Trước khi iPhone xuất hiện điện thoại đã từng thú vị như thế nào?

Nokia N93/N93i là những chiếc điện thoại ở phân khúc rất cao cấp của Nokia. Khi vừa ra mắt nó có giá khá cao so với thời điểm bấy giờ. Ưu điểm mạnh nhất của chúng là khả năng chụp hình và quay phim rất tốt với camera từ 2.0 - 3.2 MP, zoom quang 3x và thiết kế màn hình gập xoay tạo tư thế cầm máy giống hệt như các máy quay phim cầm tay nhỏ gọn. Nokia N93 khi ấy được trang bị camera 3,2 MP cùng ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar cho phép người dùng zoom quang học tới 3x. Thiết bị kế nhiệm của chiếc N93, N93i, sở hữu thiết kế tương tự nhưng nhận nhiều cải thiện về phần mềm. Điện thoại Serenata do Samsung hợp tác với hãng âm thanh B&O, tích hợp loa ngoài của B&O và một bộ nhạc chuông đặc biệt cũng do B&O sản xuất. Máy có màn hình màu 2.26" có thể cảm ứng một phần, bánh xe cuộn click-wheel giống máy nghe nhạc iPod và một loa ngoài trượt lên với kích thước rất to, máy có 3G, bộ nhớ trong 4GB và có thể chơi được các file MP3, WMA và AAC. Một điểm thú vị của Samsung Serenata là bàn phím dạng “bánh xe” được bố trí phía trên màn hình.Điện thoại Nokia 6260 có thể được xem là một chiếc điện thoại xoay “toàn diện” khi màn hình của nó có thể được xoay theo một góc lên tới 145 độ. Người dùng nhờ thế có thể đóng điện thoại theo kiểu để phần màn hình nằm ở phía trên điện thoại hoặc đóng điện thoại theo đúng kiểu một chiếc điện nắp gập. Năm 2004, Nokia từng xem điện thoại nắp gập là giải pháp để giành lại thị trường, họ tung một lúc 5 điện thoại nắp gập, với những mẫu huyền thoại một thời như 6170, 6260,... Nokia cố gắng tạo ra một thiết bị chơi game cầm tay kết hợp smartphone Symbian hoàn hảo với N-Gage. Hãng đã cố gắng và…thất bại. Ra mắt vào năm 2003, N-Gage bị chỉ trích vì không cung cấp trải nghiệm chơi game tốt, trong khi cũng không phải là một smartphone khá. Thiết bị kế thừa của N-Gage, có tên N-Gage QD được ra mắt vào năm 2004 cũng không thể thay đổi quan điểm của người tiêu dùng. Cả N-Gage và N-Gage QD có cùng ngôn ngữ thiết kế với Nokia 3300, một điện thoại độc lập. Tuy thất bại về doanh số nhưng dòng điện thoại độc đáo này của Nokia vẫn có những fan hâm mộ riêng, nhất là những người mê chơi game và nghe nhạc trên di động thời đó.

Nokia N93/N93i là những chiếc điện thoại ở phân khúc rất cao cấp của Nokia. Khi vừa ra mắt nó có giá khá cao so với thời điểm bấy giờ. Ưu điểm mạnh nhất của chúng là khả năng chụp hình và quay phim rất tốt với camera từ 2.0 - 3.2 MP, zoom quang 3x và thiết kế màn hình gập xoay tạo tư thế cầm máy giống hệt như các máy quay phim cầm tay nhỏ gọn. Nokia N93 khi ấy được trang bị camera 3,2 MP cùng ống kính Carl Zeiss Vario-Tessar cho phép người dùng zoom quang học tới 3x. Thiết bị kế nhiệm của chiếc N93, N93i, sở hữu thiết kế tương tự nhưng nhận nhiều cải thiện về phần mềm. Điện thoại Serenata do Samsung hợp tác với hãng âm thanh B&O, tích hợp loa ngoài của B&O và một bộ nhạc chuông đặc biệt cũng do B&O sản xuất. Máy có màn hình màu 2.26" có thể cảm ứng một phần, bánh xe cuộn click-wheel giống máy nghe nhạc iPod và một loa ngoài trượt lên với kích thước rất to, máy có 3G, bộ nhớ trong 4GB và có thể chơi được các file MP3, WMA và AAC. Một điểm thú vị của Samsung Serenata là bàn phím dạng “bánh xe” được bố trí phía trên màn hình. Điện thoại Nokia 6260 có thể được xem là một chiếc điện thoại xoay “toàn diện” khi màn hình của nó có thể được xoay theo một góc lên tới 145 độ. Người dùng nhờ thế có thể đóng điện thoại theo kiểu để phần màn hình nằm ở phía trên điện thoại hoặc đóng điện thoại theo đúng kiểu một chiếc điện nắp gập. Năm 2004, Nokia từng xem điện thoại nắp gập là giải pháp để giành lại thị trường, họ tung một lúc 5 điện thoại nắp gập, với những mẫu huyền thoại một thời như 6170, 6260,... Nokia cố gắng tạo ra một thiết bị chơi game cầm tay kết hợp smartphone Symbian hoàn hảo với N-Gage. Hãng đã cố gắng và…thất bại. Ra mắt vào năm 2003, N-Gage bị chỉ trích vì không cung cấp trải nghiệm chơi game tốt, trong khi cũng không phải là một smartphone khá. Thiết bị kế thừa của N-Gage, có tên N-Gage QD được ra mắt vào năm 2004 cũng không thể thay đổi quan điểm của người tiêu dùng. Cả N-Gage và N-Gage QD có cùng ngôn ngữ thiết kế với Nokia 3300, một điện thoại độc lập. Tuy thất bại về doanh số nhưng dòng điện thoại độc đáo này của Nokia vẫn có những fan hâm mộ riêng, nhất là những người mê chơi game và nghe nhạc trên di động thời đó.