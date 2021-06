Có gì đặc biệt ở thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2021

Thành phố Auckland, New Zealand đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2021. Lần gần đây nhất Auckland lọt vào top 10 là năm 2017, khi thành phố này xếp thứ 8. Việc xuất sắc dành vị trí đầu tiên của thành phố Auckland phần lớn đến từ các biện pháp phong tỏa cứng rắn của New Zealand đã giúp nước này có điều kiện tái mở cửa. Người dân ở các thành phố như Auckland và Wellington có thể sống cuộc sống bình thường như trước khi đại dịch bùng phát. Bảng xếp hạng này dựa trên 5 tiêu chí: Sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng. Được mệnh danh là thành phố của những cánh buồm, Auckland vừa mang dáng vẻ hiện đại của kiến trúc Châu Âu, lại vừa mang nét hoang sơ của đồi núi, rừng rậm. Không chỉ thế, Auckland được thiên nhiên ưu ái với những cánh rừng thời tiền sử, những bãi biển cổ xưa mênh mông, những đỉnh núi tuyết trắng, đặc biệt là nền văn hóa Maori hấp dẫn… So với các thành phố khác Auckland có mật độ dân số tương đối thấp, do đó, thành phố Auckland sạch sẽ và ít bị ô nhiễm. Có rất nhiều danh lam thắng cảnh, công viên và những mảng xanh góp phần làm cho cảnh quan thành phố thêm sinh động. Nằm trên bờ biển bắc của khu vực Auckland, bãi biển Bethells là nơi thích hợp cho các hoạt động lướt sóng, câu cá, đi bộ trong rừng, trượt ván và bơi lội. Phía đông thành phố còn có bãi biển Muriwai với cát màu đen kỳ lạ. Thành phố Auckland còn là trung tâm của những hoạt động văn hóa, những buổi biểu diễn âm nhạc, những phòng tranh nghệ thuật hay các hệ thống bán lẻ và giải trí chất lượng cao. Mặc dù giá nhà đang có xu hướng tăng, Auckland lại là nơi có mức sống dễ chịu đáng kinh ngạc trong số các thành phố lớn. Ngay cả một đặc sản của đất nước này, món đồ uống Flat White, chỉ có giá vài đô la. Auckland nhiều năm qua nổi lên là một trung tâm đa văn hoá, hội tụ tinh hoa ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật và lối sống quốc tế. Auckland có thời tiết biển ôn hòa với mùa hè nắng ấm, khô ráo còn mùa đông thì mưa. Nhiệt độ nơi đây khá dễ chịu, từ 15-25 độ C trong khoảng từ tháng 9 tới tháng 5 và hầu như không có tuyết. Đặc biệt, môn chơi du thuyền thể thao nơi đây rất phát triển. Mỗi ngày có hàng nghìn con tàu xếp hàng đỗ tại cảng trung tâm. Auckland cũng là cửa ngõ của đảo Bắc New Zealand, ấm áp vào mùa hè và ôn hoà vào mùa lạnh. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews

