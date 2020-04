COVID-19: Điện thoại đua nhau giảm, chọn dòng nào ngon bổ rẻ?

Nhiều hãng đón nhận sự sụt giảm lớn về doanh số bởi ảnh hưởng của COVID-19

Từ đầu tháng 3/2020, trước diến biến phức tạp của COVID-19, tình hình kinh doanh mặt hàng điện thoại di động, đặc biệt là điện thoại thông minh smartphone ảm đạm rõ rệt. Mặc dù thị trường máy tính bảng và máy tính xách tay sôi động hơn trong thời gian qua, tuy nhiên cầu thị trường cho smartphone cũng không mấy khả quan. Tại Việt Nam, những lo lắng về dịch bệnh, kết hợp với thắt chặt chi tiêu, hoặc chuyển đổi sang mua trang thiết bị phục vụ con em đi học, người làm ở nhà. Việc thị trường smartphone dịch chuyển một phần sang các thiết bị khác như laptop, máy tính bảng là điều dễ nhận thấy. Một điểm quan trọng cần nói đến, đó là việc các shop, cửa hàng, nhà phân phối đang tạm đóng cửa, thực hiện giãn cách xã hội, việc bán hàng trực tiếp về con số "không". Tất cả đều xoay hướng sang bán hàng online để giữ nhịp kinh doanh cho đơn vị mình .

Các nhà phân phối, cung ứng, các shop điện thoại đóng cửa phòng chống COVID-19

Nhằm đối phó với tình hình kinh doanh sụt giảm, nhiều hãng, đơn vị phân phối, nhà cung ứng đã đưa ra chính sách marketing kích cầu thị trường. Hiện nay các mẫu điện thoại từ tầm thấp tới tầm cao đều có chương trình giảm giá, tặng quà hoặc chính sách mua trả góp ưu đãi.

Đối với người kinh doanh đây là phần thiệt về lợi nhuận, đối với người tiêu dùng lại là cơ hội tốt để sở hữu cho mình một chiếc smartphone ngon bổ rẻ ưng ý.

Những tên tuổi đáng chú ý như: Samsung, Oppo, Xiaomi, Realme, Redmi, Vivo, Vinsmart... đều đồng loạt giảm giá cho nhiều mẫu. Mức giảm giá dao động từ 200.000 đ đến 1.3000.000 đ.

Phân khúc giá dưới 7 triệu đồng người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn: Samsung A50s, Oppo A91, Realme 5 pro, Realme 6, Redmi Note 9s , Vivo S1 pro. Vậy đâu là lựa chọn sản phẩm ngon bổ rẻ trong phân khúc 6-7 triệu đồng?

Điện samsung A50s hiện đang được bán online với giá 6.990.000 đ tại Fptshop và Thegioididong.

Đối với người dùng yêu thích màn hình lớn, độ phân giải cao, màn đẹp, thích thời trang và chụp ảnh check in thì chiếc Samsung A50s Realme 6 Pro, và Oppo A91 vượt trội hơn cả. Mặc dù giá hơn kém nhau không nhiều giữa Samsung A50s (6.990.000 đ) với Oppo A91 (6.490.000 đ) nhưng chiếc A91 lại thua khá nhiều về tốc độ xử lý của chip so với A50s của Samsung. Trong phân khúc giá này A50s có thể nói là sự lựa chọn tốt hơn so với A91.

Realme 6 (4Gb/ 128Gb) đang được bán với giá 5.990.000 đ tại Fptshop và Thegioididong.

Đối với những fan hâm mộ tốc độ, pin trâu, màn hình lớn full HD+, giá hạt rẻ hơn A50s thì sự lựa chọn sẽ dành tới 2 thương hiệu quen thuộc Xiaomi và Realme. Realme 6 và Redmi Note 9s là hai mẫu flagship mới có sự tương đồng về cấu hình, khác biệt đôi chút về thời lượng pin (4500 mAh và 4300 mAh), và mức giá tương đương nhau. Tuy nhiên nếu ai đó mê game, thích chụp ảnh góc rộng, thì Realme 6 là sự lựa chọn sáng sủa hơn. Với màn hình siêu mượt 90Hz, Realme 6 cho cảm giác chơi game thật hơn, đã hơn Redmi note 9s, ngoài ra camera cũng được đánh giá chất lượng hình ảnh tốt hơn.

Vsmart Active 3 (6Gb/64Gb) được bán với giá 3.990.000, bảo hành lên tới 18 tháng tại Thegioididong, Fptshop

Với phân khúc giá rẻ, Vsmart là ông vua thoả mãn nhiều nhu cầu của người dùng nhất. Mặc dù không hề có chương trình giảm giá, các nhà phân phối chỉ gia tăng ưu đãi bảo hành lên 18 tháng cũng đủ khiến chiếc điện thoại mang thương hiệu Vsmart trở thành Top bán chạy nhất.

Tổng quát lại có thể thấy, phân khúc giá 6-7 triệu Samsung A50s là mẫu máy người tiêu dùng không nên bỏ qua. Phân khúc giá 5-6 triệu đồng thì Realme 6 là sựa chọn rất tốt, đặc biệt với người yêu game và thích chụp ảnh góc rộng. Ở phân khúc giá phổ thông, người tiêu dùng sẽ thoả mãn với Vsmart, đặc biệt khi phiên bản VOS mới của VSmart đã giúp khắc phục rất nhiều lỗi vặt trước, cùng với tối ưu hệ điều hành tốt hơn.