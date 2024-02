Chiêm ngưỡng kiệt tác hội họa 19.000 tuổi của nhân loại

Lascaux là một hệ thống hang động tại Tây Nam nước Pháp, được cả thế giới biết đến bởi những hình vẽ khổng lồ của người tiền sử. Ảnh: Travel Real France.Theo các chuyên gia khảo cổ, những bức tranh ở nơi đây có niên đại khoảng 19.000 năm, rất lâu trước khi những nền văn minh đầu tiên của con người xuất hiện. Ảnh: Floornature.com.Các hình vẽ này được coi là kiệt tác của thời kì hậu đồ đá cũ. Nội dung của chúng chủ yếu là các loài động vật lớn, gồm ngựa, bò và nai. Ảnh: The Past.Những chú ngựa được tạo hình sinh động với nhiều màu sắc và tư thế, từ nghỉ ngơi, đi nước kiệu đến phi nước đại. Ảnh: Ministère de la Culture.Bức tranh nổi tiếng nhất ở Lascaux có tên "The Great Hall of the Bulls" (Đại sảnh của đàn bò), là một trong những bức tranh động vật lớn nhất được phát hiện cho đến nay. Ảnh: Smarthistory.Hầu hết các bức tranh trong hang động nằm khá xa cửa ra vào và cần đèn soi sáng để có thể quan sát. Ảnh: Ministère de la Culture.Do bị thiệt hại bởi hoạt động du lịch, chủ yếu từ sự thay đổi điều kiện môi trường trong hang khi con người hiện diện, chính phủ Pháp đã đóng cửa hang động Lascaux từ năm 1963. Ảnh: Molecular Ecology Spotlight.Vào năm 1979, Lascaux đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ những giá trị lịch sử, nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: Archaeo Store.Ngày nay, du khách vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp của hang động tiền sử nổi tiếng này qua ba bản sao, gọi là Lascaux II, Lascaux III và Lascaux IV. Ảnh: Guide du Périgord.Trong đó, Lascaux II gồm bản sao chính xác của những tác phẩm nổi bật nhất, được sao chép bằng cùng loại vật liệu nguyên bản (như oxit sắt, than củi và đất son), trưng bày ở gần hang động Lascaux gốc. Ảnh: Wikipedia.Lascaux III là một chuỗi 5 bản sao tái tạo chính xác của nghệ thuật hang động Lascaux, kể từ năm 2012 đã được đưa đi triển lãm ở khắp thế giới. Ảnh: Europe en France. Lascaux IV khánh thành năm 2016, là bản sao quy mô nhất, đầy đủ nhất và chính xác nhất của hang động Lascaux, nằm trong một tòa nhà bảo tàng trên ngọn đồi ở phía Bắc của Lascaux II. Ảnh: ArchDaily. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Lascaux là một hệ thống hang động tại Tây Nam nước Pháp, được cả thế giới biết đến bởi những hình vẽ khổng lồ của người tiền sử. Ảnh: Travel Real France. Theo các chuyên gia khảo cổ, những bức tranh ở nơi đây có niên đại khoảng 19.000 năm, rất lâu trước khi những nền văn minh đầu tiên của con người xuất hiện. Ảnh: Floornature.com. Các hình vẽ này được coi là kiệt tác của thời kì hậu đồ đá cũ. Nội dung của chúng chủ yếu là các loài động vật lớn, gồm ngựa, bò và nai. Ảnh: The Past. Những chú ngựa được tạo hình sinh động với nhiều màu sắc và tư thế, từ nghỉ ngơi, đi nước kiệu đến phi nước đại. Ảnh: Ministère de la Culture. Bức tranh nổi tiếng nhất ở Lascaux có tên "The Great Hall of the Bulls" (Đại sảnh của đàn bò), là một trong những bức tranh động vật lớn nhất được phát hiện cho đến nay. Ảnh: Smarthistory. Hầu hết các bức tranh trong hang động nằm khá xa cửa ra vào và cần đèn soi sáng để có thể quan sát. Ảnh: Ministère de la Culture. Do bị thiệt hại bởi hoạt động du lịch, chủ yếu từ sự thay đổi điều kiện môi trường trong hang khi con người hiện diện, chính phủ Pháp đã đóng cửa hang động Lascaux từ năm 1963. Ảnh: Molecular Ecology Spotlight. Vào năm 1979, Lascaux đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ những giá trị lịch sử, nghệ thuật đặc biệt. Ảnh: Archaeo Store. Ngày nay, du khách vẫn có thể cảm nhận vẻ đẹp của hang động tiền sử nổi tiếng này qua ba bản sao, gọi là Lascaux II, Lascaux III và Lascaux IV. Ảnh: Guide du Périgord. Trong đó, Lascaux II gồm bản sao chính xác của những tác phẩm nổi bật nhất, được sao chép bằng cùng loại vật liệu nguyên bản (như oxit sắt, than củi và đất son), trưng bày ở gần hang động Lascaux gốc. Ảnh: Wikipedia. Lascaux III là một chuỗi 5 bản sao tái tạo chính xác của nghệ thuật hang động Lascaux, kể từ năm 2012 đã được đưa đi triển lãm ở khắp thế giới. Ảnh: Europe en France. Lascaux IV khánh thành năm 2016, là bản sao quy mô nhất, đầy đủ nhất và chính xác nhất của hang động Lascaux, nằm trong một tòa nhà bảo tàng trên ngọn đồi ở phía Bắc của Lascaux II. Ảnh: ArchDaily. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.