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Shmuel Bialy từ Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian (CfA) cho biết, lỗ thủng này được hình thành bởi 2 giả thiết. Đầu tiên là một siêu tân tinh cực mạnh đã thoát ra khỏi lõi của một cấu trúc dạng bong bóng, đẩy khí ra bên ngoài thật mạnh mẽ đến nỗi tạo thành lỗ trống. Giả thiết thứ 2 là một loạt siêu tân tinh cổ đại xuất hiện trong vòng hàng triệu năm đã dần đục khoét vùng không gian này. Per-Tau Shell ẩn nấp giữa các chòm sao Perseurs và Taurus, thuộc thiên hà Milky Way chứa Trái đất. Nó được phát hiện trong kho dữ liệu khổng lồ của Gaia, vệ tinh lập bản đồ vũ trụ của ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu). Được biết, tên đầy đủ của Per-Tau Shell là Peseur-Taurus Supershell. Ước tính thời gian nó được tạo thành vào khoảng 6-22 triệu năm về trước, khá "mới" vì khoảng thời gian đó chỉ là một khoảnh khắc đối với lịch sử vũ trụ. Ban đầu, các nhà khoa học tập trung vào vùng dày đặc các đám mây phân tử xung quanh, để rồi tình cờ phát hiện ra lỗ thủng. Thiên hà của chúng ta được đặt tên là Milky Way, có đường kính khoảng 100.000 năm ánh sáng (1 năm ánh sáng tương đương với hơn 9,4 nghìn tỷ km). Trung tâm của Thiên hà Milky Way chứa một hố đen siêu khối lượng có lực hấp dẫn mạnh đến nỗi bất cứ thứ gì, kể cả ánh sáng cũng không thể thoát khỏi nó. Ngoài ra, Thiên hà Milky Way còn có các nhánh xoắn ốc xuất phát từ trung tâm chứa hàng triệu vì sao và trong số đó có cả mặt trời. Thiên hà được ước tính là có "tuổi thọ" lên tới 13,2 tỷ năm và là một trong hàng tỷ các thiên hà tồn tại trong vũ trụ. Có thể những thiên hà khác có kích thước và tuổi đời lớn hơn nhưng đã từ rất lâu Thiên hà Milky Way đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của con người trong lĩnh vực thiên văn học. Thiên hà Milky Way đã được phát hiện bởi các nhà thiên văn học từ hàng ngàn năm trước đây và rất nhiều nền văn minh cổ xưa đã miêu tả Thiên hà Milky Way như một nét đặc trưng trong thần thoại của họ. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV.