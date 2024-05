Nhờ thông tin tình báo, Nga dễ dàng tiêu diệt tăng Leopard-2

Một quan chức tình báo Nga tiết lộ, Quân đội Nga có thông tin tình báo quan trọng về xe tăng Leopard-2 do Đức sản xuất - hiện đang được trưng bày tại bảo tàng chiến tranh Nga ở Moscow cùng với các chiến lợi phẩm khác, ngay cả trước khi chúng được đưa vào chiến trường Ukraine. Nga đang tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày một loạt vũ khí và thiết bị quân sự bị quân đội nước này thu giữ ở Ukraine, tại Công viên Chiến thắng trên đồi Poklonnaya Gora ở Moscow. Triển lãm mở cửa từ ngày 1/5 và kéo dài trong một tháng, mang đến cho du khách cái nhìn hiếm hoi về bộ sưu tập hơn 30 mẫu khí tài quân sự từ các nước NATO. Một cựu chiến binh tình báo Quân đội Nga, ông Vyacheslav Kondrashov, nói với hãng tin RIA của Nga rằng, các sĩ quan tình báo Quân đội Nga đã nhận được thông tin trước về những điểm yếu của xe tăng Leopard của Đức. “Có những chiếc xe tăng hạng nặng tại triển lãm vũ khí chiến lợi phẩm, trong đó có xe tăng Leopard của Đức. Chúng đã bị chúng tôi tấn công và chúng tôi biết tiêu diệt những chiếc xe tăng này như thế nào, bắn vào đâu, bắn như thế nào”, Kondrashov nói. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức thừa nhận những thông tin này. Cựu binh này cũng so sánh cuộc chiến đang diễn ra với xe tăng Leopard-2 của Ukraine và xe tăng do Đức Quốc xã trang bị trong Thế chiến thứ hai, khi Hồng quân Liên Xô cũng đã biết trước bí mật về những xe tăng hạng nặng Tiger, Panther, pháo tự hành Ferdinand trên mặt trận Xô-Đức. Hồng quân Liên Xô đã biết về những điểm yếu của chúng và biết phải bắn vào đâu… Ông Kondrashov cũng cho biết, mặc dù xe tăng hạng nặng Tiger của phát xít Đức với lớp giáp chắc chắn và vũ khí mạnh mẽ là mối đe dọa lớn, nhưng Liên Xô nắm trong tay mọi bí mật và binh lính Liên Xô đã được thông báo trước để chuẩn bị. Trong số các loại xe tăng thời Thế chiến thứ hai, Tiger I có lẽ là chiếc được biết đến nhiều nhất. Tiger đã trở thành huyền thoại trong thời đại của nó nhờ lớp giáp có khả năng bảo vệ tốt, hỏa lực mạnh mẽ và tầm vóc to lớn. Khi nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1942, nó đã khiến các lực lượng xe tăng của quân Đồng minh khiếp sợ. Tuy nhiên, bất chấp khả năng của mình, những “Chú Hổ” đã chùn khi đối đầu với Hồng quân Liên Xô. Danh tiếng tương tự cũng được dành cho xe tăng Leopard-2 trước khi chúng được triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, thông tin tình báo về xe tăng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại xe tăng Đức. Đối với Leopard-2, một số chiếc đầu tiên đã bị tiêu diệt trong một cuộc phản công thất bại của Ukraine, nguyên nhân là do lớp giáp của xe tăng Đức rất kém. Theo trang tình báo nguồn mở Oryx của Hà Lan chuyên theo dõi những tổn thất vũ khí trong cuộc chiến Ukraine cho biết, Quân đội Ukraine cho đến nay đã thiệt hại ít nhất 18 xe tăng Leopard-2A4 và 11 xe tăng Leopard-2A6. Trong số này, nhiều xe tăng đã bị Nga thu giữ sau khi bị lính Ukraine bỏ rơi ở chiến trường. Trong số khá nhiều xe tăng Leopard-2 mà Nga đã thu giữ được có một chiếc Leopard-2A6 được thu hồi vào tháng trước từ mặt trận Avdiivka và hầu như không hề hấn gì. Nó được quân Nga kéo ra khỏi khu vực chiến đấu và được sửa chữa, sau đó chuyển đến Moscow để triển lãm. Ukraine đã nhận được vài chục xe tăng Leopard 2 từ nhiều quốc gia, bao gồm Ba Lan, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Canada. Đức đã cung cấp ít nhất là 18 xe tăng (tương đương gần 1 tiểu đoàn thiếu). Vào tháng 3 năm nay, Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch viện trợ thêm ít nhất 19 xe tăng Leopard-2A4 tới Ukraine vào tháng 9. Vào tháng 1 năm nay, nhà lập pháp nổi tiếng người Đức và người ra quyết định quan trọng trong việc phân bổ ngân sách quốc phòng của nước này, ông Sebastian Schäfer, tuyên bố rằng chỉ có một số lượng hạn chế xe tăng Leopard-2 hiện đại do Đức cung cấp cho Ukraine còn hoạt động. Ông Sebastian Schäfer nói rằng, nguyên nhân chính đằng sau việc những chiếc Leopard-2 viện trợ cho Ukraine không thể hoạt động là do thiếu các phụ tùng thay thế thiết yếu cần thiết để sửa chữa. “Chỉ một số lượng rất nhỏ xe tăng chiến đấu chủ lực được giao vẫn có thể được Ukraine sử dụng”. Ukraine cũng đã đưa xe tăng Abrams có nguồn gốc từ Mỹ vào chiến đấu, nhưng cũng chịu chung số phận như những chiếc Leopard. Nga trưng bày chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ tại Công viên Chiến thắng cùng với Leopard-2A6 như “chiến lợi phẩm” Mặc dù phương Tây cho rằng, xe tăng của họ là “những xe tăng tốt nhất trên thế giới”, nhưng theo truyền thông nhà nước Nga, những xe tăng này của phương Tây lại không thể đối phó với vũ khí và tinh thần Nga. (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Sputnik, CNN, Wikipedia, Alamy Stock). UAV của Nga bám sát và tiêu diệt 2 xe tăng Leopard 2 của Ukraine tại mặt trận Rabotino tháng 9/2023. Nguồn Sputnik

Một quan chức tình báo Nga tiết lộ, Quân đội Nga có thông tin tình báo quan trọng về xe tăng Leopard-2 do Đức sản xuất - hiện đang được trưng bày tại bảo tàng chiến tranh Nga ở Moscow cùng với các chiến lợi phẩm khác, ngay cả trước khi chúng được đưa vào chiến trường Ukraine . Nga đang tổ chức một cuộc triển lãm trưng bày một loạt vũ khí và thiết bị quân sự bị quân đội nước này thu giữ ở Ukraine, tại Công viên Chiến thắng trên đồi Poklonnaya Gora ở Moscow. Triển lãm mở cửa từ ngày 1/5 và kéo dài trong một tháng, mang đến cho du khách cái nhìn hiếm hoi về bộ sưu tập hơn 30 mẫu khí tài quân sự từ các nước NATO. Một cựu chiến binh tình báo Quân đội Nga, ông Vyacheslav Kondrashov, nói với hãng tin RIA của Nga rằng, các sĩ quan tình báo Quân đội Nga đã nhận được thông tin trước về những điểm yếu của xe tăng Leopard của Đức. “Có những chiếc xe tăng hạng nặng tại triển lãm vũ khí chiến lợi phẩm, trong đó có xe tăng Leopard của Đức. Chúng đã bị chúng tôi tấn công và chúng tôi biết tiêu diệt những chiếc xe tăng này như thế nào, bắn vào đâu, bắn như thế nào”, Kondrashov nói. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa chính thức thừa nhận những thông tin này. Cựu binh này cũng so sánh cuộc chiến đang diễn ra với xe tăng Leopard-2 của Ukraine và xe tăng do Đức Quốc xã trang bị trong Thế chiến thứ hai, khi Hồng quân Liên Xô cũng đã biết trước bí mật về những xe tăng hạng nặng Tiger, Panther, pháo tự hành Ferdinand trên mặt trận Xô-Đức. Hồng quân Liên Xô đã biết về những điểm yếu của chúng và biết phải bắn vào đâu… Ông Kondrashov cũng cho biết, mặc dù xe tăng hạng nặng Tiger của phát xít Đức với lớp giáp chắc chắn và vũ khí mạnh mẽ là mối đe dọa lớn, nhưng Liên Xô nắm trong tay mọi bí mật và binh lính Liên Xô đã được thông báo trước để chuẩn bị. Trong số các loại xe tăng thời Thế chiến thứ hai, Tiger I có lẽ là chiếc được biết đến nhiều nhất. Tiger đã trở thành huyền thoại trong thời đại của nó nhờ lớp giáp có khả năng bảo vệ tốt, hỏa lực mạnh mẽ và tầm vóc to lớn. Khi nó xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1942, nó đã khiến các lực lượng xe tăng của quân Đồng minh khiếp sợ. Tuy nhiên, bất chấp khả năng của mình, những “Chú Hổ” đã chùn khi đối đầu với Hồng quân Liên Xô. Danh tiếng tương tự cũng được dành cho xe tăng Leopard-2 trước khi chúng được triển khai tới Ukraine. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, thông tin tình báo về xe tăng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đánh bại xe tăng Đức. Đối với Leopard-2, một số chiếc đầu tiên đã bị tiêu diệt trong một cuộc phản công thất bại của Ukraine, nguyên nhân là do lớp giáp của xe tăng Đức rất kém. Theo trang tình báo nguồn mở Oryx của Hà Lan chuyên theo dõi những tổn thất vũ khí trong cuộc chiến Ukraine cho biết, Quân đội Ukraine cho đến nay đã thiệt hại ít nhất 18 xe tăng Leopard-2A4 và 11 xe tăng Leopard-2A6. Trong số này, nhiều xe tăng đã bị Nga thu giữ sau khi bị lính Ukraine bỏ rơi ở chiến trường. Trong số khá nhiều xe tăng Leopard-2 mà Nga đã thu giữ được có một chiếc Leopard-2A6 được thu hồi vào tháng trước từ mặt trận Avdiivka và hầu như không hề hấn gì. Nó được quân Nga kéo ra khỏi khu vực chiến đấu và được sửa chữa, sau đó chuyển đến Moscow để triển lãm. Ukraine đã nhận được vài chục xe tăng Leopard 2 từ nhiều quốc gia, bao gồm Ba Lan, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Canada. Đức đã cung cấp ít nhất là 18 xe tăng (tương đương gần 1 tiểu đoàn thiếu). Vào tháng 3 năm nay, Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch viện trợ thêm ít nhất 19 xe tăng Leopard-2A4 tới Ukraine vào tháng 9. Vào tháng 1 năm nay, nhà lập pháp nổi tiếng người Đức và người ra quyết định quan trọng trong việc phân bổ ngân sách quốc phòng của nước này, ông Sebastian Schäfer, tuyên bố rằng chỉ có một số lượng hạn chế xe tăng Leopard-2 hiện đại do Đức cung cấp cho Ukraine còn hoạt động. Ông Sebastian Schäfer nói rằng, nguyên nhân chính đằng sau việc những chiếc Leopard-2 viện trợ cho Ukraine không thể hoạt động là do thiếu các phụ tùng thay thế thiết yếu cần thiết để sửa chữa. “Chỉ một số lượng rất nhỏ xe tăng chiến đấu chủ lực được giao vẫn có thể được Ukraine sử dụng”. Ukraine cũng đã đưa xe tăng Abrams có nguồn gốc từ Mỹ vào chiến đấu, nhưng cũng chịu chung số phận như những chiếc Leopard. Nga trưng bày chiếc xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ tại Công viên Chiến thắng cùng với Leopard-2A6 như “chiến lợi phẩm” Mặc dù phương Tây cho rằng, xe tăng của họ là “những xe tăng tốt nhất trên thế giới”, nhưng theo truyền thông nhà nước Nga, những xe tăng này của phương Tây lại không thể đối phó với vũ khí và tinh thần Nga. (Nguồn ảnh: RIA Novosti, Sputnik, CNN, Wikipedia, Alamy Stock). UAV của Nga bám sát và tiêu diệt 2 xe tăng Leopard 2 của Ukraine tại mặt trận Rabotino tháng 9/2023. Nguồn Sputnik