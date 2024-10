'Chuyến bay ma' định mệnh khiến hơn 120 người bỏ mạng

Ngày 14/8/2005, chuyến bay ZU522 của hãng hàng không Helios Airways đã trở thành một trong những thảm kịch hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Hy Lạp. (Ảnh: Wikipedia) Chiếc máy bay Boeing 737-31S, mang số đăng ký 5B-DBY, đã khởi hành từ sân bay quốc tế Larnaca, Síp, với điểm dừng tại sân bay quốc tế Athens, Hy Lạp, trước khi tiếp tục hành trình đến sân bay quốc tế Prague Ruzyně, Cộng hòa Séc.(Ảnh: Wikipedia) Chỉ sau khi cất cánh, phi hành đoàn đã báo cáo vấn đề về hệ thống điều hòa không khí. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng hơn đã xảy ra khi máy bay mất áp suất cabin, khiến phi công và phi hành đoàn mất nhận thức. Máy bay tiếp tục bay tự động cho đến khi hết nhiên liệu và rơi gần Grammatiko, Hy Lạp.(Ảnh: Bureau of Aircraft Accidents Archives) Toàn bộ 121 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Đây là một cú sốc lớn đối với ngành hàng không và cộng đồng quốc tế.(Ảnh: Reddit) Nguyên nhân chính của vụ tai nạn được xác định là do mất áp suất cabin, dẫn đến việc phi hành đoàn không thể kiểm soát máy bay.(Ảnh: Reddit) Sau vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Báo cáo cuối cùng chỉ ra rằng sự cố này có thể đã được ngăn chặn nếu các quy trình kiểm tra và bảo dưỡng máy bay được thực hiện đúng cách.(Ảnh: Aviation Accident Database) Vụ tai nạn đã dẫn đến việc thay đổi nhiều quy định an toàn hàng không, nhằm ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai.(Ảnh: Getty Images) Chuyến bay ZU522 của Helios Airways là một lời nhắc nhở đau đớn về tầm quan trọng của an toàn hàng không. Mặc dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng những bài học từ thảm kịch này đã giúp cải thiện các quy trình và tiêu chuẩn an toàn, nhằm bảo vệ tính mạng của hành khách và phi hành đoàn trên toàn thế giới.(Ảnh: Reddit) Mời quý độc giả xem thêm video: Máy bay Brazil rơi tự do làm 61 người chết.

