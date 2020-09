Công nghệ camera ẩn VSmart giúp chụp hình “sống ảo” nét căng

Vào ngày 12/9 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện AI Day, Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI (trực thuộc tập đoàn Vingroup) đã nói về công nghệ camera selfie ẩn dưới màn hình của Vsmart Aris Pro. Vsmart Aris Pro một trong số những smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ tiên tiến này và một công nghệ mới như vậy luôn kéo theo rất nhiều thách thức. Bên cạnh những khó khăn về mặt phần cứng trong việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất; thì chất lượng của camera ẩn dưới màn hình hiện tại vẫn khó có thể sánh được so với camera truyền thống (do phải xuyên qua màn hình). Tại AI Day, VinAI đã công bố Vcam Kristal - công nghệ giúp khắc phục những hạn chế nói trên. Vcam Kristal là sự kết hợp của nhiều kỹ thuật khác nhau, trong đó bao gồm computer vision (thị giác máy tính), computational photography (nhiếp ảnh điện toán) và deep convolutional neural network để giúp cải thiện chất lượng những bức ảnh được chụp bởi camera ẩn dưới màn hình. Nhờ công nghệ này, Aris Pro có thể cho ra những bức ảnh "gần như tương đồng" so với camera truyền thống. Bên cạnh Vcam Kristal, VinAI còn công bố Vsound Alto. Đây là công nghệ lọc tạp âm, hỗ trợ người dùng trong quá trình gọi điện thoại có thể nghe rõ được người ở đầu dây bên kia, kể cả khi họ ở trong môi trường ồn ào. VinAI cho biết công nghệ này mô phỏng cách mà đôi tai người dùng hoạt động. Mới đây, VinSmart đã đăng tải một vài bức ảnh được chụp bằng chiếc "Aris Pro" - smartphone đầu tiên với camera ẩn dưới màn hình của Vsmart. Camera selfie của Aris Pro cũng có thể chụp ảnh xoá phông khá tốt. Có thể thấy chất lượng ảnh selfie tuy không xuất sắc, nhưng không hề tệ và hoàn toàn ngang ngửa so với những mẫu máy khác trên thị trường. Bên cạnh camera ẩn dưới màn hình, Aris Pro dự kiến sẽ còn hỗ trợ công nghệ mạng 5G. Máy cũng sẽ được trang bị cấu hình khá mạnh gồm chip Snapdragon 765G và RAM 8GB. So sánh ảnh trước và sau khi dùng thuật toán để chụp ảnh với camera ẩn dưới màn hình.

Vào ngày 12/9 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện AI Day, Viện nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI (trực thuộc tập đoàn Vingroup) đã nói về công nghệ camera selfie ẩn dưới màn hình của Vsmart Aris Pro. Vsmart Aris Pro một trong số những smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ tiên tiến này và một công nghệ mới như vậy luôn kéo theo rất nhiều thách thức. Bên cạnh những khó khăn về mặt phần cứng trong việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất; thì chất lượng của camera ẩn dưới màn hình hiện tại vẫn khó có thể sánh được so với camera truyền thống (do phải xuyên qua màn hình). Tại AI Day, VinAI đã công bố Vcam Kristal - công nghệ giúp khắc phục những hạn chế nói trên. Vcam Kristal là sự kết hợp của nhiều kỹ thuật khác nhau, trong đó bao gồm computer vision (thị giác máy tính), computational photography (nhiếp ảnh điện toán) và deep convolutional neural network để giúp cải thiện chất lượng những bức ảnh được chụp bởi camera ẩn dưới màn hình. Nhờ công nghệ này, Aris Pro có thể cho ra những bức ảnh "gần như tương đồng" so với camera truyền thống. Bên cạnh Vcam Kristal, VinAI còn công bố Vsound Alto. Đây là công nghệ lọc tạp âm, hỗ trợ người dùng trong quá trình gọi điện thoại có thể nghe rõ được người ở đầu dây bên kia, kể cả khi họ ở trong môi trường ồn ào. VinAI cho biết công nghệ này mô phỏng cách mà đôi tai người dùng hoạt động. Mới đây, VinSmart đã đăng tải một vài bức ảnh được chụp bằng chiếc "Aris Pro" - smartphone đầu tiên với camera ẩn dưới màn hình của Vsmart. Camera selfie của Aris Pro cũng có thể chụp ảnh xoá phông khá tốt. Có thể thấy chất lượng ảnh selfie tuy không xuất sắc, nhưng không hề tệ và hoàn toàn ngang ngửa so với những mẫu máy khác trên thị trường. Bên cạnh camera ẩn dưới màn hình, Aris Pro dự kiến sẽ còn hỗ trợ công nghệ mạng 5G. Máy cũng sẽ được trang bị cấu hình khá mạnh gồm chip Snapdragon 765G và RAM 8GB. So sánh ảnh trước và sau khi dùng thuật toán để chụp ảnh với camera ẩn dưới màn hình.