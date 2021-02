Clubhouse khiến giới trẻ phát cuồng, bỏ quên TikTok, Facebook

Clubhouse là nền tảng chuyên về giọng nói và âm thanh. Nó cho phép người dùng tham gia vào những phòng chat âm thanh nhanh gọn lẹ và góp mặt vào hàng loạt cuộc hội họp thuộc mọi chủ đề. Từ những cuộc trao đổi nhỏ giữa đồng nghiệp với nhau trong giờ giải lao, đến những cuộc thảo luận với sự góp mặt của các chuyên gia, thường có sự tham dự của hàng ngàn người nghe khác. Kể từ khi ra mắt vào tháng 3 năm ngoái, Clubhouse đã và đang trở thành một hiện tượng văn hoá, thu hút giới chính trị gia, người nổi tiếng, và các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực trong cuộc sống. Với thành công ban đầu, cùng với sự chống lưng của những tên tuổi lớn, Clubhouse hiện có đầy đủ những điều kiện để khiến những ông lớn trên lĩnh vực mạng xã hội phải lo lắng. Tương tự TikTok hay những ứng dụng mạng xã hội khác, Clubhouse dần được nhiều người chú ý trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành. Tờ The Information tiết lộ rằng Clubhouse được định giá khoảng 1 tỷ USD, tức giá trị của công ty đã tăng gấp 10 lần kể từ vòng gọi vốn series A diễn ra vào tháng 5 năm ngoái, do Andreessen Horowitz dẫn đầu. Đầu tháng 2/2021, Clubhouse càng trở nên nổi tiếng hơn khi tỉ phú công nghệ Elon Musk có cuộc trao đổi với Vladimir Tenev, CEO của sàn môi giới chứng khoán Robinhood. Đoạn ghi âm cuộc trò chuyện này sau đó được lan truyền trên mạng, tạo hiệu ứng đáng kể với người dùng Internet về mạng xã hội Clubhouse. Bản chất của nền tảng Clubhouse mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho người dùng. Ví dụ, Clubhouse có thể lấy tiền hoa hồng từ phí tham gia người dùng phải nộp nếu muốn vào một phòng thảo luận lớn. Hoặc tương tự như Amazon.com Inc - vốn sở hữu nhiều kênh Twitch - họ có thể thu phí hàng tháng đối với những phòng dành riêng cho những người dùng với sở thích cụ thể. Người dùng cũng có thể nạp tiền để mua những emoji biểu cảm động độc đáo nhằm phản hồi lại các diễn giả và tương tác với các khán giả khác. Tất nhiên, khả năng kiếm được tiền cũng sẽ là "thỏi nam châm" thu hút và giữ chân các host của những phòng hấp dẫn nhất trong hệ sinh thái Clubhouse. Theo Bloomberg, những cuộc đối thoại qua lại trên Clubhouse đi kèm với cảm nhận chân thực về giọng nói và ngữ điệu, chắc hẳn có khả năng xây dựng mối quan hệ thân thuộc nhanh hơn hàng tá bài đăng hay tin nhắn trên các mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook hay Twitter. Tuy nhiên, nhiều người dùng cho biết Clubhouse đang trở thành nơi phụ nữ và người da màu bị chỉ trích, các cuộc hội thoại chứa yếu tố kỳ thị đồng tính lẫn phân biệt chủng tộc cũng được thực hiện trên nền tảng mạng xã hội này.

