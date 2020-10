Ứng dụng đắt nhất của Apple khai tử sau 24h vì... quá ngu ngốc

Ở thời điểm hiện tại, Apple nổi tiếng là hãng công nghệ có quy trình kiểm duyệt nội dung các ứng dụng khắt khe, tuy nhiên vào những ngày đầu, mọi thứ có vẻ không quá căng thẳng. Đó là lý do những ứng dụng như "I am Rich'' (Tôi giàu có) xuất hiện. ''I am Rich'' được phát triển bởi một nhà lập trình ứng dụng người Đức có tên Armin Heinrich, ra đời một thời gian ngắn sau khi Apple chính thức giới thiệu kho ứng dụng App Store vào ngày 10/7/2008. Apple đã xét duyệt cho ứng dụng này xuất hiện phổ biến vào ngày 5/8/2008. Tuy nhiên, ứng dụng bị gỡ bỏ khỏi App Store chỉ 24 giờ sau đó mà không một lời giải thích, đến nay đó vẫn là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Song, không khó để đoán lý do Táo khuyết cho khai tử app này. Không phải là một ứng dụng miễn phí, ''I am Rich'' có giá thành cắt cổ lên tới 999 USD mỗi lượt tải về. Điều đáng nói hơn là nó không có bất kì một tính năng gì ngoại trừ việc hiển thị một viên kim cương màu đỏ trên màn hình. Có lẽ, đúng như tên gọi của mình, ''I am Rich'' được dùng để chứng tỏ độ giàu có của những người sẵn sàng tải nó về và không có bất kỳ tính năng hay mục đích giải trí nào khác. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng I am Rich là một ứng dụng đắt đỏ và ngu ngốc nhất của Apple. Mặc dù vô dụng nhưng "I Am Rich" lại thu hút ngay 8 lượt mua, tải ứng dụng chỉ trong 24 giờ xuất hiện trên App Store. Điều đó đồng nghĩa Armin Heinrich đã bỏ túi 5.600 USD, trong khi Apple thu về 2.400 USD theo tỉ lệ ăn chia doanh thu. Về sau, tác giả ứng dụng này đã lên tiếng phản pháo lại động thái của Apple: ''Tôi có thấy một số người dùng phàn nàn về mức giá của ứng dụng này, thế nhưng với tôi nó như nghệ thuật. Tôi không kì vọng nhiều người mua nó và không mong đợi tất cả những sự rắc rối này''. Theo Armin Heinrich, anh chưa hiểu ứng dụng của anh vi phạm quy tắc nào cũng App Store. Anh cũng cho rằng, hiện nay vẫn có nhiều người muốn tải nó nhưng không thể. Theo Gizmodo, ý kiến của Heinrich là đúng bởi những người mua này sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua ứng dụng vô ích là vì họ muốn. Thực tế sau khi ''I am Rich'' bị gỡ bỏ, chỉ hai trong số những người mua yêu cầu được hoàn lại tiền sau khi thực hiện giao dịch. Sau tất cả những rắc rối, Heinrich vẫn tung ra một biến thể của ứng dụng ''I am Rich'' ngày nào mang tên gọi ''I am Rich LE''. App này sẵn có trên App Store và được bán với giá 9,99 USD. Ứng dụng mới vẫn đơn giản là hiển thị viên kim cương trên màn hình nhưng đã bổ sung thêm tính năng tính toán như một chiếc máy tính cầm tay cơ bản. Apple chính thức thông báo ngày ra mắt Iphone 12 | THDT

Ở thời điểm hiện tại, Apple nổi tiếng là hãng công nghệ có quy trình kiểm duyệt nội dung các ứng dụng khắt khe, tuy nhiên vào những ngày đầu, mọi thứ có vẻ không quá căng thẳng. Đó là lý do những ứng dụng như "I am Rich'' (Tôi giàu có) xuất hiện. ''I am Rich'' được phát triển bởi một nhà lập trình ứng dụng người Đức có tên Armin Heinrich, ra đời một thời gian ngắn sau khi Apple chính thức giới thiệu kho ứng dụng App Store vào ngày 10/7/2008. Apple đã xét duyệt cho ứng dụng này xuất hiện phổ biến vào ngày 5/8/2008. Tuy nhiên, ứng dụng bị gỡ bỏ khỏi App Store chỉ 24 giờ sau đó mà không một lời giải thích, đến nay đó vẫn là một cuộc tranh cãi chưa có hồi kết. Song, không khó để đoán lý do Táo khuyết cho khai tử app này. Không phải là một ứng dụng miễn phí, ''I am Rich'' có giá thành cắt cổ lên tới 999 USD mỗi lượt tải về. Điều đáng nói hơn là nó không có bất kì một tính năng gì ngoại trừ việc hiển thị một viên kim cương màu đỏ trên màn hình. Có lẽ, đúng như tên gọi của mình, ''I am Rich'' được dùng để chứng tỏ độ giàu có của những người sẵn sàng tải nó về và không có bất kỳ tính năng hay mục đích giải trí nào khác. Ở thời điểm đó, nhiều người cho rằng I am Rich là một ứng dụng đắt đỏ và ngu ngốc nhất của Apple. Mặc dù vô dụng nhưng "I Am Rich" lại thu hút ngay 8 lượt mua, tải ứng dụng chỉ trong 24 giờ xuất hiện trên App Store. Điều đó đồng nghĩa Armin Heinrich đã bỏ túi 5.600 USD, trong khi Apple thu về 2.400 USD theo tỉ lệ ăn chia doanh thu. Về sau, tác giả ứng dụng này đã lên tiếng phản pháo lại động thái của Apple: ''Tôi có thấy một số người dùng phàn nàn về mức giá của ứng dụng này, thế nhưng với tôi nó như nghệ thuật. Tôi không kì vọng nhiều người mua nó và không mong đợi tất cả những sự rắc rối này''. Theo Armin Heinrich, anh chưa hiểu ứng dụng của anh vi phạm quy tắc nào cũng App Store. Anh cũng cho rằng, hiện nay vẫn có nhiều người muốn tải nó nhưng không thể. Theo Gizmodo, ý kiến của Heinrich là đúng bởi những người mua này sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để mua ứng dụng vô ích là vì họ muốn. Thực tế sau khi ''I am Rich'' bị gỡ bỏ, chỉ hai trong số những người mua yêu cầu được hoàn lại tiền sau khi thực hiện giao dịch. Sau tất cả những rắc rối, Heinrich vẫn tung ra một biến thể của ứng dụng ''I am Rich'' ngày nào mang tên gọi ''I am Rich LE''. App này sẵn có trên App Store và được bán với giá 9,99 USD. Ứng dụng mới vẫn đơn giản là hiển thị viên kim cương trên màn hình nhưng đã bổ sung thêm tính năng tính toán như một chiếc máy tính cầm tay cơ bản. Apple chính thức thông báo ngày ra mắt Iphone 12 | THDT