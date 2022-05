Con người sắp sống được trên nhiều hành tinh, tránh được tuyệt chủng?

Theo Jonathan Jiang, thuộc Phòng thí nghiệm Lực đẩy Phản lực của NASA, Trái đất chỉ là một tảng đá nhỏ bé với nguồn tài nguyên hạn chế và con người đang bị mắc kẹt trên đó. Vì vậy, để có sinh tồn được trong tương lai, con người cần tăng cường mạnh mẽ việc sử dụng năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo, đồng thời bảo vệ các nguồn năng lượng đó không bị sử dụng vào mục đích xấu. Nhóm nghiên cứu cho rằng, nếu nhân loại có thể chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch một cách an toàn trong vài thập kỷ tới, đây có thể là một cú hích. Dải Ngân hà đã có hàng tỷ năm tuổi, mà loài người xuất hiện trên Trái đất chưa là bao lâu. Vì vậy nếu như những nền văn minh tiên tiến khác nếu có sẽ phải xuất hiện để chào đón con người. Thế nhưng đến nay, chúng ta vẫn chưa phát hiện bất kỳ dấu vết nào của người ngoài hành tinh. Vì vậy, có lẽ một số quy trình đã xảy ra để loại bỏ sự sống thông minh trước khi nó đạt đến các giai đoạn phát triển cao hơn. Hầu hết những thứ gọi là "bộ lọc tuyệt vời" là các hình thức tự hủy diệt khác nhau của các loài. Có sự hiện diện của con người trên nhiều hành tinh đóng vai trò như một bức tường thành vững chắc chống lại sự tự hủy diệt đó. Nhưng để đạt được trạng thái đa hành tinh đòi hỏi một nguồn năng lượng khổng lồ, không chỉ để thiết lập các thuộc địa ngắn hạn, mà còn để xây dựng các thành phố chính thức và giúp chúng tự duy trì. Nếu nhân loại không nhanh chóng chuyển nguồn năng lượng sang các năng lượng thay thế như hạt nhân và tái tạo, thì sẽ gây ra rất nhiều thiệt hại cho sinh quyển Trái đất. Nhóm nghiên cứu đã giải định rằng, chúng ta sẽ xác định được các cách an toàn để xử lý chất thải hạt nhân và khả năng khai thác năng lượng ngày càng tăng sẽ không dẫn đến thảm họa. Nếu con người có thể duy trì quy trình này, nó sẽ tạo tiền đề để bảo vệ sự an toàn các thế hệ sau trong vòng vài trăm năm tới. Hoặc là chúng ta phát triển công nghệ để khai thác an toàn năng lượng cần thiết để thoát khỏi hành tinh của chúng ta, hoặc chúng ta tự giết mình trong một trận đại hồng thủy nào đó. Nếu có thể phát triển công nghệ để khai thác năng lượng một cách an toàn, con người sẽ trở thành loài liên hành tinh trong vòng 200 năm tới. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ. Nguồn: VTV

