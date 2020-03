Mổ xẻ chi tiết Vsmart Star 3 ưu điểm, nhược điểm

Giá chiếc điện thoại Vsmart Star 1,79 triệu đồng, một mức giá rẻ cho một chiếc smartphone. Tuy nhiên ngoài giá Vsmart star 3 ưu điểm, nhược điểm cũng là điểm chú ý của rất nhiều người. Màn hình Vsmart Star 3 rộng là ưu điểm dễ nhận thấy, với 6.09 inch đủ cho việc lượt webs, xem face. Nhược điểm của nó là độ sáng kém, việc sử dụng ngoài trời nắng, nơi có độ sáng lớn sẽ khó nhìn. Camera sau được sử dụng camera kép, ưu điểm là góc chụp rộng 120 độ, tuy nhiên nhược điểm là chất lượng ảnh và chi tiết ảnh lại ở mức trung bình kém. Camera trước là một ưu điểm của Vsmart Star 3. Chụp hình selfie từ chiếc điện thoại này khá tốt, xoá phông, màu da đều được đánh giá cao. Tuy nhiên với việc selfie ngược sáng hoặc chỗ tối thì ưu điểm này bị hạn chế đi rất nhiều. Chip snapdragon 215 4 nhân khá mượt cho nhu cầu lướt webs, giải trí bình thường. Đối với ai mê game yêu cầu cấu hình cao thì đây là yếu diểm cực lớn của Vsmart Star 3. Thiết kế Vsmart Star 3: ưu điểm của Vsmart Star 3 có thiết kế mượt mà từ hình thức cân đối, bo góc vừa đủ, màn hình giọt nước, màu sắc trẻ trung nhiều lựa chọn. Pin Vsmart Star 3: Dung lượng pin lớn 3500 mAh, người dùng có thể dùng thoải mái với dung lượng pin này, đây là ưu điểm không nhỏ với smartphone giá rẻ. Điểm trừ là chiếc điện thoại này không có công nghệ sạc nhanh Sử dụng chân sạc type C, đối với nhiều điện thoại giá rẻ việc sử dụng chân sạc type C là một điểm cộng cho Star 3. Cảm biến vân tay được nhiều người dùng đánh giá khá tốt, tất nhiên không thể so sánh với các điện thoại ở phân khúc cao. Với phân khúc dưới 2 triệu đồng thì cảm biến vân tay tuy hơi có đỗ trễ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đối với phân khúc giá dưới 2 triệu đồng, Vsmart Star 3 vẫn rất đáng chọn mặc dù còn một số nhược điểm nhất định. Đối với người dùng có nhu cầu cơ bản, lướt webs, facebook, chat, xem phim thì đây là sự lựa chọn phù hợp. Review Vsmart Star 3 (Nguồn: TGDĐ)

Giá chiếc điện thoại Vsmart Star 1,79 triệu đồng, một mức giá rẻ cho một chiếc smartphone. Tuy nhiên ngoài giá Vsmart star 3 ưu điểm, nhược điểm cũng là điểm chú ý của rất nhiều người. Màn hình Vsmart Star 3 rộng là ưu điểm dễ nhận thấy, với 6.09 inch đủ cho việc lượt webs, xem face. Nhược điểm của nó là độ sáng kém, việc sử dụng ngoài trời nắng, nơi có độ sáng lớn sẽ khó nhìn. Camera sau được sử dụng camera kép, ưu điểm là góc chụp rộng 120 độ, tuy nhiên nhược điểm là chất lượng ảnh và chi tiết ảnh lại ở mức trung bình kém. Camera trước là một ưu điểm của Vsmart Star 3. Chụp hình selfie từ chiếc điện thoại này khá tốt, xoá phông, màu da đều được đánh giá cao. Tuy nhiên với việc selfie ngược sáng hoặc chỗ tối thì ưu điểm này bị hạn chế đi rất nhiều. Chip snapdragon 215 4 nhân khá mượt cho nhu cầu lướt webs, giải trí bình thường. Đối với ai mê game yêu cầu cấu hình cao thì đây là yếu diểm cực lớn của Vsmart Star 3. Thiết kế Vsmart Star 3: ưu điểm của Vsmart Star 3 có thiết kế mượt mà từ hình thức cân đối, bo góc vừa đủ, màn hình giọt nước, màu sắc trẻ trung nhiều lựa chọn. Pin Vsmart Star 3: Dung lượng pin lớn 3500 mAh, người dùng có thể dùng thoải mái với dung lượng pin này, đây là ưu điểm không nhỏ với smartphone giá rẻ. Điểm trừ là chiếc điện thoại này không có công nghệ sạc nhanh Sử dụng chân sạc type C, đối với nhiều điện thoại giá rẻ việc sử dụng chân sạc type C là một điểm cộng cho Star 3. Cảm biến vân tay được nhiều người dùng đánh giá khá tốt, tất nhiên không thể so sánh với các điện thoại ở phân khúc cao. Với phân khúc dưới 2 triệu đồng thì cảm biến vân tay tuy hơi có đỗ trễ nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Đối với phân khúc giá dưới 2 triệu đồng, Vsmart Star 3 vẫn rất đáng chọn mặc dù còn một số nhược điểm nhất định. Đối với người dùng có nhu cầu cơ bản, lướt webs, facebook, chat, xem phim thì đây là sự lựa chọn phù hợp. Review Vsmart Star 3 (Nguồn: TGDĐ)