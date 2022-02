Cực nóng dấu vết người ngoài hành tinh dưới đáy Thái Bình Dương?

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Hải dương học Quốc gia ở Southampton nước Anh đã phát hiện một dấu vết dài 2,5cm, sâu 30cm, dưới sự giúp đỡ của một robot lặn sâu. Các nhà khoa học đã loại trừ khả năng đây là dấu vết do con người tạo ra. Trưởng nhóm nghiên cứu Marche cho biết: “Phân tích cho thấy rằng những dấu vết này chắc chắn không phải là được vô tình để lại”. Có nhiều giả thuyết được đưa ra như dấu vết cực lớn do cá voi để lại, nhưng có rất ít trường hợp loài cá voi này có thể lặn xuống một nơi sâu như vậy. Vì vậy, những người theo thuyết âm mưu cho rằng đây là dấu vết của nền văn minh ngoài hành tinh cũng giống như các kiến trúc được phát hiện dưới đáy biển trước đây. Thợ săn kho báu của một kênh truyền hình Mỹ (US Discovery Channel) là Darrell Miklos cho biết, ông đã tìm thấy một phi thuyền ngoài hành tinh trong khi đang thám hiểm con tàu đắm cổ đại ở vùng Tam giác biển Bermuda. Miklos và nhà du hành vũ trụ người Mỹ nổi tiếng vào thập niên 1960, Gordon Cooper là bạn thân. Khi Cooper thám hiểm ngoài vũ trụ, cũng đã từng phát hiện hàng trăm con tàu đắm ở vùng Tam giác quỷ Bermuda. Cooper đã vẽ một số “bản đồ kho báu”, và cũng đánh dấu vị trí của những xác tàu này trong đại dương. Trong những năm cuối đời, ông đã truy tìm thông tin từ khắp mọi nơi, và điều tra những con tàu đắm này. Miklos sử dụng những bản đồ bí mật mà Cooper để lại để tìm xác tàu đắm ở vùng biển Caribbean, và ông đã phát hiện ra hơn 100 khu vực có lượng từ tính khác thường tại khu vực này. Gần đây, khi Miklos lặn xuống một địa điểm không rõ gần Bahamas, đã tìm thấy một vật thể không xác định. Lúc đầu, ông nghĩ đó là đống đổ nát của một con tàu đắm cổ xưa, nhưng sau đó phát hiện ra đó là một vật thể không xác định, và ở một mặt của nó còn có những vật thể lạ nhô ra dài 4663 mét. Vật thể này có thể tích rất lớn, không giống như bất kỳ con tàu đắm nào mà ông từng thấy trước đây: “Nó gần như có năm cánh tay nhô ra từ một vách đá dốc đứng, và mỗi cánh tay đều là một khẩu súng trên chiến hạm. Chúng có kích thước rất lớn, có năm khẩu bên này, năm khẩu bên kia, tổng cộng là 15 khẩu”. Ông nói rằng tại ba khu vực khác nhau xung quanh vật thể này đã tìm được ba vật thể có cấu trúc tương tự, và các cấu trúc này trông không phải là tự nhiên, và hình như cũng không phải do con người tạo ra. Các nhà vật lý địa cầu thuộc đội săn kho báu của Miklos cũng nói rằng những mảng san hô che phủ vật thể lạ này đã có hơn 5.000 năm tuổi. Miklos tin rằng vật thể này là bằng chứng đầu tiên cho thấy người ngoài hành tinh đã đến thăm Trái Đất. Lúc còn sống Cooper cũng nổi tiếng với niềm tin vào vật thể không xác định. Ông cho biết mình đã nhìn thấy nhiều chiếc đĩa bay bố trí thành một đội hình bay trên không trung khi đang thực hiện nhiệm vụ. Những chiếc đĩa bay đó bay nhanh hơn và cao hơn những chiếc máy bay của con người vào thời điểm đó. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

