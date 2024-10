Choáng váng phát hiện 'quái ngư' giãy giụa trong lưới đánh cá

Con " quái ngư" này có đôi môi rất lớn, đôi mắt lồi và không có răng, khiến Prasert sốc nặng và suýt ném lưới trở lại biển. Con cá kỳ lạ nặng 2,7 kg và dài 42 cm. (Ảnh: Người đưa tin) Các nhân viên từ trung tâm biển địa phương xác định nó giống loài cá Pollicaris. Prasert đã giao con cá cho trung tâm động vật hoang dã vì tin rằng nó có thể đem tới vận rủi.(Ảnh: Người đưa tin) Cá Pollicaris, hay còn được biết đến với tên gọi Ichthyscopus pollicaris. Đây là một loài cá thuộc họ Uranoscopidae, thường được gọi là “stargazers” do thói quen nhìn lên trên khi nằm dưới đáy biển.(Ảnh: Species New to Science) Ichthyscopus pollicaris có chiều dài tối đa khoảng 30.8 cm và sống ở môi trường biển gần đáy, nơi chúng có thể dễ dàng ẩn mình trong cát để săn mồi.(Ảnh: National Science Museum) Loài cá này có một đặc điểm nổi bật là tia vây ngực trên cùng được trang trí với 1 hoặc 2 đốm trắng, tạo nên vẻ ngoài đặc trưng. Chúng có hai tia vây lưng cứng và từ 17 đến 28 tia vây lưng mềm, cùng với 16 đến 17 tia mềm vây hậu môn.(Ảnh: sumeshiya) Ichthyscopus pollicaris sống ở vùng biển ôn đới và thường được tìm thấy ở các vùng nước ven bờ. Chúng có thói quen sống gần đáy biển, nơi chúng có thể dễ dàng săn mồi và tránh kẻ thù. (Ảnh: Sketchfab) Loài cá này chưa được đánh giá trong danh sách đỏ của IUCN, cho thấy chúng chưa đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.(Ảnh: WORLDFISH WIKI) Với những đặc điểm sinh học và hình thái học độc đáo, loài cá này không chỉ là một đối tượng nghiên cứu thú vị mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái biển. Việc bảo vệ và nghiên cứu thêm về loài cá này sẽ giúp con người hiểu rõ hơn về sự phong phú và phức tạp của cuộc sống dưới đại dương.(Ảnh: helloocean) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài động vật mù giúp nghiên cứu chống ung thư.

