Có những đặc điểm này, bạn chắc chắn thuộc nhóm đặc biệt nhất thế giới!

Nếu mắt bạn có hai màu khác nhau thì chúc mừng, bạn đã nằm trong số những người siêu đặc biệt vì chỉ có 1% dân số thế giới có đặc điểm này mà thôi. Hiện tượng ngón cái bẻ ngược sẽ có góc nghiêng lớn hơn 50 độ so với ngón tay thẳng bình thường. Đây là tình trạng tay bẩm sinh phổ biến nhất khi có đến 25% dân số thế giới sở hữu đặc điểm này. Đặc điểm cơ thể hiếm có này có thể hữu ích trong cuộc sống thực, đặc biệt là đối với các nhạc sĩ chơi sáo, vĩ cầm hoặc piano. Chỉ tay gồm một đường vạch ngang lòng bàn tay được gọi là Bàn tay chữ Nhất - Simian Line. Theo thống kê, chỉ 1,5% dân số có đường chỉ tay dạng này mà thôi. Rất nhiều loài động vật có thể dễ dàng cử động tai, nhưng không nhiều người làm được chuyện đó. Chúng ta có thể cử động tai là nhờ một bó cơ nằm phía sau tai, nhưng theo thống kê thì chỉ 10 - 20% dân số có khả năng này mà thôi. Ngón chân dính liền là một đặc điểm di truyền ở động vật có vú, nhưng là một tình trạng bất thường ở con người. Nguyên nhân chính xác của việc di truyền này chưa thể xác định. Tuy nhiên, tình trạng này được cho là do sự phát triển và tăng trưởng chậm lại của chồi ngón tay trong tuần thứ 7 và 8 của thai kỳ. Theo thống kê, chỉ có 1-2% dân số thế giới sở hữu mái tóc màu đỏ tự nhiên. Đối với những người có nguồn gốc ở Bắc hoặc Tây Âu thì tỷ lệ này lớn hơn một chút (2-6%) so với các nơi khác. Lưỡi của con người được bao phủ bởi các nhú, là một tập hợp các nụ vị giác. Chúng đóng vai trò giúp ta nếm thử hương vị của những đồ ăn hàng ngày. Ở một số người, mật độ của nụ vị giác có phần nhỉnh hơn. Do đó, họ sở hữu cơ quan thụ cảm hương vị tốt hơn những người khác, kể cả những hương vị không được nhiều người yêu thích như vị đắng hay chua. Hãy thử nhấc ngón áp út (ngón đeo nhẫn) như hình trên lên xem. Nếu bạn làm được thì xin chúc mừng, bạn đã có một đặc điểm cực kỳ hiếm, khi cơ ngón áp út cực kỳ linh hoạt. Chỉ một số ít người trên thế giới làm được như bạn thôi. Chiếc gân tay nổi lên thực chất là một cơ đã bị thoái hóa, được giới khoa học gọi là palmaris longus (cơ gan tay). Và đây cũng là bằng chứng cho thấy chúng ta đã tiến hóa từ động vật trong quá khứ. Tuy vậy theo như thống kê, chỉ khoảng 10 - 15% dân số thế giới có đặc điểm này thôi. Thông thường, mọi người thường thuận tay phải hoặc trái, riêng nhóm thuận hai tay rất hiếm. Những người sở hữu khả năng thuận cả hai tay được gọi bằng một thuật ngữ là "ambidexter". Trên thế giới, chỉ có 1% dân số có đặc điểm cơ thể hiếm gặp này. Ai cũng biết rằng trái tim nằm ở phía bên trái của cơ thể. Tuy nhiên, một tình trạng hiếm gặp gọi là dextrocardia có thể khiến một người có trái tim nằm bên phải. Thực chất, đây là một loại rối loạn hiếm gặp, cứ 12.019 người thì chỉ có 1 người bẩm sinh có quả tim nằm bên phải lồng ngực. Một rối loạn di truyền hiếm có được gọi là "tật hai hàng lông mi". Chính ngôi sao nổi tiếng Hollywood Elizabeth Taylor là người sở hữu đặc điểm độc đáo này. Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

