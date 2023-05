Chụp được "đàn quái vật xanh" lạ nhất vũ trụ, chuyên gia nói gì?

" Đàn quái vật xanh" này là các siêu sao chưa từng thấy trước đây, lớn và nóng hơn bất kỳ ngôi sao màu xanh lam (loại sao nóng nhất) nào nhân loại từng được biết. Chúng nóng tới 75 triệu độ C ở lõi, rất lớn so với con số 15 triệu độ C của lõi Mặt Trời. Mới đây, nhờ kính viễn vọng James Webb của NASA, một nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi giáo sư thiên văn học Corinne Charbonnel từ Đại học Geneva (Thụy Sĩ) đã tìm ra dấu hiệu của "đàn quái vật xanh" này. Để định vị "đàn quái vật xanh" này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phần dữ liệu hồng ngoại của James Webb, xoáy sâu vào ánh sáng từ một trong những thiên hà xa nhất là Gn-z11. GN-z11 nằm cách chúng ta khoảng 13,4 tỷ năm ánh sáng, tức là chúng ta nhìn thấy nó dưới hình dạng nó cách đây 13,4 tỷ năm. Điều này có nghĩa là chúng ta đang nhìn thấy GN-z11 vào thời điểm gần nhất của vũ trụ, chỉ khoảng 400 triệu năm sau Big Bang. Khám phá GN-z11 đã mang lại những thông tin quý giá về thời kỳ sáng sủa ban đầu của vũ trụ và cung cấp thông tin cần thiết để xác định mô hình hình thành các thiên hà trong vũ trụ. GN-z11 có khối lượng tương đương khoảng mười tỷ lần khối lượng Mặt Trời và tỏa sáng gấp đôi so với các thiên hà tương tự cách chúng ta. Điều này cho thấy GN-z11 là một thiên hà rất đặc biệt và phát triển rất nhanh. Sự mở rộng của không gian và sự gia tăng tốc độ di chuyển của các thiên hà trong vũ trụ đã khiến cho ánh sáng từ GN-z11 kéo dài và màu đỏ được gia tăng. Điều này cho phép các nhà khoa học xác định vận tốc di chuyển của GN-z11, một thông tin quan trọng để hiểu về quá trình hình thành thiên hà sớm nhất trong vũ trụ. >>>Xem thêm video: Đừng bỏ lỡ những hiện tượng thiên văn kỳ thú trên bầu trời 2023.

