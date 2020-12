Có gì bên trong chiếc “smartphone quốc dân” giá 600 nghìn đồng?

Vsmart Bee Lite có thể được coi như là phiên bản cắt giảm mạnh của Vsmart Bee 3 ra mắt cách đây không lâu. Máy có thiết kế vô cùng phổ thông với thiết cổ điển của smartphone từ vài năm trước. Chỉ với giá 600.000 đồng, bạn sẽ được trải nghiệm những tính năng, đặc điểm vốn chỉ có trên các dòng máy giá cao gấp đôi, gấp ba so với Vsmart Bee Lite. Máy hoàn thiện toàn bộ từ chất liệu nhựa. Điểm độc đáo của chiếc smartphone này là máy có thể bóc được nắp lưng ra và thay thế được viên pin đi kèm. Màn hình của Vsmart Bee Lite là màn hình TFT kích thước 5,45 inch, độ phân giải 480 x 960 pixels. Máy có Vi xử lý 4 nhân Snapdragon 215, tốc độ 1.3GHz. Máy chạy trên nền tảng Android Go dựa trên Android 10. Điều đặc biệt là chiếc smartphone này có hỗ trợ mạng 4G, người dùng hoàn toàn có thể mua về để là một “cục phát wifi di động” Vsmart Bee Lite có hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth, 4G LTE, 2 SIM 2 sóng. Về cấu hình phần cứng, Vsmart Bee Lite được trang bị con chip Snapdragon 215, RAM 1GB, ROM 16GB, pin 2500mAh sạc qua cổng microUSB. Trải nghiệm thực tế cho thấy, Vsmart Bee Lite hoạt động mượt mà hơn tưởng tượng rất nhiều, nhất là so với các smartphone giá siêu rẻ khác trên thị trường. Với mức giá chỉ 600.000 đồng, khó có thể tìm thấy chiếc smartphone nào hỗ trợ mạng 4G rất nhanh. Những nhu cầu giải trí như nghe nhạc, xem video trực tuyến hay đọc báo, gọi video call cũng được nâng tầm. Thử nghiệm tốc độ mạng 4G trên Vsmart Bee Lite, máy có thể đạt tới tốc độ tải trung bình hơn 20Mbps dù đang ở trong nhà cao tầng. Khi ở nơi rộng rãi, con số có thể lên tới 30 - 40Mbps tùy điều kiện sóng. Trong khi đó, nếu dùng smartphone 3G thì tốc độ tải chỉ vào khoảng 10Mbps mà thôi. Ngoài hỗ trợ đủ các dịch vụ của Google cùng kho ứng dụng khổng lồ, người dùng có thể dễ dàng truy cập các tiện ích tiết kiệm dữ liệu thông minh được tích hợp sẵn khi xem video hay trò chuyện với cô trợ lý ảo Google Assistant đọc hiểu tiếng Việt như người bản xứ. Trước đó, Bkav cũng đánh vào thị trường điện thoại giá rẻ khi cho ra mắt Bkav C85 có gái chỉ 500.000 đồng sử dụng hệ điều hành KaiOS, hỗ trợ một số ứng dụng mạng xã hội. Dung lượng pin "trâu" và có kết nối 4G. So với các máy Nokia chạy KaiOS, như 2720 Flip, Tough, sản phẩm của Bkav có pin lớn hơn, trong khi giá chỉ bằng 30% nhưng lại thiếu kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên, nếu so với dòng máy chạy Android Go thì Bkav C85 có vẻ "đuối" sức hơn rất nhiều Vsmart Bee Lite mà giá cả cũng không chênh lệch nhau quá lớn.

Vsmart Bee Lite có thể được coi như là phiên bản cắt giảm mạnh của Vsmart Bee 3 ra mắt cách đây không lâu. Máy có thiết kế vô cùng phổ thông với thiết cổ điển của smartphone từ vài năm trước. Chỉ với giá 600.000 đồng, bạn sẽ được trải nghiệm những tính năng, đặc điểm vốn chỉ có trên các dòng máy giá cao gấp đôi, gấp ba so với Vsmart Bee Lite. Máy hoàn thiện toàn bộ từ chất liệu nhựa. Điểm độc đáo của chiếc smartphone này là máy có thể bóc được nắp lưng ra và thay thế được viên pin đi kèm. Màn hình của Vsmart Bee Lite là màn hình TFT kích thước 5,45 inch, độ phân giải 480 x 960 pixels. Máy có Vi xử lý 4 nhân Snapdragon 215, tốc độ 1.3GHz. Máy chạy trên nền tảng Android Go dựa trên Android 10. Điều đặc biệt là chiếc smartphone này có hỗ trợ mạng 4G, người dùng hoàn toàn có thể mua về để là một “cục phát wifi di động” Vsmart Bee Lite có hỗ trợ kết nối Wifi, Bluetooth, 4G LTE, 2 SIM 2 sóng. Về cấu hình phần cứng, Vsmart Bee Lite được trang bị con chip Snapdragon 215, RAM 1GB, ROM 16GB, pin 2500mAh sạc qua cổng microUSB. Trải nghiệm thực tế cho thấy, Vsmart Bee Lite hoạt động mượt mà hơn tưởng tượng rất nhiều, nhất là so với các smartphone giá siêu rẻ khác trên thị trường. Với mức giá chỉ 600.000 đồng, khó có thể tìm thấy chiếc smartphone nào hỗ trợ mạng 4G rất nhanh. Những nhu cầu giải trí như nghe nhạc, xem video trực tuyến hay đọc báo, gọi video call cũng được nâng tầm. Thử nghiệm tốc độ mạng 4G trên Vsmart Bee Lite, máy có thể đạt tới tốc độ tải trung bình hơn 20Mbps dù đang ở trong nhà cao tầng. Khi ở nơi rộng rãi, con số có thể lên tới 30 - 40Mbps tùy điều kiện sóng. Trong khi đó, nếu dùng smartphone 3G thì tốc độ tải chỉ vào khoảng 10Mbps mà thôi. Ngoài hỗ trợ đủ các dịch vụ của Google cùng kho ứng dụng khổng lồ, người dùng có thể dễ dàng truy cập các tiện ích tiết kiệm dữ liệu thông minh được tích hợp sẵn khi xem video hay trò chuyện với cô trợ lý ảo Google Assistant đọc hiểu tiếng Việt như người bản xứ. Trước đó, Bkav cũng đánh vào thị trường điện thoại giá rẻ khi cho ra mắt Bkav C85 có gái chỉ 500.000 đồng sử dụng hệ điều hành KaiOS, hỗ trợ một số ứng dụng mạng xã hội. Dung lượng pin "trâu" và có kết nối 4G. So với các máy Nokia chạy KaiOS, như 2720 Flip, Tough, sản phẩm của Bkav có pin lớn hơn, trong khi giá chỉ bằng 30% nhưng lại thiếu kết nối Wi-Fi. Tuy nhiên, nếu so với dòng máy chạy Android Go thì Bkav C85 có vẻ "đuối" sức hơn rất nhiều Vsmart Bee Lite mà giá cả cũng không chênh lệch nhau quá lớn.