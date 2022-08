Công thức hoá học bí ẩn, khiến chuyên gia bối rối suốt 100 năm

Kaogong Ji là cuốn bách khoa toàn thư về kỹ thuật lâu đời nhất thế giới, được viết vào khoảng năm 300 trước Công nguyên và nằm trong bộ sách lớn hơn gọi là Chu lễ. Cuốn sách cổ đại này bao gồm 6 công thức hóa học để trộn hợp kim đồng và liệt kê những đồ vật như kiếm, chuông, rìu, dao và gương cũng như cách chế tạo. Trong 100 năm, các học giả đã tìm mọi cách để giải nghĩa hai thành phần chính của công thức: Jin và Xi. Giờ đây, các nhà nghiên cứu tin rằng họ đã xác định được đó là hai thành phần nào. 2 nhà khảo cổ học tại Đại học Oxford, Anh gồm Mark Pollard và Ruiliang Liu cho biết, đây là những công thức để chế tạo các đồ vật bằng đồng như vũ khí, hộp đựng đồ, chuông, thậm chí là nhạc cụ. Hai nhà khoa học cũng tiết lộ rằng, kỹ thuật luyện kim của Đế quốc Trung Hoa (kéo dài từ đầu của nhà Tần năm 221 TCN đến cuối triều nhà Thanh và sự hình thành của Trung Hoa Dân quốc vào năm 1912) phức tạp hơn chúng ta thường nghĩ rất nhiều. Cụ thể, 6 công thức để chế tạo những đồng vật bằng đồng trong cuốn sách được viết: "Lấy bao nhiêu Jin thì trộn với bấy nhiêu Xi". Nhưng không có thành phần nguyên chất nào tương ứng với Jin và Xi được nêu trong Kaogong Ji. Các chuyên gia cho rằng hai từ tương ứng với đồng và thiếc, những thành phần chủ chốt trong quá trình luyện đồng. Tuy nhiên, khi tìm cách tái tạo công thức, họ thu được kim loại không phù hợp với thành phần của các cổ vật Trung Quốc. Nghiên cứu từ hai nhà khảo cổ Mark Pollard và Ruiliang Liu cho thấy, thực chất Jin và Xi thực sự là một hợp kim được chế tạo sẵn, không phải kim loại nguyên chất. Do đó, những đồng tiền đầu tiên Đế quốc Trung Hoa chắc chắn được sản xuất theo công thức trong cuốn sách cổ Kaogong Ji. Các nhà nghiên cứu đã dựa vào phân tích hóa học đúc tiền thời Tiền-Tần để đưa ra kết luận: "Phương pháp tốt nhất để sản xuất được những đồng tiền đồng thời kỳ này chính là trộn hai hợp kim đã được sản xuất trước. Cụ thể đó chính là hợp kim đồng, thiếc, chì và hỗn hợp Cu, Pb. Kết luận này hoàn toàn phù hợp với công thức được đưa ra trong sách Kaogong Ji. Bên cạnh đó, những trung tâm đúc đồng của Đế quốc Trung Hoa cũng giống như những trung tâm ở An Dương, Lạc Dương và Tây An, đều nằm cách xa các nguồn kim loại ở phía Nam, dọc theo sông Dương Tử hay phía Bắc hoặc phía Tây hướng tới các vùng biên giới. Chính vì thế, thời kỳ này đã hình thành nên một chuỗi cung ứng kim loại quan trọng để cung cấp nguyên liệu cho các trung tâm sản xuất các dụng cụ bằng đồng. Nghiên cứu này cho phép chúng ta hiểu rõ hơn cách người Trung Quốc cổ đại nhìn ra thế giới ví như họ nghĩ rằng thiếc và chì đều giống nhau, nhưng ở các trạng thái tinh khiết khác nhau. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT

