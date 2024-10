Chuyên gia nói gì khi ‘Nóc nhà thế giới' Everest không ngừng cao lên?

" Nóc nhà thế giới" Everest, ngọn núi cao nhất thế giới, không chỉ là biểu tượng của sự chinh phục và khám phá mà còn là một minh chứng sống động cho những biến đổi địa chất không ngừng của Trái Đất. Mặc dù đã đạt độ cao 8.848,86 mét vào năm 2020, Everest vẫn tiếp tục cao thêm mỗi năm. Vậy nguyên nhân nào đứng sau hiện tượng này? (Ảnh: Britannica) Một trong những nguyên nhân chính khiến Everest tiếp tục cao thêm là do sự va chạm giữa mảng kiến tạo Ấn Độ và mảng Á-Âu. Quá trình này đã diễn ra hàng triệu năm và vẫn đang tiếp tục. Khi hai mảng kiến tạo này va chạm, chúng tạo ra áp lực đẩy các lớp đất đá lên cao, góp phần làm tăng độ cao của Everest.(Ảnh: Live Science) Ngoài ra, các nhà khoa học còn phát hiện ra rằng sự thay đổi trong hệ thống sông khu vực này cũng đóng vai trò quan trọng. (Ảnh: CNN) Khoảng 89.000 năm trước, sông Kosi hợp nhất với sông Arun, tạo ra một hệ thống sông mới. Quá trình này đã làm tăng tốc độ xói mòn, loại bỏ một lượng lớn đất đá và làm giảm trọng lượng bề mặt. Kết quả là, các khối đất đá dưới bề mặt bị đẩy lên cao hơn, góp phần làm tăng độ cao của Everest.(Ảnh: National Geographic Education) Hiện tượng “sự phục hồi đẳng tĩnh” cũng là một yếu tố quan trọng. Khi trọng lượng bề mặt giảm do xói mòn, các khối đất đá dưới bề mặt sẽ dâng lên để cân bằng lại áp lực. Quá trình này diễn ra chậm nhưng liên tục, góp phần làm tăng độ cao của Everest khoảng 0,2 - 0,5 mm mỗi năm.(Ảnh: CNN) Khí hậu cũng có thể ảnh hưởng đến độ cao của Everest. Sự thay đổi khí hậu có thể làm thay đổi lượng tuyết và băng trên đỉnh núi, ảnh hưởng đến trọng lượng và áp lực trên bề mặt. Mặc dù tác động này nhỏ hơn so với các yếu tố địa chất, nó vẫn đóng góp vào sự biến đổi liên tục của Everest.(Ảnh: Sci.News) Everest không chỉ là một ngọn núi, mà còn là một minh chứng sống động cho sự biến đổi không ngừng của Trái Đất. Sự va chạm của các mảng kiến tạo, sự thay đổi trong hệ thống sông, hiện tượng phục hồi đẳng tĩnh và tác động của khí hậu đều góp phần làm tăng độ cao của Everest.(Ảnh: NBC News) Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, ngay cả những thứ tưởng như bất biến cũng đang trải qua những biến đổi không ngừng.(Ảnh: Aaj Tak) Mời quý độc giả xem thêm video: Vật thể ma quái tiết lộ “tương lai” 5 tỉ năm sau của Trái Đất.

